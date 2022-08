Xử phạt người đưa thông tin sai về dự án "hòn non bộ" Ao Tiên ở Quảng Ninh

Sáng 17/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã tiến hành làm việc với công dân Đinh Văn Đức (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) để làm rõ một số nội dung liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Quá trình xác minh xác định, hồi 10h ngày 16/8, ông Đinh Văn Đức sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là "Duc Dinh" đăng tải một bình luận sai sự thật vào một bài đăng trên trang Facebook "Người Quảng Ninh", liên quan đến hình ảnh dự án Ao Tiên - Cát Linh tại huyện Vân Đồn.

Căn cứ kết quả xác minh, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đức về hành vi lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, nghị định 15 ngày 3-2-2020 của Chính phủ.

Ngoài ông Đức, công an cũng đã xác định và đang làm việc với một số trường hợp ở TP Uông Bí, TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn để xác minh, xác định những bình luận có nội dung không đúng sự thật liên quan đến nội dung trên.

Liên quan đến dự án Ao Tiên, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội cho rằng dự án khu đô thị ở huyện Vân Đồn có dấu hiệu ảnh hưởng đến di sản vịnh Hạ Long là không đúng với hiện trạng trên thực tế.

Trong hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cho rằng dự án khu đô thị Ao Tiên (huyện Vân Đồn) có dấu hiệu ảnh hưởng đến di sản vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên hiện nay.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, quy hoạch khu vực Ao Tiên được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2009 và phê duyệt điều chỉnh vào năm 2020.

Dự án khu đô thị mới Ao Tiên được UBND tỉnh Quảng Ninh giao nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2004. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại khu đô thị này, UBND tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đầu tư được hai công trình tổ hợp khách sạn, du lịch thương mại đạt tiêu chuẩn 5 sao theo quy hoạch được duyệt.

Công trình thứ nhất là tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với diện tích 2,6 ha, bao gồm 5 tòa có chiều cao từ 28 đến 33 tầng có tổng vốn đầu tư 3.612 tỉ đồng.

Công trình thứ hai là tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn với diện tích 2,3ha, bao gồm 5 khối tháp có chiều cao từ 26 đến 34 tầng với tổng vốn đầu tư 3.910 tỉ đồng.

Hiện nay 2 dự án trên đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai thi công, hứa hẹn sớm đem lại cho Khu kinh tế Vân Đồn diện mạo mới mẻ, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.