Cổ đông lớn tiếp tục đăng ký bán tiếp 530.000 cổ phiếu DHA

Nếu giao dịch hoàn tất, FIC sẽ giảm sở hữu tại DHA từ gần 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 23,73% vốn điều lệ xuống còn hơn gần 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 20,23%.

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP (mã FIC-UPCoM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE).

Theo đó, FIC đã đăng ký bán 530.000 cổ phiếu DHA từ ngày 21/08 đến 19/09, nhưng không bán được do giá không đạt kỳ vọng dù trong suốt giai đoạn trên, giá DHA đã tăng hơn 6%.

Ngay sau đó, FIC đăng ký bán tiếp 530.000 cổ phiếu DHA, từ ngày 29/09 đến ngày 28/10 theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, FIC sẽ giảm sở hữu tại DHA từ gần 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 23,73% vốn điều lệ xuống còn hơn gần 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 20,23%.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/09, cổ phiếu DHA giảm 0,76% xuống 52.000 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, FIC có thể thu về 27,56 tỷ đồng từ việc thoái vốn DHA.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng hơn 32,8 tỷ lên hơn 196,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 28,8 tỷ đồng lên hơn 56,65 tỷ.

Theo DHA, doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 tăng so với doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 là 32,81 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,03% chủ yếu là do tăng giá bán các loại sản phẩm, sản lượng bán ra 6 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ là: 27.790 m3 đá các loại.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tăng so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 là 28,79 tỷ đồng tương ứng tăng 103,32% nguyên nhân chính là do quý 1/2025, Công ty Cổ phân Xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hoà trả cổ tức (20%) là: 7,52 tỷ đồng và công ty tăng giá bán các loại sản phẩm.

Được biết ngày 30/09 tới đây, DHA sẽ thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2024 cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Với hơn 14, 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DHA dự kiến chi khoảng 22 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.