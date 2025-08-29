Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
Tường Bách
29/08/2025, 14:58
Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…
Bên cạnh công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm
80 năm Quốc khánh, ngành du lịch Hà Nội cũng kích hoạt bộ 80 sản phẩm
du lịch đặc sắc dành cho du khách trải nghiệm Hà Nội. Điểm nhấn nổi bật trong
số đó là đoàn tàu nội đô hai tầng mang tên “Hà Nội 5 cửa ô”, nơi du khách có thể
vừa tham quan thành phố, vừa hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo ngay trên
tàu.
Với hơn 100 chương trình từ triển lãm, hòa nhạc, sân khấu
ánh sáng, diễu binh, pháo hoa đến chiếu phim miễn phí, Hà Nội sẽ bước vào mùa lễ hội
chưa từng có nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội
tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ người
dân, du khách vào Lăng viếng Bác. Dự kiến, 35.000 suất quà sẽ được trao tận tay
du khách trong ngày 3/9 như một lời chào nồng hậu từ Thủ đô ngàn năm văn hiến.
SẮC ĐỎ BA ĐÌNH
Từ ngày 30/8 đến 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban
Nhân dân phường Ba Đình tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch
sử với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, tại không gian phố đi bộ Trúc Bạch
và các điểm di tích lân cận.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động trải nghiệm phong
phú được tổ chức như: tham quan di tích Đền Quán Thánh, Đền
Thủy Trung Tiên, Đình An Trí; không gian ẩm thực Hà Nội xưa, không gian ẩm thực
tại khu Ngũ Xã; triển lãm văn hóa - lịch sử; các chương trình nghệ thuật truyền thống - đương đại như ca trù, biểu
diễn đường phố…
Đặc biệt, Ban tổ chức còn bố trí nhiều “trạm trải nghiệm”
như: trạm đổi cờ Tổ quốc, trạm “Lưu lại cảm xúc” về Độc lập - Tự do, trạm du lịch
xanh, cùng không gian chụp ảnh và các toa tàu điện chủ đề “Phở, Bao cấp, Thóc
lúa gạo, Trà - càphê”…
Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 30/8 tại sân khấu
chính trên phố đi bộ Trúc Bạch, với các tiết mục nghệ thuật đặc trưng của Thủ
đô và trình chiếu phim quảng bá du lịch Hà Nội.
80 NĂM HÀNH TRÌNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC tại đường Trường Sa, xã
Đông Anh, Hà Nội là nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Từ
ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại đây sẽ diễn ra triển lãm các thành tựu của đất nước với chủ đề "80 năm
Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc".
Sự kiện quy tụ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành, 106 doanh nghiệp
nhà nước và tư nhân với tổng cộng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng. Một điểm nhấn quan trọng của triển lãm là khu
công nghiệp văn hóa, giới thiệu 12 lĩnh vực: Games show, thời trang, nghệ thuật
biểu diễn, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, du lịch… Triển lãm đón khách từ 9h đến 22h hàng ngày và miễn phí vé vào cửa.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng
Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 31/8. Chương trình được dàn dựng
công phu, kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật với trình chiếu 3D mapping, ánh
sáng laser trên sân khấu đa tầng.
Điểm nhấn ấn tượng là màn trình diễn dù lượn mang theo Quốc
kỳ bay ngang bầu trời Hà Nội, cùng với pháo hoa nghệ thuật và âm nhạc. Sự kiện
quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dàn hợp xướng lên đến gần 2.000 người. Trong
số đó có NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc,
nhóm Oplus...
DẤU ẤN TỪ MÙA THU LỊCH SỬ.
Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố
cổ Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Chiến thắng B52 - Cục
Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức triển lãm với chủ đề “Lực lượng vũ
trang thủ đô - Dấu ấn từ mùa thu lịch sử”. Đây là triển lãm chuyên đề nhằm tưởng
nhớ, tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Triển lãm trưng bày hơn 150 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý
gồm 3 phần, phản ánh chặng đường hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực
lượng vũ trang Thủ đô qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là những đóng góp
trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, 60 ngày đêm "Quyết tử để Tổ quốc quyết
sinh" và chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm
1972.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28/8 đến hết
ngày 15/9/2025 tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm, Hà Nội).
