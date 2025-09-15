Cổ đông STB không thông qua việc thay đổi điều lệ về người đại diện theo pháp luật

Số phiếu tán thành nội dung trên là 305 phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 16,14% và số cổ đông không tham gia biểu quyết cho nội dung trên là 65.855 cổ đông, chiếm 74,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cụ thể: ngày 25/8/2025, Sacombank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank liên quan đến người đại diện pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank.

Theo đó, Sacombank cho biết đã gửi 66.200 phiếu cho người sở hữu và đại diện sở hữu 1.883 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.

Nhưng tính đến 17h ngày 10/9/2025 có 345 cổ đông đại diện cho 25,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi kết quả - trong đó số phiếu hợp lệ là 338 phiếu, tương ứng 25,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu tán thành nội dung trên là 305 phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 16,14% và số cổ đông không tham gia biểu quyết cho nội dung trên là 65.855 cổ đông, chiếm 74,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, cổ đông STB không thông qua nội dung tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín.

Theo đó, Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên được tổ chức vào ngày 26/4/2024 vẫn còn nguyên giá trị thực hiện.

Trước đó, ngày 27/5/2025, Hội đồng Quản trị Sacombank đã có quyết định thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị STB nhưng đến ngày 18/6, STB đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thôi tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị đối với bà Diễm theo nguyện vọng cá nhân và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân của bà Diễm.

Đồng thời, Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung (1968), giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Sacombank kể từ ngày 27/5/2025.

Được biết, STB đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 với TOI đạt 15,6 nghìn tỷ đồng (+11,0% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (+37,2% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành lần lượt 48% và 46% dự báo cả năm của VCSC. So với quý trước, TOI và lợi nhuận trước thuế quý 2/2025 gần như đi ngang do mức tăng trong chi phí thu nhập và chi phí hoạt động kinh doanh được bù đắp bởi chi phí dự phòng tăng cao hơn.

Ngoài ra, mặc dù STB đã nhận được một phần thanh toán từ việc bán nợ liên quan đến Phong Phú trong tháng 6/2025, VCSC cho rằng ngân hàng chưa ghi nhận khoản này vào kết quả quý 2. Nhìn chung, kết quả nửa đầu năm 2025 của STB phù hợp với kỳ vọng của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Do đó, VCSC điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 22,6% cho STB lên 62.400 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" do giá cổ phiếu STB đã tăng 48,9% trong 3 tháng qua.

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn là do mức tăng 6,4% trong dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025–2029 (tương ứng +9,2%/+13,5%/+6,3%/-9,4%/+14,3% trong các năm 2025/26/27/28/29), tác động tích cực từ việc ghi nhận sớm hơn khoản thu từ thương vụ bán nợ Phong Phú, chuyển từ giai đoạn 2025–2026 sang nửa cuối 2025, và VCSC điều chỉnh tăng P/B mục tiêu cho STB từ 1,0 lần lên 1,3 lần.

Theo STB, ngân hàng đã thu hồi toàn bộ tiền từ thương vụ bán nợ Phong Phú trong giai đoạn tháng 7–8/2025. Tổng số tiền đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, sớm hơn so với giả định trước đó của VCSC rằng STB sẽ thu hồi 40% trong năm 2025 và thêm 40% nữa trong năm 2026. Ngân hàng cũng dự kiến ghi nhận toàn bộ khoản thanh toán trong năm nay, do đó VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 có thể đạt 14 nghìn tỷ đồng (+39,1% so với cùng kỳ năm trước).

Đối với tiến độ bán cổ phần, ngân hàng cho biết rằng đang chờ phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước liên quan đến kế hoạch bán 32,5% cổ phần trong tháng 8. Tuy nhiên, việc có nhận được chấp thuận cuối cùng hay không vẫn phụ thuộc vào Ngân hàng Nhà nước. Với sự can thiệp nhanh chóng của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, VCSC kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ sớm phê duyệt, giúp STB thu về từ thương vụ bán cổ phần trong giai đoạn 2026–2027.

VCSC duy trì giả định giá bán 32,5% cổ phần ở mức 32.750 đồng/cổ phiếu, dựa trên khoản gốc 6,6 nghìn tỷ đồng và 13,4 nghìn tỷ đồng tiền lãi từ các khoản nợ xấu đã thế chấp.

VCSC cho biết rủi ro đối với STB là tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến; NIM thấp hơn dự kiến; tiến trình xử lý 32,5% cổ phần thế chấp tại VAMC kéo dài hơn dự kiến.