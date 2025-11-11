Thứ Ba, 11/11/2025

Chứng khoán

Chuyên gia: Hai tháng cuối năm là bản lề cho sóng tăng mới 2026

Tuệ Lâm

11/11/2025, 15:55

Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết năm 2025, nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng tích cực, thị trường chứng khoán mới được nâng hạng, các chính sách được đưa ra vẫn đang hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên sau một thời gian tăng điểm kéo dài lên mức cao, thị trường lại quay đầu tích lũy ở ngưỡng 1.600 điểm.

Vậy trong 2 tháng còn lại của năm 2025, thị trường liệu có bật tăng trở lại hay sẽ có diễn biến như thế nào và nhà đầu tư nên chuẩn bị chiến lược như thế nào cho giai đoạn tới?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính mới đây, bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng thị trường đang kiểm định lực cầu tại vùng VN-Index 1.600 điểm.

Những yếu tố giúp kỳ vọng thị trường có thể phục hồi ngưỡng này bao gồm: Thứ nhất, Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,75–4% và kỳ vọng sẽ tiếp tục cắt giảm 3-4 lần nữa đưa mặt bằng lãi suất về gần 3% cuối năm 2026. Chương trình thắt chặt định lượng kết thúc từ đầu tháng 12. Một chính sách tiền tệ được nới lỏng từ từ phù hợp với sức khỏe nền kinh tế là tiền đề tích cực cho thị trường chứng khoán tiếp tục tăng giá. 

Nhờ đó, áp lực tỷ giá, vốn là yếu tố khiến khối ngoại bán ròng xuyên suốt kể từ tháng 4/2023, dự kiến sẽ giảm bớt. Khối ngoại có thể sớm ngừng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi tỷ giá ổn định hơn, giúp tâm lý thị trường cải thiện. 

Thứ hai, lực cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư tổ chức trong nước đã đóng vai trò dẫn dắt kể từ tháng 5 đến nay. Vì thế, khả năng thị trường giảm sâu trong giai đoạn này là thấp. Đồng thời, thị trường đã phản ánh xong mùa kết quả kinh doanh quý 3, chiết khấu sự phục hồi chậm hơn kỳ vọng của nhóm ngành Bất động sản. Triển vọng tăng trưởng quý 4 và năm 2026 cao sẽ là nền tảng mới giúp thị trường hồi phục trong thời gian tới.

Nhịp điều chỉnh hiện tại cũng đang phản ánh mức tỷ lệ cho vay ký quỹ so với vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán, hiện đã tăng lên 112%, chỉ thấp hơn một chút so với giai đoạn thị trường tạo đỉnh trước đó là 120% -130% từ năm 2021 đến quý I/2022. Mặc dù vậy, các công ty chứng khoán hiện đều đang có kế hoạch tăng vốn đáng kể để đáp ứng nhu cầu cho vay ký quỹ. Do đó, sau mỗi nhịp điều chỉnh để giúp tỷ lệ này giảm bớt sẽ là cơ hội đầu tư tốt.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS). 
Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS). 

Thống kê lịch sử cho thấy, thị trường thường tăng vào 2 tháng cuối năm, phản ánh những kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế cho năm tiếp theo.

Năm nay, yếu tố hỗ trợ rõ nhất là Fed chuyển sang chính sách nới lỏng, FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mới nổi, trong khi đó kế hoạch tăng trưởng rất cao trong 5 năm tới được hỗ trợ bởi cả chính sách tài khóa vào tiền tệ và việc thực hiện những giải pháp chính sách để vào rổ chỉ số MSCI thị trường mới nổi vào năm 2030.

Tuy nhiên, để có một “cú bật” rõ ràng, cần thêm tín hiệu từ dòng vốn ngoại quay lại, thanh khoản cải thiện và niềm tin vào nhóm ngành trụ cột. Tóm lại, thị trường đang ở trạng thái tích lũy lành mạnh, định giá hấp dẫn, và được hỗ trợ bởi môi trường vĩ mô ổn định.

Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch tăng trưởng tham vọng cho năm năm tiếp theo, bắt đầu từ năm 2026, tăng trưởng GDP sẽ đạt 10%.

Để đạt được kế hoạch tham vọng này cần có được sự hỗ trợ của việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lẫn việc tăng cường giải ngân đầu tư công với kế hoạch đầu tư công cho năm năm tiếp theo là 8,5 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những ngành vốn là đóng góp chính cho tăng trưởng GDP của Việt Nam như ngành tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm sau, đặc biệt khi Việt Nam đã bắt đầu chú trọng hơn những giải pháp để khôi phục sức mua trong nước.

Trên những cơ sở trên, kỳ vọng năm 2026 thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm với mức định giá phù hợp cho thị trường từ 17 lần P/E trở lên, tương ứng với mức đó thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.

Mức độ biến động của thị trường ngày càng gia tăng, nhà đầu tư cá nhân nên kiên nhẫn và xây dựng cho mình chiến lược phù hợp để có thể tận dụng sự biến động này.

Sau nhịp điều chỉnh hiện tại, nhà đầu tư nên tích lũy chọn lọc để xây dựng một danh mục định hướng theo các động lực tăng trưởng kinh tế trụ cột của chu kỳ tăng trưởng mới, như là tích lũy các cổ phiếu cơ bản ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bán lẻ, đang được chiết khấu hấp dẫn so với các khung định giá P/E và P/B. Còn những nhà đầu tư chấp nhận mức biến động giá cao có thể chọn những doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư công và thị trường bất động sản phục hồi, có dòng tiền dương và ít nợ vay.

Tỷ giá và lãi suất vẫn là yếu tố gây rủi ro cho thị trường

11:27, 11/11/2025

Tỷ giá và lãi suất vẫn là yếu tố gây rủi ro cho thị trường

Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tăng nhẹ, đạt hơn 60,2 nghìn tỷ

08:51, 11/11/2025

Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tăng nhẹ, đạt hơn 60,2 nghìn tỷ

"Cá mập" trong nước gom ròng, cá nhân mạnh tay cắt lỗ

21:40, 10/11/2025

VnEconomy

Chứng khoán năm 2026 cổ phiếu ngân hàng dòng vốn ngoại Tăng trưởng GDP Việt Nam thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Trong vòng 2 năm qua, số lần cắt giảm lãi suất trên thế giới nhiều hơn so với trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009...

Áp lực bán yếu, thị trường phục hồi kỹ thuật

Áp lực bán yếu, thị trường phục hồi kỹ thuật

Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.

Huy động vốn chậm lại tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất

Huy động vốn chậm lại tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất

Dòng ngoại tệ chảy ra góp phần khiến huy động vốn của các ngân hàng chậm hẳn lại trong quý 3 trong bối cảnh tín dụng vẫn mở rộng nhanh. Điều này gây áp lực lên thanh khoản hệ thống và đẩy tăng tất cả các loại lãi suất.

Mặt bằng chung thị trường vẫn chưa nóng, VN-Index sẽ sôi động nhất trong năm 2026?

Mặt bằng chung thị trường vẫn chưa nóng, VN-Index sẽ sôi động nhất trong năm 2026?

VN-Index hoàn toàn có khả năng bật tăng quay trở lại kiểm định vùng 1.740–1.780 điểm trong hai tháng cuối năm và trở nên sôi động nhất trong năm 2026.

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite báo lỗ trong tháng 10 do "ôm" toàn ngân hàng và VIX, FPT

Quỹ PYN Elite cũng vừa báo cáo hiệu suất giảm 4,85%, chủ yếu do điều chỉnh trong nhóm cổ phiếu tài chính.

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

1

Tỷ giá giảm 0,4% trong tháng 10 nhưng áp lực điều hành còn lớn

Tài chính

2

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tài chính

3

Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao bước vào giai đoạn phát triển mới

Thị trường

4

Triển vọng của bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới

Bất động sản

5

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Thế giới

