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Hà Nội: Thanh tra Thành phố phát hiện các sai phạm trong khai thác vật liệu xây dựng

T Thanh Xuân

Qua kiểm tra xác suất tại 4 mỏ trên địa bàn, Thanh tra TP. Hà Nội đã chỉ ra các sai phạm liên quan đến công tác quản lý, thăm dò, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng. Trong đó, một số sai phạm kéo dài, có tính hệ thống, gây thất thoát tài nguyên và ngân sách nhà nước…

Ảnh minh họa: Hoàng Bách
Ảnh minh họa: Hoàng Bách

Thanh tra TP.Hà Nội vừa công khai Kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội thời kỳ từ năm 2019 đến tháng 6/2024.

Kết luận thanh tra đã đánh giá các kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, qua thanh tra, cơ quan chức năng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Đáng chú ý, trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện hoạt động khoáng sản, vận chuyển khoáng sản vật liệu xây dựng, Đoàn thanh tra của Thanh tra Thành phố đã thanh tra xác suất 4 mỏ vật liệu xây dựng, gồm: mỏ khai thác đá bazan tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai trước đây (nay là xã Phú Cát); mỏ khai thác đá bazan tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai trước đây (nay là xã Yên Xuân); mỏ khai thác cát tại xã Liên Hồng và xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng trước đây (nay là xã Ô Diên); mỏ khai thác cát tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh trước đây (nay là xã Yên Lãng).

Kết quả cho thấy có tình trạng sử dụng đất sai mục đích, cho đơn vị khác thuê để làm bãi chứa và sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng trạm trộn bê tông không có giấy phép xây dựng, giấy phép bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ lượng đã khai thác; áp dụng sai mức thu phí bảo vệ môi trường; kê khai và nộp thiếu số phí bảo vệ môi trường, thuế Tài nguyên, phí cải tạo, phục hồi môi trường…

Ngoài ra, về thăm dò, khai thác khoáng sản cũng không lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thăm dò khoáng sản, dẫn đến không có cơ sở để xác định trữ lượng mỏ đá do Công ty thăm dò với trữ lượng; không khai thác trong giai đoạn dài; không lắp đặt trạm cân dẫn đến không có cơ sở để xác định khối lượng khai thác; bản đồ kết thúc khai thác mỏ không thể hiện các cao trình hiện trạng theo mặt cắt tuyến … dẫn đến không có cơ sở để đánh giá trữ lượng khoáng sản.

Đồng thời, không có hồ sơ, bản vẽ, sổ sách theo dõi, thống kê sản lượng khai thác thực tế; không thực hiện việc hoàn thổ, không phục hồi môi trường. không thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và có dấu hiệu thu lợi bất chính từ hành vi trên; đề xuất thăm dò khoáng sản cho đơn vị không có ngành nghề thăm dò khoáng sản.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện dự án chưa bảo đảm tiến độ theo giấy phép được cấp; tổ chức xây dựng, sử dụng hạng mục phục vụ khai thác khoáng sản ngoài phạm vi đất được Nhà nước cho thuê; thay đổi phương thức vận chuyển so với hồ sơ được phê duyệt; khai thác quá phạm vi cho phép; thực hiện phương án khai thác không đúng hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác cát làm vật liệu san lấp…

Từ những sai phạm được phát hiện, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định đối với các sai phạm xảy ra trong thời gian dài, có tính hệ thống, gây thất thoát lớn tài nguyên và ngân sách nhà nước tại 4 đơn vị tham gia thực hiện hoạt động khoáng sản, vận chuyển khoáng sản vật liệu xây dựng được thanh tra xác suất.

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