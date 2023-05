"Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ với các nước Mỹ - Latinh"

Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay.

Bàn về sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng chuyến thăm thành công của Chủ tịch Quốc hội đánh dấu một cột mốc mới, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ với ba nước bạn Mỹ Latinh, đem lại lợi ích cho cả hai phía và là đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác ở hai khu vực và thế giới.

Xin cho biết kết quả chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Cuba, Argentina và Đông Uruguay?

Chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đó là tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống Mỹ Latinh, trong đó Cuba là đối tác đặc biệt, đoàn kết, thủy chung, mẫu mực hiếm có trên thế giới; Argentina và Uruguay là đối tác toàn diện, đối tác chủ chốt, quan trọng trên nhiều phương diện đối với Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández - Ảnh: Quochoi.vn

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, đó là những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hào hùng của cách mạng Cuba, những ngày kỷ niệm lớn trong quan hệ của Việt Nam với ba nước. Đồng thời, đây cũng là hành trình theo dấu chân Bác, tại Buenos Aires và Montevideo, nơi mà vào năm 1912, Bác đã dừng chân khi đang bôn ba tìm đường cứu nước.

Với gần 80 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và gần 40 hoạt động của các ban, bộ, ngành, địa phương, tại ba nước cùng gần 30 thỏa thuận hợp tác ở cả cấp trung ương và địa phương, chuyến thăm đã đạt kết quả thực chất, toàn diện; trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu Nhân dân và các trụ cột của quan hệ: chính trị ngoại giao, hợp tác liên nghị viện; kinh tế, ăn thương mại, đầu tư, du lịch; quốc phòng an ninh; tư pháp; khoa học – công nghệ; giáo dục đào tạo; giao lưu văn hoá, biểu diễn nghệ thuật; quan hệ giữa các địa phương…, mở ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi với các đối tác.

Đặc biệt, chuyến thăm đã tăng cường sự tin cậy ở cấp cao nhất và đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và ba nước trong thời gian tới, trong đó, Cuba rất trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ thiết thực, chí tình, chí nghĩa và đúng thời điểm của ta cả về vật chất và tinh thần.

Đáng chú ý, kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ ở các lĩnh vực hợp tác song phương, mà còn ở phạm vi khu vực và quốc tế, giữa Đông Nam Á với Mỹ Latinh, Việt Nam với MECOSUR, hợp tác Nam - Nam, phối hợp trong khuôn khổ Liên hợp quốc, FEALAC, WTO…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner - Ảnh: TTXVN.

Lãnh đạo ba nước đều coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam. Cuba rất tin cậy và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đặc biệt với Việt Nam; Argentina khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; Uruguay coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á – Thái Bình Dương và là cầu nối Uruguay với ASEAN.

Ba nước đều coi quan hệ với Việt Nam là nhân tố ổn định, tích cực trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp và đều mong muốn phối hợp với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, xử lý các vấn đề thách thức mang tính toàn cầu hiện nay như duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các cuộc xung đột thông qua thương lượng; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh y tế; chống biến đổi khí hậu…

Cả ba nước đón tiếp chủ tịch Quốc hội và đoàn ta trọng thị, chu đáo, thân tình, với nghi lễ đặc biệt, chưa có tiền lệ; thể hiện tình cảm hữu nghị và sự coi trọng Việt Nam nói chung và với chủ tịch Quốc hội ta nói riêng.

Chuyến thăm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và phản hồi rất tích cực của dư luận Mỹ Latinh và thế giới. Các nước Mỹ Latinh vốn đã ngưỡng mộ Việt Nam là một tấm gương, một biểu tượng anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giờ đây, các bạn Mỹ Latinh đánh giá, Việt Nam nổi lên như một hiện tượng, một hình mẫu, đổi mới đạt kết quả quan trọng, vững vàng vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế với tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng và đóng góp tích cực với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, các nước bạn nhìn thấy những cơ hội to lớn hợp tác cùng phát triển với Việt Nam cũng như phối hợp phát huy vai trò ở hai khu vực và trên trường quốc tế.

Đánh giá về chuyến thăm, các đại sứ Cuba và Argentina tại Việt Nam cùng chung nhận định đây là chuyến thăm lịch sử của một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Mỹ Latinh; chuyến đi sẽ có tác động sâu sắc và lâu dài đến quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực.

Xin Thứ trưởng cho biết triển vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ba nước thời gian tới?

Chúng ta có thể lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ hợp tác với Cuba, Argentina và Uruguay trong thời gian tới. Các bên đều thể hiện quyết tâm, nỗ lực và hành động để hiện thực hoá các tiềm năng và cơ hội hợp tác; đúng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: cách tốt nhất để dự đoán tương lai quan hệ Việt Nam với ba nước là kiến tạo ra nó.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc - Ảnh: BNG "Chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đó là tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống Mỹ Latinh, trong đó Cuba là đối tác đặc biệt, đoàn kết, thủy chung, mẫu mực hiếm có trên thế giới; Argentina và Uruguay là đối tác toàn diện, đối tác chủ chốt, quan trọng trên nhiều phương diện đối với Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ.

Năm 2023 sẽ là một năm hết sức sôi động trong hợp tác của Việt Nam với ba nước. Về chính trị, ngoại giao, các nước sẽ cùng với Việt Nam triển khai nhiều hoạt động phong phú nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử trong quan hệ, cũng Như nhân dịp lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sẽ có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trung ương và địa phương. Cụ thể, chúng ta trông đợi chào đón lãnh đạo cấp cao Cuba thăm Việt Nam, dự kỷ niệm 50 năm Fidel thăm Việt Nam và đến vùng giải phóng Quảng Trị; ba nước sẽ cử đoàn dự Hội nghị các nghị sĩ trẻ toàn cầu tại Hà Nội vào tháng 9/2023; tiến hành tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và họp Uỷ ban liên chính phủ với các nước.

Về kinh tế - thương mại, chúng ta đứng trước cơ hội lớn tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại với cả ba nước, mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Với Cuba, là thúc đẩy cả thương mại và đầu tư. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất từ châu Á và đối tác thương mại thứ hai của Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia - Ảnh: Quochoi.vn

Với hai nước bạn Nam Mỹ, thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - MECOSUR, trong đó, Argentina và Uruguay đều là thành viên; xem xét nâng quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina lên Đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực như công - nông nghiệp, năng lượng; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại với Argentina lên 10 tỷ USD năm 2025. Với Uruguay, tiếp tục mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng của nhau.

Tựu trung lại, chuyến thăm thành công của Chủ tịch Quốc hội đánh dấu một cột mốc mới, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ với ba nước bạn Mỹ Latinh, đem lại lợi ích cho cả hai phía và là đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác ở hai khu vực và thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!