Chứng khoán

Thêm một công ty chứng khoán hạ dự báo VN-Index về dưới 2.000 điểm cho cả năm 2026

Thu Minh

11/04/2026, 07:34

Trong kịch bản cơ sở, dự báo chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025 thấp hơn mức dự báo 2.100 điểm được đưa ra trong báo cáo chiến lược phát hành đầu năm do phản ánh rủi ro bất định từ bên ngoài.

Ảnh minh họa.

VnDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng lợi nhuận thị trường chứng khoán tháng 4 trong đó dự báo chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025. 

Dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ tăng trưởng khoảng 14% trong năm 2026, điều chỉnh giảm so với mức dự báo tăng 18% so với mức dự báo từ đầu năm. VnDirect cho biết, việc điều chỉnh này chủ yếu phản ánh nền so sánh cao hơn, khi lợi nhuận quý 4/2025 của nhiều doanh nghiệp vượt kỳ vọng.

Cho cả năm 2026, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước dự kiến tiếp tục tăng tốc; Kết quả kinh doanh của nhiều nhóm ngành duy trì tích cực nhờ mở rộng chính sách tài khóa có chọn lọc, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cải thiện và tiêu dùng dần phục hồi; Chính sách tiền tệ điều hành linh hoạt, cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và duy trì ổn định vĩ mô, áp lực tỷ giá hạ nhiệt, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3/2026, hệ số giá trên lợi nhuận trượt 12 tháng của chỉ số VN-Index giảm về 13,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (15,4 lần). Dù chưa về vùng “rẻ”, định giá hiện tại đang được hỗ trợ bởi nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026.

Theo VnDirect, trong tháng 4/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng duy trì trạng thái biến động và rung lắc mạnh do đan xen giữa yếu tố hỗ trợ và rủi ro bên ngoài. Kỳ rà soát của Tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng có hiệu lực từ tháng 9/2026 sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy tâm lý và dòng vốn.

Ngược lại, rủi ro địa chính trị, đặc biệt là khả năng leo thang căng thẳng Mỹ–Iran, vẫn là yếu tố gây áp lực đáng kể lên thị trường.

Chỉ số VN-Index có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước các thông tin bất lợi. Tuy nhiên, trong kịch bản tích cực về nâng hạng, lực cầu kỳ vọng sẽ cải thiện, giúp chỉ số thiên về xu hướng tích lũy quanh các vùng hỗ trợ quan trọng thay vì giảm sâu. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và khả năng hưởng lợi từ dòng vốn quỹ hoán đổi danh mục, đồng thời duy trì kỷ luật quản trị rủi ro và hạn chế sử dụng đòn bẩy.

VnDirect cho rằng năm 2026 sẽ là bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi được Tổ chức FTSE Russell chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026, cùng với cải thiện hạ tầng và các cải cách cấu trúc giúp thị trường tiệm cận chuẩn mực khu vực. Dù rủi ro bên ngoài có thể gây biến động ngắn hạn, nền tảng vĩ mô ổn định và định giá hấp dẫn vẫn là cơ sở để chỉ số VN-Index duy trì xu hướng tăng trong năm 2026.

Trong kịch bản cơ sở, dự báo chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025 thấp hơn mức dự báo 2.100 điểm được đưa ra trong báo cáo chiến lược phát hành đầu năm do phản ánh rủi ro bất định từ bên ngoài. 

Về mặt kỹ thuật, sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3, chỉ số VN-Index đã đánh mất xu hướng tăng trung hạn hình thành từ vùng đáy sau sự kiện thuế quan tháng 4/2025. Tuy nhiên, chỉ số nhanh chóng phục hồi và lấy lại mốc trung bình động 200 ngày sau khi xuyên thủng, qua đó chưa xác nhận xu hướng giảm trung – dài hạn.

Dưới góc nhìn kênh xu hướng kết hợp với diễn biến dòng tiền, công ty chứng khoán đánh giá triển vọng thị trường như sau:

Ngắn hạn: Rủi ro leo thang căng thẳng địa chính trị Mỹ–Iran có thể khiến tâm lý thận trọng gia tăng, dòng tiền ngắn hạn suy yếu và thiên về phòng thủ. Chỉ số VN-Index theo đó nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.585 điểm. 

Trung hạn: Câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt kỳ vọng. Dòng tiền trung hạn có xu hướng tích lũy trong các nhịp điều chỉnh, qua đó hỗ trợ chỉ số VN-Index phục hồi và hướng tới vùng kháng cự gần quanh 1.750 điểm.

chỉ số VN-INDEX chiến lược đầu tư cổ phiếu dòng vốn đầu tư nước ngoài Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nâng hạng FTSE Russell rủi ro địa chính trị Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tình hình kinh tế vĩ mô triển vọng thị trường chứng khoán 2026 vndirect

Triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là yếu tố gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...

Về việc phát triển các mô hình kinh tế mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số từ quý 2/2026…

Động lực tăng của VN-Index vẫn chưa được cải thiện sau phiên bùng nổ giữa tuần, nhưng khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu là tín hiệu tích cực. Đặc biệt dòng vốn ngoại nếu tính thuần khớp lệnh thì đã có phiên giải ngân ròng thứ ba liên tiếp, giữa bối cảnh số tài khoản tổ chức ngoại mở mới trong tháng 3 lên cao nhất 4 năm.

Dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ quay trở lại trạng thái hút ròng 28,9 tỷ USD, khi các ETF trái phiếu đảo chiều được bơm ròng 11,7 tỷ USD sau khi bị rút ròng nhẹ tuần trước.

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy