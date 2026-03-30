Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng
Hạ Chi
30/03/2026, 13:48
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 32 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa, theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Theo quy định, hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thuộc diện không chịu thuế VAT. Các hoạt động khác không thuộc phạm vi này sẽ áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí hợp lệ liên quan. Tương tự, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng áp dụng mức thuế suất này.
Đáng chú ý, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài khi chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sẽ nộp thuế theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu từng lần giao dịch.
Với cá nhân, không phân biệt cư trú hay không cư trú, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa cũng chịu thuế thu nhập cá nhân theo mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.
Thông tư cũng quy định thời điểm xác định doanh thu, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa được thực hiện tương tự như đối với chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.
Thông tư 32 có hiệu lực từ ngày 27/3/2026 và được áp dụng trong thời gian triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP hoặc cho đến khi có quy định chính thức về chính sách thuế đối với lĩnh vực này.
Nhà đầu tư trong nước có sẵn tài sản mã hoá mới được giao dịch tại sàn Việt Nam
20:56, 25/03/2026
Đơn vị được thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên của Việt Nam nhận ISO 27001
19:17, 19/03/2026
5 hồ sơ xin lập sàn giao dịch tài sản mã hóa hợp lệ đang được lấy ý kiến
Apple ở tuổi 50: Bài toán AI và áp lực tạo ra “cú đột phá tiếp theo”
Kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple đứng trước bước ngoặt lớn với AI, khi công nghệ này đặt ra câu hỏi liệu “biểu tượng Thung lũng Silicon” có còn tạo được những cuộc cách mạng định hình lối sống như trước...
Hoàn thiện “bản đồ dữ liệu quốc gia” với 20 cơ sở dữ liệu trọng yếu
Cơ sở dữ liệu danh tính điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo là hai trong số 20 loại cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia vừa được ban hành...
Sàn tiền số OKX muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam
Chủ tịch công ty OKX đánh giá Việt Nam là thị trường năng động và đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững…
Gián đoạn nguồn cung heli sản xuất bán dẫn, quốc gia nào hưởng lợi?
Các nhà sản xuất heli tại Bắc Mỹ, khu vực hiện nắm thị phần lớn nhất, được dự báo sẽ hưởng lợi từ tình trạng gián đoạn nguồn cung của Qatar. Tuy nhiên, Nga, nhà cung cấp lớn thứ ba thế giới, cũng đang nổi lên như “tay buôn” đáng chú ý...
Phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử
Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng các Đề án về phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, không gian kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: