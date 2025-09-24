Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ đông lớn tiếp tục đăng ký bán tiếp 530.000 cổ phiếu DHA

Hà Anh

24/09/2025, 08:44

Nếu giao dịch hoàn tất, FIC sẽ giảm sở hữu tại DHA từ gần 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 23,73% vốn điều lệ xuống còn hơn gần 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 20,23%.

Sơ đồ giá cổ phiếu DHA trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DHA trên TradingView.

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP (mã FIC-UPCoM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE).

Theo đó, FIC đã đăng ký bán 530.000 cổ phiếu DHA từ ngày 21/08 đến 19/09, nhưng không bán được do giá không đạt kỳ vọng dù trong suốt giai đoạn trên, giá DHA đã tăng hơn 6%.

Ngay sau đó, FIC đăng ký bán tiếp 530.000 cổ phiếu DHA, từ ngày 29/09 đến ngày 28/10 theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, FIC sẽ giảm sở hữu tại DHA từ gần 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 23,73% vốn điều lệ xuống còn hơn gần 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 20,23%.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/09, cổ phiếu DHA giảm 0,76% xuống 52.000 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, FIC có thể thu về 27,56 tỷ đồng từ việc thoái vốn DHA.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng hơn 32,8 tỷ lên hơn 196,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 28,8 tỷ đồng lên hơn 56,65 tỷ.

Theo DHA, doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 tăng so với doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 là 32,81 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,03% chủ yếu là do tăng giá bán các loại sản phẩm, sản lượng bán ra 6 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ là: 27.790 m3 đá các loại.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tăng so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 là 28,79 tỷ đồng tương ứng tăng 103,32% nguyên nhân chính là do quý 1/2025, Công ty Cổ phân Xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hoà trả cổ tức (20%) là: 7,52 tỷ đồng và công ty tăng giá bán các loại sản phẩm.

Được biết ngày 30/09 tới đây, DHA sẽ thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2024 cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Với hơn 14, 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DHA dự kiến chi khoảng 22 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

15:50, 18/08/2025

VietinBank Capital vừa bán tiếp hơn 10 triệu cổ phiếu VSC

19:16, 31/07/2025

FPTS đăng ký bán tiếp hơn 500.000 cổ phiếu MSH

07:46, 09/07/2025

