Chuyên gia gợi ý giải pháp giảm thiểu "bùng nợ" cho vay tiêu dùng

"Do thiếu khả năng tiếp cận các khoản vay này đang làm tăng sức hấp dẫn của thẻ tín dụng và các gói mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL). Khoảng 44% người Việt đã sử dụng thẻ tín dụng trong 12 tháng qua. Trong khi đó, mô hình mua trước trả sau chiếm 16% thị phần tín dụng tiêu dùng, mặc dù vừa mới xuất hiện ở Việt Nam".

Báo cáo của Decision Lab.