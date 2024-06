CMC Telecom mang tới các giải pháp bảo mật cho hạ tầng số và Cloud tại Vietnam Security Summit 2024

Hội thảo và Triển lãm An toàn không gian mạng Việt Nam 2024 tổ chức sáng nay tại Hà Nội đã thu hút hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc công nghệ thông tin, giám đốc an ninh thông tin và các chuyên gia trong ngành tham dự. Đóng góp vào bức tranh công nghệ an ninh bảo mật mới năm nay, CMC Telecom đã giới thiệu hệ sinh thái các dịch vụ CMC Managed Security Service (Threat Intelligence, Threat Hunting, Managed Security Detection & Response, RedTeam Service…) và giải pháp giúp doanh nghiệp bảo mật toàn diện như CMC DDoS, CMC WAAP, Multi CDN… với thông điệp “SecureInfra - SafeCloud”.

CMC Managed Security Service, CMC Telecom quy tụ đội ngũ chuyên gia bảo mật dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về các nền tảng bảo mật hàng đầu, có thể đảm nhận vận hành hỗ trợ mọi hệ thống ATTT. Các chuyên gia bảo mật từ CMC Telecom sẽ tiến hành đánh giá toàn diện kiến trúc bảo mật hiện tại của doanh nghiệp, phân tích các lỗ hổng tiềm ẩn và xây dựng chiến lược bảo mật phù hợp. CMC Telecom cung cấp 3 dịch vụ Managed Security Service là Threat Hunting và Threat Intelligence đem lại nhiều lợi ích chiến lược với khách hàng. CMC Threat Hunting Service đưa ra các thông tin chiến lược thông qua việc săn tìm các mối đe dọa định kỳ trong đó các mối đe dọa đang hoạt động và các góc nhìn rủi ro khác về hệ thống được phát hiện cùng với các biện pháp khắc phục được đề xuất.



CMC Threat Intelligence Service cung cấp cho khách hàng khả năng quản lý rủi ro về ATTT với sự kết hợp của AI bao gồm các thông tin tình báo về các mối đe dọa trên không gian mạng là một dịch vụ nâng cao giúp cho tổ chức có thể thu thập các thông tin chi tiết về các rủi ro theo tình huống và từ đó có thể xâu chuỗi với bối cảnh cụ thể của tổ chức. CMC Telecom cung cấp dưới dạng Managed Security Service cho dịch vụ Threat Intelligence để đảm bảo các thông tin mà khách hàng nhận được là giá trị nhất, giảm thiểu tối đa số lượng false positive phải nhận mà các giải pháp về Threat Intelligence khác đem lại. (bao gồm Cyber Threat Intelligence, Dark Web & Deep Web Monitoring, Attack Surface Management, Vulnerability Management, BrandIntelligence, Takedown & Disruption).



CMC RedTeam Service là một dịch vụ kết hợp RedTeam của CMC Telecom , các công nghệ do CMC Telecom phát triển kết hợp kinh nghiệm sâu rộng và kiến thức toàn diện được tích lũy về các phương thức tấn công tiềm năng, cũng như Chiến thuật, Kỹ thuật và Quy trình (TTP),security controls và quy trình được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh và công nghệ đa dạng. Mục tiêu chính của CMC RedTeam là kiểm tra mức độ sẵn sàng của nhóm bảo mật của khách hàng trong việc chống lại một cuộc tấn công mạng thực tế bằng cách cố gắng khai thác các điểm yếu về bảo mật giống như những kẻ tấn công thực sự - đóng vai như một hacker thực thụ.

Khách hàng tham gia sự kiện tại gian hàng của CMC Telecom.

Là một trong các giải pháp được CMC Telecom giới thiệu tại sự kiện, doanh nghiệp có thể sử dụng giải pháp CMC Cloud WAAP để bảo vệ toàn diện cho ứng dụng web của doanh nghiệp với các tính năng tiên tiến như: Bảo vệ chống lại 10 rủi ro bảo mật hàng đầu do OWASP xác định, lọc lưu lượng truy cập độc hại và ứng dụng công nghệ AI và Machine Learning giúp phát hiện nhanh chóng các mối đe dọa, ngăn chặn tấn công DDoS Layer 7 và n-day…

CMC Hybrid DDoS giúp bảo vệ website, ứng dụng web, dịch vụ và mạng lưới hệ thống của doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công theo mô hình Hybrid DDOS. Hệ thống này sẽ giám sát liên tục lưu lượng truy cập để nhận diện sớm các dấu hiệu tấn công DDoS, phân tích kỹ lưỡng để xác định loại tấn công và nguồn gốc, từ đó đưa ra biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Anh Nguyễn Anh Tài, Giám đốc Khối An toàn Thông tin CMC Telecom cho biết: “Với 16 năm làm về hạ tầng và trung tâm dữ liệu cho các khách hàng cao cấp, hơn ai hết, CMC Telecom hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn dữ liệu. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đơn vị hàng đầu về bảo mật ATTT cho hạ tầng số và dịch vụ Cloud, đồng thời cung cấp các giải pháp quản trị toàn diện cho khách hàng. Những giải pháp bảo mật, an toàn thông tin mà CMC Telecom cung cấp không chỉ mang lại sự bảo vệ tối ưu cho hạ tầng số, hạ tầng Cloud của doanh nghiệp mà còn đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao nhất cho hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng cao của khách hàng.”

Các giải pháp An toàn thông tin được CMC Telecom demo trực tiếp tại sự kiện.

Thành lập vào năm 2008, CMC Telecom được biết đến là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam. Sau 15 năm xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn tiêu chuẩn quốc tế, CMC Telecom đã chuyển sang mô hình CSP (Comprehensive Service Provider) – nhà cung cấp dịch vụ toàn diện với 5 sản phẩm dịch vụ chủ lực là Kênh truyền & Internet, Trung tâm Dữ liệu, Điện toán Đám mây, An toàn ANTT và Managed Services..



Đặt mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu về bảo mật - an toàn thông tin cho hạ tầng số và Cloud, CMC Telecom đã đầu tư nghiên cứu phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ Security chuyên biệt. Sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin của CMC Telecom cung cấp một dải dịch vụ rộng, từ giải pháp ứng dụng phần mềm, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến dịch vụ tư vấn, kiểm thử tiêu chuẩn quốc tế.