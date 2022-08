Chuyển trọng tâm từ du lịch, Quảng Ninh nhắm đến ngành công nghiệp ô tô, điện tử

Ghi nhận của CBRE cho thấy nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp đang tăng lên cả về số lượng và quy mô nửa đầu năm nay tại Việt Nam. Trong đó, nhu cầu thuê đất có mức tăng trưởng 10%, nhu cầu thuê nhà xưởng/nhà kho xây sẵn tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Về quy mô, diện tích trung bình khách thuê yêu cầu đối với đất tăng lên mức 9,4ha so với mức 9,2ha so với cùng kỳ năm ngoái. Ở loại hình nhà xưởng/nhà kho xây sẵn tăng lên mức 6.700m2 so với 6.100m2 vào năm 2021.

Đại diện của CBRE cũng cho rằng, các khu công nghiệp phía Bắc đang thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao hơn phía Nam. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, miền Bắc thu hút được 6,7 tỷ USD, nhỉnh hơn miền Nam với 6,5 tỷ USD.

Nguyên nhân, cơ sở hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc đã hoàn thiện hơn so với phía Nam. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đang nổi lên với việc thông tuyến cao tốc Vân Đồn- Móng Cái (Quảng Ninh) từ 01/9/2022, giúp việc di chuyển từ Hà Nội - Móng Cái còn 3 giờ, thay vì 6 giờ như hiện nay.

Bắt nhịp xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Quảng Ninh cũng đang chuyển đổi từ một tỉnh lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn sang một trung tâm công nghiệp lấy các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất ô tô và thiết bị điện tử làm trọng tâm.

Các diễn giả tham dự hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh tại TP.HCM - Ảnh: VE.

Để thu hút các nhà đầu tư, ông Châu Thành Hưng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, cho biết tại hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh do Khu công nghiệp DEEP C tổ chức ngày 24/08/2022, tỉnh đang ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, như: các tuyến cao tốc kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, các cảng biển lớn, sân bay quốc tế đều đã đi vào hoạt động.

Hệ thống đường cao tốc này liên kết chặt chẽ các cực tăng trưởng phía Bắc với nhau: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời kết nối miền Bắc Việt Nam với miền Nam Trung Quốc.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đang phát triển các tổ hợp cảng biển - khu công nghiệp với 2 dự án quan trọng là Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong và Khu công nghiệp Nam Tiền Phong (DEEP C Quảng Ninh) tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Các cảng biển xây dựng trong DEEP C Quảng Ninh sẽ kết nối trực tiếp với cảng biển nước sâu Lạch Huyện tại Hải Phòng, thông qua sông Chanh với dự án nạo vét sông Chanh.

“Các tổ hợp cảng biển-khu công nghiệp này sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển nội địa, thúc đẩy phát triển logistics tại khu vực và được kỳ vọng là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh đối với nhà đầu tư”, ông Hưng nhấn mạnh.

Về khía cạnh lao động đang là sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc khu vực Miền Bắc của Navigos Group, Quảng Ninh có lực lượng lao động dồi dào với cơ cấu lao động trẻ (dân số trong độ tuổi lao động 15 - 64 tuổi chiếm 67%) và năng suất lao động cao.

Chất lượng của lao động những năm gần đây cũng từng bước được cải thiện; lao động qua đào tạo phần nào đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

“Nhu cầu lao động dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể do nhiều công ty sản xuất sẽ sớm đi vào hoạt động trong vài năm tới. Cơ cấu lao động dự kiến ​​sẽ thay đổi nhờ chuyển dịch lao động từ các lĩnh vực khác như nông nghiệp, du lịch sang các ngành sản xuất”, bà Lan nói.

Cũng tại hội thảo xúc tiến đầu tư Quảng Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Core5 Quảng Ninh tại DEEP C Quảng Ninh. Đây là dự án phát triển nhà xưởng, nhà kho xây sẵn đạt tiêu chuẩn quốc tế do Indochina Kajima, liên doanh giữa Indochina Capital và Tập đoàn Kajima (Nhật Bản) đầu tư phát triển. Dự án có tổng vốn đầu tư 23,9 triệu USD hướng đến đón đầu làn sóng đầu tư vào sản xuất tại Quảng Ninh.