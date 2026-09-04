CIP đầu tư mua lại dự án điện gió kết hợp pin lưu trữ 1,1 tỷ USD tại Úc

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) đã mua lại dự án điện gió Gawara Baya công suất 408 MW và hệ thống pin lưu trữ công suất 104 MW tại Queensland...

Ảnh: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)

Nhà đầu tư hạ tầng Đan Mạch Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) đã mua lại một dự án điện gió và lưu trữ năng lượng bằng pin Gawara Baya từ Windlab, nhà phát triển năng lượng tái tạo của Australia.

CIP thực hiện khoản đầu tư thông qua Copenhagen Infrastructure V, quỹ hạ tầng chủ lực thứ năm của công ty với sự hỗ trợ của một khoản tín dụng trị giá khoảng 1,1 tỷ USD do 10 ngân hàng cung cấp.

Đến nay, dự án đã hoàn tất các phê duyệt quan trọng. CIP cũng đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng và hoàn tất giao dịch tài chính, qua đó mở đường để dự án bước vào giai đoạn xây dựng.

Quy mô tham gia của các ngân hàng có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh các nhà phát triển năng lượng tái tạo đang đối mặt với chi phí xây dựng gia tăng, những hạn chế về lưới điện và yêu cầu xem xét chặt chẽ hơn về hiệu quả kinh tế của dự án. Việc huy động được vốn vay trước khi xây dựng giúp giảm một trong những rủi ro tài chính chính đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Gawara Baya cũng đã ký các thỏa thuận mua điện dài hạn với Stanwell và SmartestEnergy. Dự án sẽ tham gia Cơ chế Đầu tư Công suất của Chính phủ Australia (Capacity Investment Scheme). Chương trình được thiết kế nhằm tạo sự chắc chắn về doanh thu dài hạn cho các dự án phát điện và lưu trữ năng lượng tái tạo cần thiết để củng cố hệ thống điện của Australia.

Đối với các nhà đầu tư, nguồn doanh thu đã được ký hợp đồng giúp tăng khả năng dự báo dòng tiền trong tương lai, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào biến động giá điện trên thị trường bán buôn.

Việc mua lại Gawara Baya là cơ hội đặc biệt để CIP triển khai nguồn vốn đáng kể trong ngắn hạn từ quỹ chủ lực thứ năm, đưa dự án vào vận hành và cung cấp hạ tầng năng lượng thiết yếu cho người dân Australia. Điều này cho thấy khả năng của CIP trong việc xác định và bảo đảm các tài sản có thể tạo ra giá trị đáng kể cho các nhà đầu tư.

Gawara Baya gồm một trang trại điện gió trên bờ công suất 408 MW và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin có khả năng tạo lập lưới điện (grid-forming) công suất 104 MW. Dự án nằm trên vùng đất Gugu Badhun, phía tây nam Ingham, Bắc Queensland.

Khi đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2030, dự án sẽ có 68 turbine gió. CIP ước tính dự án có thể cung cấp điện tái tạo cho tới 240.000 hộ gia đình tại Australia.

Việc tích hợp hệ thống pin có khả năng tạo lập lưới điện giúp Gawara Baya đảm nhận vai trò rộng hơn so với chỉ phát điện tái tạo.

Pin tạo lập lưới điện có thể hỗ trợ ổn định mạng lưới điện khi các nguồn điện than và khí đốt truyền thống dần được loại bỏ. Công nghệ này có thể cung cấp những dịch vụ vốn trước đây do các nhà máy điện đồng bộ đảm nhiệm, qua đó hỗ trợ độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống.

Khả năng này ngày càng trở nên quan trọng tại Australia khi tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện gia tăng.

CIP dự kiến Gawara Baya sẽ giúp tránh phát thải khoảng 1,2 triệu tấn carbon từ ngành năng lượng Australia mỗi năm.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ kinh tế khu vực Queensland. Cụ thể, CIP dự kiến hơn 130 triệu USD sẽ được đưa vào khu vực thông qua việc làm, mua sắm và các hoạt động trong chuỗi cung ứng. Có tới 500 việc làm trực tiếp và gián tiếp có thể được tạo ra trong quá trình phát triển và xây dựng dự án.

“Gawara Baya là một bổ sung quan trọng vào danh mục đầu tư của chúng tôi tại Australia," ông Yi-Hua Lu, Đối tác tại CIP chia sẻ. "Dự án Gawara Baya là khoản đầu tư dài hạn đáng kể vào Queensland, hỗ trợ việc làm tại địa phương, phát triển hạ tầng và nguồn cung năng lượng ổn định cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế liên tục của bang. Chúng tôi mong muốn hợp tác với các đối tác của dự án, người dân Gugu Badhun và các cộng đồng địa phương khi dự án bước vào giai đoạn xây dựng.”

Đối với CIP, thương vụ mua lại mang đến cơ hội triển khai vốn trong ngắn hạn từ nguồn vốn đã cam kết cho Copenhagen Infrastructure V. Đối với Australia, thương vụ đưa thêm một nhà đầu tư tư nhân quy mô lớn vào thị trường điện đang cần nguồn vốn đáng kể cho phát điện, lưu trữ và truyền tải.