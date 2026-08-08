Hà Nội đề xuất gia hạn thủ tục khởi công 6 dự án lớn

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về việc gia hạn các dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô sẽ được xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 10/8.
Các dự án được đề xuất gia hạn gồm: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu; Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.
Các dự án trên được triển khai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 258/2025 của Quốc hội, cho phép công trình khởi công khi một số thủ tục chưa hoàn tất, nhưng chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ trong 6 tháng (có mặt bằng để thi công một phần hoặc toàn bộ, có Giấy phép xây dựng, có thiết kế bản vẽ thi công, có hợp đồng ký với nhà thầu thi công, có Thông báo khởi công). Đến nay, đã qua thời hạn nhưng các điều kiện khởi công vẫn chưa được hoàn tất.
Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng do Liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 11.418 ha, tổng mức đầu tư 736.963 tỷ đồng, đã được khởi công ngày 19/12/2025. Theo quy định, thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công là ngày 19/6/2026. Song tại cuộc họp ngày 03/8/2026, Nhà đầu tư báo cáo chưa nộp Hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tới Ban Giao thông để thẩm định, do vậy Dự án chưa hoàn thiện điều kiện khởi công theo quy định.
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội quy mô khoảng 8.965,7 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng do Liên danh Nhà đầu tư Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Ngọc Hồi, Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Ngọc Quý, Công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương Lai thực hiện đã được khởi công ngày 19/12/2025.
Tại dự án này, Chủ đầu tư đã phê duyệt Dự án thành phần khởi công Bãi đỗ xe ngày 18/12/2025 trước khi được UBND Thành phố phê duyệt Chủ trương đầu tư số 3089/QĐ-UBND ngày 19/6/2026, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại các Quyết định: số 2474/QĐ-UBND; số 2475/QĐ-UBND; số 2476/QĐ-UBND; số 2477/QĐ-UBND ngày 12/5/2026.
Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT quy mô khoảng 196,2 ha, tổng vốn đầu tư ước tính 86.041,187 tỷ đồng đã khởi công ngày 16/01/2026. Nhà đầu tư thứ nhất là công ty cổ phần FPT, nhà đầu tư thứ 2 là Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT. Theo quy định, thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công là ngày 16/7/2026.
Thực tế, Dự án đã khởi công tại hạng mục Biểu tượng của Khu công viên công nghệ số, tuy nhiên hạng mục này không được xác định cụ thể tại Chủ trương đầu tư được duyệt, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GS được duyệt. Đến nay, Quy hoạch chi tiết khu vực Dự án chưa được phê duyệt.
Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh do Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 736,84 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 85.320 tỷ đồng, khởi công ngày 02/02/2026, nhưng quá thời hạn (02/8/2026), dự án vẫn chưa hoàn thiện điều kiện khởi công.
Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh có quy mô 474,25 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 99.886 tỷ đồng. Liên danh Nhà đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS S-Home, Công ty cổ phần Thái Nam Land, Công ty cổ phần Bất động sản Potamos đã khởi công dự án ngày 02/02/2026. Đến nay, qua thời hạn phải hoàn thiện điều kiện khởi công (02/8/2026), Dự án vẫn chưa có Quyết định chủ trương đầu tư, chưa có Dự án được duyệt, chưa có Bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.
Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai khoảng 9,26 ha, tổng mức đầu tư khoảng 14.229 tỷ đồng do Liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS làm chủ đầu tư, đã khởi công ngày 17/01/2026. Qúa thời hoàn thiện điều kiện khởi công (ngày 17/7/2026), Dự án vẫn chưa có Nghị quyết chủ trương đầu tư, chưa có Dự án được duyệt, chưa có Bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.
Để đảm bảo tính chặt chẽ trong quản lý, HĐND TP. Hà Nội đề nghị gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện khởi công xây dựng công trình đối với 06 dự án trên thêm 6 tháng, kể từ ngày hết hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.
Đồng thời, giao UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết và giám sát nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án trên cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo các yêu cầu đã cam kết, điều kiện về tài chính, quản lý đầu tư theo đúng quy định; hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình trong thời gian quy định. Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, giám sát nhà đầu tư hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về khởi công xây dựng công trình trong thời gian quy định để góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của TP. Hà Nội.
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