Chuyển biến trên thị trường bất động sản Cần Thơ

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) cho thấy trước năm 2015, thị trường bất động sản Cần Thơ chưa đa dạng, giao dịch trên địa bàn chủ yếu là các sản phẩm phân lô bán nền. Năm 2015, thị trường này mới bắt đầu được định hình rõ nét hơn với một số dự án. Tuy nhiên, số lượng dự án triển khai còn ít, quy mô chủ yếu dưới dạng khu dân cư nhỏ, tiến độ triển khai chậm.

Cho đến vài năm trở lại đây, kinh tế khu vực có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thị trường bất động sản Cần Thơ.

Cụ thể, năm 2023, ước giá trị GRDP TP.Cần Thơ đạt 119.271 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so với năm 2004 và gấp 3,8 lần so với năm 2010. Năm 2024, GRDP của thành phố tăng trưởng ấn tượng, đạt mức tăng 7,12%, mức cao nhất trong 6 năm gần đây. Quy mô kinh tế ước đạt hơn 133.064 tỉ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp tỷ trọng 9,44% cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch tích cực, với khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm đến 84%. Ngoài ra, hạ tầng kinh doanh và thu nhập người dân được cải thiện, tổng thu ngân sách Nhà nước, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng trưởng 2 chữ số.

Bên cạnh động lực từ quá trình tăng trưởng kinh tế, thị trường bất động sản Cần Thơ đang ghi nhận sức hút đầu tư mạnh dần nhờ nhiều công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án cao tốc, đã và đang được triển khai tại TP.Cần Thơ nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Mạng lưới giao thông tốt hơn, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương trên địa bàn thành phố cũng như với các tỉnh trong vùng, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn thu hút đầu tư, tạo cú hích đánh thức tiềm năng thị trường bất động sản địa phương trong dài hạn.

Ngoài ra, quy hoạch Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu cho Cần Thơ phát triển mạnh các khu công nghiệp. Định hướng quy hoạch đến năm 2030, Cần Thơ sẽ thành lập thêm 7 khu công nghiệp mới, có tổng diện tích hơn 6.485ha, tăng 6,5 lần so với diện tích hiện tại, cũng đặc biệt tạo động lực cho thị trường bất động sản nói chung, phân khúc bất động sản công nghiệp nói riêng tại Cần Thơ phát triển.

Trên nền tảng kinh tế tăng trưởng khả quan và cho thấy nhiều tiềm năng tăng trưởng tích cực, thị trường bất động sản nhà ở Cần Thơ cũng diễn biến tích cực. Năm 2024, thị trường bất động sản Cần Thơ đón nhận khoảng 2.300 sản phẩm nhà ở mở bán, tăng hơn 80% so với năm 2023. Với nguồn cung tăng trưởng, lượng giao dịch ghi nhận trên địa bàn thành phố được cải thiện đáng kể qua từng quý, với hơn 1.000 giao dịch thực hiện trên thị trường sơ cấp trong năm 2024, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đưa tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt mức 43%, tăng 24 điểm phần trăm so với năm 2023.

Giống như xu hướng chung của thị trường cả nước, căn hộ chung cư là loại hình dẫn dắt nguồn cung và thanh khoản của thị trường bất động sản Cần Thơ, khi tỷ trọng đóng góp 50% nguồn cung và 73% lượng giao dịch cho toàn thị trường. Nhưng mặc dù nguồn cung căn hộ mở bán năm 2024 trên địa bàn thành phố bật tăng gấp 5 lần so với năm 2023 nhưng vẫn thấp so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác và chủ yếu được đóng góp bởi dự án nhà ở xã hội. Phân khúc căn hộ chung cư cao cấp tại thành phố khan hiếm với chỉ duy nhất 1 dự án được triển khai.

Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu luôn được duy trì đã giúp chủ đầu tư thuận lợi trong kế hoạch bán hàng, các dự án đều chủ động tăng giá sau mỗi đợt chào bán, dao động từ 4-5%. Thanh khoản trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng nhẹ, nhất là các sản phẩm đất nền, nhà ở riêng lẻ, pháp lý “sạch”, đã có sổ, giá dưới 2 tỷ đồng/nền, với giá giao dịch tăng từ 5-7% so với hồi đầu năm​.

Vars cho rằng thị trường bất động sản Cần Thơ có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ hàng loạt yếu tố thuận lợi. Trong chu kỳ mới, để nâng tầm và bắt kịp các thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ cần một bước đi mang tính đột phá, chắc chắn nhưng không được “chậm”, tiếp tục quan tâm, phát triển đồng bộ các yếu tố nền tảng từ hạ tầng giao thông, xã hội, kinh tế, du lịch là yếu tố then chốt để thị trường bất động sản Cần Thơ đi đúng và đi an toàn.