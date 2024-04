Trước họp cổ đông, quỹ ngoại Pyn Elite Fund mua vào 4 triệu cổ phiếu STB làm cổ đông lớn

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE).

Theo đó, Pyn Elite Fund (Phần Lan) đã mua vào 4 triệu cổ phiếu STB trong phiên giao dịch ngày 28/3. Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã nâng lượng cổ phiếu STB nắm giữ từ gần 94,15 triệu cổ phiếu lên 98,15 triệu cổ pheieus, chiếm 5,21% vốn tại Sacombank.

Trước đó, Pyn Elite Fund đã công bố báo cáo hoạt động tháng 3/2024, với hiệu suất đầu tư đạt 2,57% trong khi VN-Index tăng 2,5% nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo quỹ ngoại này, mặt bằng lãi suất tiền gửi tại Việt Nam Lãi tiếp tục thấp ở mức kỷ lục trong 20 năm qua đã tạo áp lực lên tỷ giá.

Tính đến cuối tháng 3, quy mô tài sản quản lý của Pyn Elite Fund lên đến 805,7 triệu EUR (~21.800 tỷ đồng) - trong đó, có 6 cổ phiếu ngân hàng gồm: Sacombank; HDBank, MB Bank, Vietinbank, TP Bank và OC Bank - trong đó, cổ phiếu STB của Sacombank là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 14,6%.

Được biết ngày 26/4 tới STB sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị White Palace.

Năm 2023, tổng tài sản của STB đạt 674.390 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% so với năm 2022 và hoàn thành 103% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động đạt 578.029 tỷ đồng, tăng trưởng 11,3% so với năm 2022 và hoàn thành 101% kế hoạch; Tổng dư nợ tín dụng đạt 482.731 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,1%; Lợi nhuận trước thuế đạt 9.595 tỷ đồng, tăng 51,4% so với năm 2022, đạt 101% kế hoạch.

Năm 2023, Sacombank thu hồi xử lý 7.941 tỷ đồng nợ xấu & tài sản tồn đọng - trong 4.487 tỷ đồng là các khoản thuộc Đề án, kéo giảm tỷ trọng trong tổng tài sản xuống còn 3%; trích lập dự phòng với tổng số dư dự phòng là 25.099 tỷ đồng, tăng 10,4%, trong đó, dự phòng cho vay tăng 34,3%.

Tại đại hội năm nay, Sacombank đệ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản tăng 10% lên 724.000 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn huy động tăng khoảng 10% lên 636.600 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng tăng 11% lên 535.800 tỷ đồng. HĐQT sẽ điều chỉnh lại các mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của NHNN.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 10.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023, Sacombank cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau khi trích lập các quỹ còn 5.716 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất giữ lại các năm trước là 12.670 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế lợi nhuận hợp nhất giữ lại của Sacombank lên tới 18.387 tỷ đồng và Sacombank không đề cập đến kế hoạch chia cổ tức năm nay.

Chốt phiên ngày 8/4, giá cổ phiếu STB giảm 2,03% xuống 29.000 đồng/cp và giảm 7,5% trong 1 tháng qua.