BÚT SẮC, LÒNG SON
Đây là triển lãm chuyên đề do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa
Lò thực hiện, kéo dài tới hết 31/8. Chương trình trưng bày với 3 nội dung:
Trong chốn lao tù; Bút sắc, lòng son và Gắn kết yêu thương. Triển lãm nhằm tái
hiện cảnh thực dân Pháp áp bức tù nhân, đồng thời tôn vinh 10 chiến sĩ cách mạng
tiêu biểu như Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh
Khai, Nguyễn Thị Quang Thái…
Không chỉ xem triển lãm hướng đến Quốc khánh 2/9, du khách vẫn
có thể mua vé và đặt tour Nhà tù Hỏa Lò Đêm thiêng liêng tổ chức hàng tuần. Vé
vào cửa 50.000 đồng/người, giờ mở cửa ban ngày là 8h - 17h, tour ban đêm từ 19h
- 21h.
CHUỖI TRƯNG BÀY TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
Từ ngày 19/8 đến 1/9 du khách tới Hoàng Thành Thăng Long có
thể tham quan những điểm di tích lịch sử mới đi vào hoạt động như "Nhà và
Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng", "Hầm Cơ Yếu - Bộ Tổng tham
mưu"...
Từ ngày 1/9, triển lãm "Kỳ Đài/Cột cờ Hà Nội - Tổ Quốc
và khát vọng hòa bình" sẽ đón khách tham quan. Câu chuyện về Kỳ đài sẽ được
lể lại qua ba chủ đề theo dòng chảy lịch sử: thời kỳ triều Nguyễn, thời kỳ thực
dân Pháp chiếm đóng và thời kỳ Việt Nam độc lập. Triển lãm có sự kết hợp giữa
trưng bày hiện vật gốc, mô hình 3D, phim tư liệu, chiếu sáng 3D mapping...
Ngoài các triển lãm, du khách có thể khám phá thêm với tour
đêm Giải mã Hoàng Thành Thăng Long vào tối thứ 6, 7 hàng tuần. Giá vé 100.000 đồng/người, giờ mở cửa từ 8h - 17h hàng ngày.
ĐÊM NGHỆ THUẬT SỬ THI
Tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương
trình đặc biệt mang tên “Đêm nghệ thuật sử thi”. Đêm diễn quy tụ lực lượng
nghệ sĩ hùng hậu, từ các giọng ca gạo cội như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương,
Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi đến những tên tuổi hàng đầu đương đại như Mỹ Tâm, Tùng
Dương, Đen, Mono...
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 13 khối quần chúng
trong phần dàn dựng, mang lại những màn trình diễn hoành tráng, tái hiện những
dấu mốc lịch sử và khát vọng xây dựng đất nước. Cùng với đó, các tiết mục nghệ
thuật được dàn dựng công phu hứa hẹn mang đến một đêm diễn giàu cảm xúc, gợi niềm
tự hào dân tộc.
80 NĂM - TỰ HÀO VIỆT NAM
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “80 năm - Tự hào
Việt Nam” sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày, từ ngày 30/8 – 2/9, tại Quảng trường
Đông Kinh Nghĩa Thục, thuộc khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Không
gian lễ hội bắt đầu từ 9h - 22h hàng ngày. Sự kiện mở cửa miễn phí.
Đêm nghệ thuật đặc sắc nhất diễn ra vào tối ngày 2/9, từ 19h
- 21h30, tại sân khấu chính bên hồ Hoàn Kiếm. Với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi
tiếng, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, cùng hàng trăm diễn viên quần chúng và
sinh viên nghệ thuật. Các tiết mục kết hợp ca - múa - nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh,
và trình chiếu tư liệu, sử dụng công nghệ ánh sáng, âm thanh hiện đại để dẫn dắt
cảm xúc từ xúc động đến tự hào.
