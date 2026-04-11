Thêm một công ty chứng khoán hạ dự báo VN-Index về dưới 2.000 điểm cho cả năm 2026

VnDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng lợi nhuận thị trường chứng khoán tháng 4 trong đó dự báo chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025.

Dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ tăng trưởng khoảng 14% trong năm 2026, điều chỉnh giảm so với mức dự báo tăng 18% so với mức dự báo từ đầu năm. VnDirect cho biết, việc điều chỉnh này chủ yếu phản ánh nền so sánh cao hơn, khi lợi nhuận quý 4/2025 của nhiều doanh nghiệp vượt kỳ vọng.

Cho cả năm 2026, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước dự kiến tiếp tục tăng tốc; Kết quả kinh doanh của nhiều nhóm ngành duy trì tích cực nhờ mở rộng chính sách tài khóa có chọn lọc, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cải thiện và tiêu dùng dần phục hồi; Chính sách tiền tệ điều hành linh hoạt, cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và duy trì ổn định vĩ mô, áp lực tỷ giá hạ nhiệt, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3/2026, hệ số giá trên lợi nhuận trượt 12 tháng của chỉ số VN-Index giảm về 13,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (15,4 lần). Dù chưa về vùng “rẻ”, định giá hiện tại đang được hỗ trợ bởi nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026.

Theo VnDirect, trong tháng 4/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng duy trì trạng thái biến động và rung lắc mạnh do đan xen giữa yếu tố hỗ trợ và rủi ro bên ngoài. Kỳ rà soát của Tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng có hiệu lực từ tháng 9/2026 sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy tâm lý và dòng vốn.

Ngược lại, rủi ro địa chính trị, đặc biệt là khả năng leo thang căng thẳng Mỹ–Iran, vẫn là yếu tố gây áp lực đáng kể lên thị trường.

Chỉ số VN-Index có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước các thông tin bất lợi. Tuy nhiên, trong kịch bản tích cực về nâng hạng, lực cầu kỳ vọng sẽ cải thiện, giúp chỉ số thiên về xu hướng tích lũy quanh các vùng hỗ trợ quan trọng thay vì giảm sâu. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và khả năng hưởng lợi từ dòng vốn quỹ hoán đổi danh mục, đồng thời duy trì kỷ luật quản trị rủi ro và hạn chế sử dụng đòn bẩy.

VnDirect cho rằng năm 2026 sẽ là bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi được Tổ chức FTSE Russell chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026, cùng với cải thiện hạ tầng và các cải cách cấu trúc giúp thị trường tiệm cận chuẩn mực khu vực. Dù rủi ro bên ngoài có thể gây biến động ngắn hạn, nền tảng vĩ mô ổn định và định giá hấp dẫn vẫn là cơ sở để chỉ số VN-Index duy trì xu hướng tăng trong năm 2026.

Trong kịch bản cơ sở, dự báo chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025 thấp hơn mức dự báo 2.100 điểm được đưa ra trong báo cáo chiến lược phát hành đầu năm do phản ánh rủi ro bất định từ bên ngoài.

Về mặt kỹ thuật, sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3, chỉ số VN-Index đã đánh mất xu hướng tăng trung hạn hình thành từ vùng đáy sau sự kiện thuế quan tháng 4/2025. Tuy nhiên, chỉ số nhanh chóng phục hồi và lấy lại mốc trung bình động 200 ngày sau khi xuyên thủng, qua đó chưa xác nhận xu hướng giảm trung – dài hạn.

Dưới góc nhìn kênh xu hướng kết hợp với diễn biến dòng tiền, công ty chứng khoán đánh giá triển vọng thị trường như sau:

Ngắn hạn: Rủi ro leo thang căng thẳng địa chính trị Mỹ–Iran có thể khiến tâm lý thận trọng gia tăng, dòng tiền ngắn hạn suy yếu và thiên về phòng thủ. Chỉ số VN-Index theo đó nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.585 điểm.

Trung hạn: Câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt kỳ vọng. Dòng tiền trung hạn có xu hướng tích lũy trong các nhịp điều chỉnh, qua đó hỗ trợ chỉ số VN-Index phục hồi và hướng tới vùng kháng cự gần quanh 1.750 điểm.