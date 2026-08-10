Ciputra Central Park - Mảnh ghép tái định nghĩa Ciputra Hà Nội

Năm 1996, Ciputra Hà Nội đặt những viên gạch nền móng cho mô hình khu đô thị quốc tế tại Thủ đô. Hà Nội khi ấy chủ yếu vẫn phát triển các khu dân cư truyền thống, dự án mang đến một tư duy quy hoạch hoàn toàn mới: Phát triển đồng bộ hạ tầng, mật độ xây dựng thấp, không gian xanh rộng lớn, hệ thống an ninh đa lớp và môi trường sống đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Ngay từ những ngày đầu, Ciputra Hà Nội là lựa chọn hàng đầu của các gia đình có thu nhập cao, doanh nhân, nhà ngoại giao, chuyên gia nước ngoài đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lý do chủ yếu đến từ môi trường sống an toàn, riêng biệt cùng sự quy tụ của hệ thống giáo dục đa quốc gia, góp phần nuôi dưỡng nhiều thế hệ tân tiến mang tư duy toàn cầu.
Ba mươi năm sau, những giá trị cốt lõi của Ciputra vẫn được gìn giữ nguyên vẹn với tầm nhìn bền vững và thống nhất, cộng đồng cư dân ổn định, chất lượng sống không ngừng được bồi đắp theo thời gian.
Cũng bởi vậy, nơi đây thường được nhắc đến như một trong những “thủ phủ của giới nhà giàu kín tiếng” đất Hà thành. Khái niệm quen thuộc không chỉ phản ánh giá trị bất động sản, mà còn định hình lối sống đặc trưng không phô trương, không ồn ào, trái lại luôn tôn trọng và gìn giữ sự riêng tư, nề nếp, chuẩn mực và thanh lịch.
Đó là một di sản cộng đồng tạo nên bản sắc riêng của Ciputra Hà Nội, yếu tố khó có thể hình thành chỉ bằng quy hoạch hay kiến trúc, mà cần được tích lũy qua nhiều thập kỷ.
Trong những năm gần đây, xu hướng trên thế giới đang chuyển dịch dần sang mô hình “City in a Park”, nơi công viên trung tâm trở thành hạt nhân của toàn bộ cấu trúc đô thị.
Central Park của New York, Hyde Park của London hay Gardens by the Bay của Singapore, những không gian xanh quy mô lớn không chỉ cải thiện môi trường sinh thái mà còn là tâm điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí, thương mại và kết nối cộng đồng, điều kiện tiên quyết tạo nên sức sống và bản sắc.
Giống như nhiều khu đô thị thời kỳ đầu, Ciputra Hà Nội vẫn thiếu một không gian trung tâm đủ lớn để nuôi dưỡng trải nghiệm và tạo nên nhịp sống tinh hoa. Đó chính là vai trò của Ciputra Central Park - mảnh ghép hoàn hảo trong hành trình hoàn thiện Ciputra Hà Nội.
Khu lõi rộng khoảng 95ha, trong đó công viên cây xanh lên tới 66ha, hồ điều hòa khoảng 26ha, Ciputra Central Park hình thành một hệ sinh thái quy mô lớn ngay giữa khu đô thị.
Chuỗi công viên chủ đề lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, quảng trường, đường dạo bộ, không gian nghệ thuật, khu thể thao ngoài trời cùng hệ thống tiện ích cộng đồng, tạo nên điểm đến dành cho mọi thế hệ cư dân.
Quan trọng hơn, Ciputra Central Park không chỉ là một “lá phổi xanh”, mà còn là một “trái tim” với nhịp đập sinh động đúng nghĩa. Sự xuất hiện của hệ thống thương mại, dịch vụ, văn phòng hạng sang và các hoạt động cộng đồng giúp nơi đây trở thành trung tâm mới của Ciputra – nơi nhịp sống diễn ra sôi động hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần riêng tư, mật độ thấp và cảnh quan đặc trưng đã làm nên thương hiệu suốt ba thập kỷ.
Nếu Ciputra thường được biết đến là một nơi đáng sống, thì Ciputra Central Park hướng tới việc kiến tạo một điểm đến đáng trải nghiệm, nơi cư dân có thể cùng lúc sống, làm việc, thư giãn và kết nối.
Tọa lạc tại đại công viên Ciputra Central Park, The Windsor Collection là bộ sưu tập bất động sản đảo hồ hiếm có kế thừa trọn vẹn di sản bản quy hoạch 30 năm của Ciputra Hà Nội, đồng thời đón đầu giai đoạn phát triển mới khi những mảnh ghép cuối cùng được hoàn thiện.
Hiện hữu trong một hệ sinh thái đã được kiểm chứng dài hạn: từ hạ tầng, cộng đồng, môi trường sống, , đến phong cách sống đã được hình thành rõ nét, mọi tiện ích nền tảng đều sẵn có; đồng thời hưởng lợi từ động lực tăng trưởng mới của khu vực trong tương lai,The Windsor Collection tiếp tục khẳng định dấu ấn độc bản tại thị trường Hà Nội. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến kiến trúc đậm chất London, được chắp bút bởi các đối tác tư vấn và thiết kế hàng đầu như P&T Group, 1508 London, Big T, Kaze Studio…
Khi đại công viên, hồ điều hòa, chuỗi tiện ích, các không gian thương mại dịch vụ và hoạt động cộng đồng dần đi vào vận hành, The Windsor Collection tích hợp một nền tảng sống toàn diện ngay trước ngưỡng cửa mỗi ngôi nhà.
Đây là cơ hội sở hữu một phần của Ciputra Hà Nội ở thời điểm khu đô thị bước vào giai đoạn hoàn thiện nhất trong lịch sử phát triển, nơi vị thế tiên phong tiếp tục được nâng tầm bởi “mảnh ghép cuối cùng” mang tên Ciputra Central Park.
The Windsor Collection
Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - Khu đô thị Nam Thăng Long
Website: https://thewindsorcollection.vn/
Hotline: 1900 638 833.
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