Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 32 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa, theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo quy định, hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thuộc diện không chịu thuế VAT. Các hoạt động khác không thuộc phạm vi này sẽ áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí hợp lệ liên quan. Tương tự, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng áp dụng mức thuế suất này.

Nội dung tại Thông tư 32 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài khi chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sẽ nộp thuế theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu từng lần giao dịch.

Với cá nhân, không phân biệt cư trú hay không cư trú, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa cũng chịu thuế thu nhập cá nhân theo mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Thông tư cũng quy định thời điểm xác định doanh thu, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa được thực hiện tương tự như đối với chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Thông tư 32 có hiệu lực từ ngày 27/3/2026 và được áp dụng trong thời gian triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP hoặc cho đến khi có quy định chính thức về chính sách thuế đối với lĩnh vực này.