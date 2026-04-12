Chuyên gia: Nhiều nhà đầu tư nhìn biểu đồ đánh T+ nhưng lại "mơ" về câu chuyện tăng trưởng dài hạn

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm đầu tư tại sự kiện "MoneyGain Next 2026: Nâng tầm hành trình đầu tư bền vững" ngày 11/4 do MoneyGain tổ chức, ông Đào Phúc Tường, nguyên Giám đốc Đầu tư tại APS Asset Management (Singapore) cho biết, có 4 vấn đề trong đầu tư mà nhà đầu tư cá nhân thường gặp.

Bao gồm: Không có triết lý đầu tư rõ ràng, không biết theo hệ thống nào; từ đó dẫn đến không có kỷ luật; rất hay mắc phải tâm lý “quá tham lam”, thích mua đáy bán đỉnh, rồi chạy theo đám đông.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân nhìn biểu đồ, đánh T+ nhưng lại mơ về câu chuyện tăng trưởng dài hạn. Hai cái này hoàn toàn lệch nhau. Cũng có nhiều người đầu tư theo hệ thống tăng trưởng nhưng lại muốn bắt đáy cổ phiếu.

Nếu không đủ giỏi để phân tích doanh nghiệp thì phải theo dõi được dòng tiền. Thị trường chứng khoán luôn đi trước, dòng tiền sẽ cho thấy cổ phiếu đã phân phối ở vùng đỉnh. Khi có hệ thống theo dõi mà dòng tiền không còn vào cổ phiếu đó nữa thì phải thận trọng.

Ví dụ hiện nay, nhiều nhà đầu tư cá nhân "hô hào" mua một blue-chips trong lĩnh vực công nghệ để tích sản. Về nguyên lý, tích sản là mua tài sản có giá trị đi lên, không ai tích sản với tài sản đi xuống. Ít nhất phải có luận điểm tại sao doanh nghiệp vẫn tốt để tích sản trong khi thị trường nghĩ ngược lại. Sau đó là kỷ luật: giảm bao nhiêu phần trăm thì cắt lỗ.

Khi cổ phiếu đang rơi thì đừng nhìn nó đã rơi bao nhiêu từ đỉnh xuống. Đa phần mọi người thấy rơi 40–50% thì cho là rẻ. Nhưng thực tế cổ phiếu tạo đỉnh thường nó đã ở vùng định giá quá đắt. Do đó dù đã rơi 50% có khi chỉ rơi từ vùng rất đắt về vùng đắt chứ chưa rẻ để rồi lao vào bắt đáy.

Ngược lại, khi cổ phiếu tăng thì cũng đừng chỉ nhìn tăng bao nhiêu để chốt lời. Khi cổ phiếu đã rơi sâu, đi lên từ vùng định giá rất rẻ, thì tăng 50% mới chỉ về mức hợp lý, vẫn còn dư địa để lên vùng đắt hơn, giá tốt hơn.

Cùng với định giá, phải nhìn thêm môi trường kinh doanh phía trước của doanh nghiệp như thế nào.

Ví dụ, phân tích ngàn ngân hàng hiện tại có định giá rất thấp so với trung bình 5 năm. Nhưng phía trước còn gì? Tăng trưởng tín dụng năm nay bị hạn chế, ngân hàng nào không huy động được vốn thì dù được cấp hạn mức 15–20% cũng không thể cho vay hơn.

Nhà đầu tư đặt câu hỏi tại sự kiện.

Ông Đào Minh Khôi, Trưởng phòng Phân tích MoneyGain cho rằng, nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường nhưng chưa xác định được mình nên đầu tư theo phương pháp nào. Họ thường bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất: vì sao lại mua cổ phiếu đó, khi nào nên mua và khi nào nên bán? Nếu phát sinh rủi ro thua lỗ thì sẽ xử lý ra sao?

Thực tế cho thấy nhà đầu tư cá nhân chưa thực sự quan tâm đến phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân. Do đó, điều cốt lõi là phải xây dựng được một phương pháp, một triết lý đầu tư xuyên suốt trong toàn bộ hành trình đầu tư của mình.

Có hai bộ lọc quan trọng mà mọi người có thể cân nhắc. Thứ nhất, cổ phiếu đó có tăng trưởng lợi nhuận hay không? Cần lưu ý rằng tăng trưởng lợi nhuận khác với quy mô lợi nhuận. Thứ hai, cổ phiếu đó có được dòng tiền quan tâm hay không? Lấy ví dụ như FPT, dù các quý đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận, nhưng dòng tiền lại rút ra mạnh, khối ngoại bán ròng với quy mô lớn. Thực tế, FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng lớn nhất từ trước đến nay.

Điều này cho thấy ngoài yếu tố tăng trưởng lợi nhuận, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến dòng tiền. Khi hội tụ đủ hai yếu tố này, cổ phiếu không cần quy mô quá lớn vẫn có thể tăng trưởng bằng lần.

Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Tổng Giám đốc MoneyGain.

Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Tổng Giám đốc MoneyGain cho biết: "Trong bối cảnh thị trường biến động, cơ hội đầu tư bền vững sẽ thuộc về những nhà đầu tư có phương pháp, kỷ luật và năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu. MoneyGain hướng tới việc đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình đó".

Tại sự kiện, MoneyGain chính thức ra mắt ứng dụng đầu tư trên nền tảng iOS và Android, đánh dấu bước chuyển từ mô hình website sang hệ sinh thái đầu tư đa nền tảng. Ứng dụng được phát triển theo định hướng “All-in-One”, hiểu thị trường, chọn cổ phiếu mạnh, tối ưu danh mục và quản trị đầu tư hiệu quả - tất cả trong một ứng dụng duy nhất. Việc ra mắt nền tảng mobile được kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận phương pháp đầu tư bài bản một cách thuận tiện và trực quan hơn.