Cơ cấu tài sản của người dân Việt Nam có đến 60% là bất động sản

Nhận định về triển vọng thị trường tài chính tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 diễn ra với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" tổ chức mới đây, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG cho rằng trong trung và dài hạn chứng khoán sẽ rất tiềm năng với sự hỗ trợ của 3 yếu tố chính.

Thứ nhất là thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên Thị trường mới nổi vừa cải thiện hình ảnh thị trường vừa kích hoạt dòng vốn thụ động quy mô lớn từ các quỹ ETF toàn cầu, tạo hiệu ứng tái định giá rõ nét.

“Đây là dấu mốc cho thấy Việt Nam đang bước vào tiến trình chuẩn hóa và minh bạch hóa hệ thống, đặt nền tảng để tiệm cận chuẩn MSCI giai đoạn 2027–2028 và khẳng định vị thế trung tâm tài chính mới nổi của khu vực”, ông Tuấn nói.

Việc được nâng hạng cũng kích thích nhiều doanh nghiệp lên sàn giúp gia tăng tính hấp dẫn cho thị trường. Đây là bước ngoặt, điểm sáng của chứng khoán năm nay, tạo ra các thương vụ IPO thành công, gửi thông điệp cho các dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Xuyên suốt 3 năm qua, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng miệt mài. Dòng vốn gián tiếp chỉ tập trung vào thị trường Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, do đó sự thay đổi về cấu trúc hàng hóa và thị trường trong thời gian tới kỳ vọng sẽ hấp dẫn lại dòng vốn ngoại.

Trong trung hạn, thị trường chứng khoán sẽ được hậu thuẫn bởi triển vọng từ tăng trưởng kinh tế cao và mức định giá ở mức hợp lý. Chỉ từ tháng 3/2025 tới tháng 10, thị trường đã đạt được kết quả nâng hạng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng thị trường có thể có nền tảng để tiệm cận chuẩn MSCI giai đoạn 2027–2028, khẳng định vị thế trung tâm tài chính mới nổi của khu vực.

Nếu thành công đạt điều kiện nâng hạng của MSCI, các quỹ tracking thụ động thị trường mới nổi có thể phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ 10-15 tỷ USD.

Về mặt định giá, theo FIDT, định giá thị trường vẫn hấp dẫn. Thống kê cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức tương đối rẻ, P/E khoảng 20 lần so với khu vực, tương quan thuận với tăng trưởng GDP.

Với kênh tiền gửi và lãi suất, ông Tuấn dự báo lãi suất sẽ duy trì mức thấp trong năm 2026, lãi suất huy động có thể tăng nhẹ lên mức quanh 5,2% - 5,3%. Môi trường lãi suất rẻ có khả năng duy trì ở mức thấp trong vòng 12 tháng tới.

Trong khi đó, vàng – bạc và kim loại quý tăng giá mạnh và trở thành kênh trú ẩn trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Trung Quốc đẩy mạnh mua vàng, càng thúc đẩy giá vàng thế giới lên đỉnh cao mới, cộng thêm việc cấm xuất khẩu đất hiếm. Trong thời đại bất ổn, lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, giá vàng tăng 56% nhờ ba động lực chính: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng làm tăng sức hấp dẫn của vàng; lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn; nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

“Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là một tâm điểm trong thời gian tới”, ông Tuấn nhận định.

Với các kênh đầu tư ngày càng đa dạng, ông Huỳnh Minh Tuấn dự báo xu hướng phân bổ tài sản trong giai đoạn tới sẽ theo hướng đa kênh, tăng tỷ trọng đầu tư vào các lớp tài sản mới.

Theo đó, bất động sản vẫn duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản của người dân do tâm lý sở hữu và di sản, tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa, phát triển hạ tầng, nhu cầu thực và dòng vốn FDI. Dữ liệu của FIDT cho thấy kênh bất động sản đang chiếm tới 60% trong cơ cấu tài sản của người dân Việt Nam và dự kiến vẫn duy trì tỷ lệ cao (khoảng 50%) vào năm 2030.

Đồng thời, vàng cũng được dự báo sẽ tiếp tục là kênh được ưu tiên đầu tư do đây vốn là lớp tài sản truyền thống, chống lạm phát tốt, tính thanh khoản cao, là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhiều biến động. Kênh vàng, bạc, kim loại quý vẫn chiếm khoảng 5% cơ cấu tài sản của người dân trong giai đoạn 2025-2030.

Kênh cổ phiếu cũng dự kiến sẽ được phân bổ nhiều hơn trong giai đoạn tới (tăng từ 15% năm 2025 lên 20% vào năm 2030) khi mức độ phổ cập tăng, lợi nhuận hấp dẫn, tham gia dễ dàng và thanh khoản cao. Tương tự, trái phiếu cũng hấp dẫn hơn với người dân khi niềm tin của nhà đầu tư quay trở lại, mức lợi suất vượt trội so với lãi tiết kiệm (tăng từ 5% năm 2025 lên 10% vào năm 2030).

Ngoài ra, các lớp tài sản khác, đặc biệt lớp tài sản mã hoá (crypto, token) dự kiến sẽ được phân bổ nhiều hơn trong giai đoạn tới (tăng lên mức khoảng 5% vào năm 2030), nhờ tính phổ cập tăng với nhiều sự lựa chọn, hiệu suất đầu tư hấp dẫn.

Ngược lại, theo ông Tuấn, kênh tiền gửi vốn đang chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản của người Việt lại có thể có xu hướng giảm dần (từ 15% năm 2025 xuống 10% năm 2030) khi người dân cơ cấu sang các lớp tài sản khác trong bối cảnh lạm phát cao, mức lãi suất tiết kiệm ở mức rất thấp và các kênh đầu tư khác phát triển.