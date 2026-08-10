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Hà Nội sắp xếp lại Sở Xây dựng và kiện toàn lãnh đạo chủ chốt

H Hoàng Bách

Sở Xây dựng TP. Hà Nội mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng…

Ảnh minh họa: Hoàng Bách
Ảnh minh họa: Hoàng Bách

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, Sở Xây dựng TP. Hà Nội mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội vào Sở Xây dựng TP. Hà Nội. Cùng với việc sắp xếp lại Sở Xây dựng, Hà Nội cũng thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch TP. Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội; thành lập Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội; tổ chức lại Văn phòng UBND TP. Hà Nội.

Nghị quyết giao UBND TP. Hà Nội ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện chuyển giao, tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tài liệu, con dấu, trụ sở làm việc, tài chính, và tài sản (nếu có);

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều chỉnh, bổ sung kịp thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy để khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình vận hành tổ chức bộ máy mới, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp;

Chỉ đạo tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Thành phố có liên quan để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, thay thế phù hợp với các quy định mới của pháp luật; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính để đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng ngày, Hà Nội đã trao 15 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố về công tác cán bộ. Trong đó, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố đối với ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố.

Bổ nhiệm ông Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố (cũ) gồm: ông Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố

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