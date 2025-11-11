Chuyên gia: Hai tháng cuối năm là bản lề cho sóng tăng mới 2026

Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết năm 2025, nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng tích cực, thị trường chứng khoán mới được nâng hạng, các chính sách được đưa ra vẫn đang hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên sau một thời gian tăng điểm kéo dài lên mức cao, thị trường lại quay đầu tích lũy ở ngưỡng 1.600 điểm.

Vậy trong 2 tháng còn lại của năm 2025, thị trường liệu có bật tăng trở lại hay sẽ có diễn biến như thế nào và nhà đầu tư nên chuẩn bị chiến lược như thế nào cho giai đoạn tới?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính mới đây, bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng thị trường đang kiểm định lực cầu tại vùng VN-Index 1.600 điểm.

Những yếu tố giúp kỳ vọng thị trường có thể phục hồi ngưỡng này bao gồm: Thứ nhất, Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,75–4% và kỳ vọng sẽ tiếp tục cắt giảm 3-4 lần nữa đưa mặt bằng lãi suất về gần 3% cuối năm 2026. Chương trình thắt chặt định lượng kết thúc từ đầu tháng 12. Một chính sách tiền tệ được nới lỏng từ từ phù hợp với sức khỏe nền kinh tế là tiền đề tích cực cho thị trường chứng khoán tiếp tục tăng giá.

Nhờ đó, áp lực tỷ giá, vốn là yếu tố khiến khối ngoại bán ròng xuyên suốt kể từ tháng 4/2023, dự kiến sẽ giảm bớt. Khối ngoại có thể sớm ngừng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi tỷ giá ổn định hơn, giúp tâm lý thị trường cải thiện.

Thứ hai, lực cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư tổ chức trong nước đã đóng vai trò dẫn dắt kể từ tháng 5 đến nay. Vì thế, khả năng thị trường giảm sâu trong giai đoạn này là thấp. Đồng thời, thị trường đã phản ánh xong mùa kết quả kinh doanh quý 3, chiết khấu sự phục hồi chậm hơn kỳ vọng của nhóm ngành Bất động sản. Triển vọng tăng trưởng quý 4 và năm 2026 cao sẽ là nền tảng mới giúp thị trường hồi phục trong thời gian tới.

Nhịp điều chỉnh hiện tại cũng đang phản ánh mức tỷ lệ cho vay ký quỹ so với vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán, hiện đã tăng lên 112%, chỉ thấp hơn một chút so với giai đoạn thị trường tạo đỉnh trước đó là 120% -130% từ năm 2021 đến quý I/2022. Mặc dù vậy, các công ty chứng khoán hiện đều đang có kế hoạch tăng vốn đáng kể để đáp ứng nhu cầu cho vay ký quỹ. Do đó, sau mỗi nhịp điều chỉnh để giúp tỷ lệ này giảm bớt sẽ là cơ hội đầu tư tốt.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS).

Thống kê lịch sử cho thấy, thị trường thường tăng vào 2 tháng cuối năm, phản ánh những kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế cho năm tiếp theo.

Năm nay, yếu tố hỗ trợ rõ nhất là Fed chuyển sang chính sách nới lỏng, FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mới nổi, trong khi đó kế hoạch tăng trưởng rất cao trong 5 năm tới được hỗ trợ bởi cả chính sách tài khóa vào tiền tệ và việc thực hiện những giải pháp chính sách để vào rổ chỉ số MSCI thị trường mới nổi vào năm 2030.

Tuy nhiên, để có một “cú bật” rõ ràng, cần thêm tín hiệu từ dòng vốn ngoại quay lại, thanh khoản cải thiện và niềm tin vào nhóm ngành trụ cột. Tóm lại, thị trường đang ở trạng thái tích lũy lành mạnh, định giá hấp dẫn, và được hỗ trợ bởi môi trường vĩ mô ổn định.

Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch tăng trưởng tham vọng cho năm năm tiếp theo, bắt đầu từ năm 2026, tăng trưởng GDP sẽ đạt 10%.

Để đạt được kế hoạch tham vọng này cần có được sự hỗ trợ của việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lẫn việc tăng cường giải ngân đầu tư công với kế hoạch đầu tư công cho năm năm tiếp theo là 8,5 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những ngành vốn là đóng góp chính cho tăng trưởng GDP của Việt Nam như ngành tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm sau, đặc biệt khi Việt Nam đã bắt đầu chú trọng hơn những giải pháp để khôi phục sức mua trong nước.

Trên những cơ sở trên, kỳ vọng năm 2026 thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm với mức định giá phù hợp cho thị trường từ 17 lần P/E trở lên, tương ứng với mức đó thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.

Mức độ biến động của thị trường ngày càng gia tăng, nhà đầu tư cá nhân nên kiên nhẫn và xây dựng cho mình chiến lược phù hợp để có thể tận dụng sự biến động này.

Sau nhịp điều chỉnh hiện tại, nhà đầu tư nên tích lũy chọn lọc để xây dựng một danh mục định hướng theo các động lực tăng trưởng kinh tế trụ cột của chu kỳ tăng trưởng mới, như là tích lũy các cổ phiếu cơ bản ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bán lẻ, đang được chiết khấu hấp dẫn so với các khung định giá P/E và P/B. Còn những nhà đầu tư chấp nhận mức biến động giá cao có thể chọn những doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư công và thị trường bất động sản phục hồi, có dòng tiền dương và ít nợ vay.