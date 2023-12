Có gì trong tổ hợp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chuẩn khách sạn 5 sao đắt giá nhất thành Vinh?

Tính đến thời điểm hiện tại, Central Park Residences là tòa tháp sở hữu tiện ích nghỉ dưỡng, trị liệu và làm đẹp quy mô bậc nhất Nghệ An, không chỉ đón đầu xu hướng làm đẹp mới mà còn là “món quà” yêu thương vô giá để các thành viên trong gia đình dành tặng cho nhau. Đồng thời, đây cũng là địa điểm thu hút các tín đồ sức khỏe và sắc đẹp tại Nghệ An đến trải nghiệm và tận hưởng.

“KHỎE TỪ BÊN TRONG SẼ ĐẸP BÊN NGOÀI” TRỞ THÀNH XU HƯỚNG

“Khỏe từ bên trong sẽ đẹp bên ngoài” trở thành xu hướng là nhận định của các chuyên gia đầu ngành sức khỏe và làm đẹp. Bởi, để có một vẻ ngoài rạng rỡ, tự tin, thần thái thì phải bắt nguồn từ tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh. Ngược lại, vẻ đẹp bên ngoài cũng chính là sự phản chiếu về sức khỏe và hạnh phúc bên trong.

Mỗi căn hộ như một biệt thự trên không với ban công sân vườn riêng.

Trở thành chủ nhân của Central Park Residence, một lộ trình chăm sóc sức khỏe hoàn hảo và làm đẹp chất lượng cao từ trong ra ngoài trọn đời sẽ dành tặng cho cư dân. Bắt đầu từ không gian sống xanh được thiết kế như những căn biệt thự giữa mây trời với 520 khu vườn, cùng diện tích hơn 20.000m2 công viên trên không. Thiết kế này kết hợp cùng tầm view sông Lam tự nhiên và hướng biển đang “đốn gục” trái tim những chủ nhân tương lai khi vừa có những khu vườn xanh mát, 4 mùa nở hoa, vừa đảm bảo tầm view triệu đô, chỉ cần mở cửa là có thể chạm vào thiên nhiên mà nhà mặt đất không thể trải nghiệm được.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances, không gian xanh ngoài việc hỗ trợ làm giảm bớt cái nóng từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ bên ngoài, còn giúp chậm quá trình lão hóa sinh học ở người. Nghiên cứu cũng đưa ra số liệu minh chứng cho việc sống gần nhiều cây cối sẽ giúp con người trẻ hơn tuổi thực, cụ thể là 2,5 tuổi so với những người không được tiếp xúc liên tục.

TIỆN ÍCH LÀM ĐẸP, CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỪ BÊN TRONG

Bể bơi điện phân muối tốt cho sức khỏe.

Cư dân tại Central Park Residences còn được tận hưởng hồ bơi vô cực điện phân muối đầu tiên tại thành Vinh với công nghệ điện phân muối hiện đại. Được biết, hệ thống điện phân muối thường chỉ xuất hiện tạo các khách sạn và resort 5 sao, vừa đảm bảo khử trùng tuyệt đối vừa không tạo mùi, không làm khô tóc, da, tốt cho sức khỏe. Sau ngày dài làm việc căng thẳng, trở về nhà, gia chủ có thể đắm mình trong làn nước thanh khiết, mơn man làn nước mát lành, vừa “chill” giữa thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bể sục Jaccuzi bổ trợ cho bể bơi điện phân muối.

Là tín đồ yêu sức khỏe, cư dân Central Park Residence chắc chắn không thể bỏ qua bể sục Jaccuzi ngắm trọn view sông Lam. Với chức năng thư giãn vật lý thủy lực, bể sục Jaccuzi mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái khi những luồng nước nóng lăn tăn chuyển động quanh cơ thể có tác dụng đã thông khí huyết, cải thiện làn da tươi trẻ giàu sức sống, tăng độ bền cơ và giảm đau xương khớp.

Phòng xông hơi với những lợi tích tuyệt vời đã được chứng minh.

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Ecopark còn chú trọng đầu tư tổ hợp Sauna với hai phòng chủ đề: xông khô Swedish và xông lạnh Nhật Bản tăng trải nghiệm sức khỏe và làm đẹp của chủ nhân Central Park Residences. Điểm nhấn của phòng xông khô Swedish là sử dụng đá được nung trên các thanh điện trở hoặc đèn hồng ngoại khiến cho nhiệt độ phòng xông tăng lên khoảng 50 độ C. Nhiệt độ này sẽ giúp làm sạch tế bào da, giúp da được trẻ hóa một cách nhanh chóng, đốt cháy hiệu quả các phần mỡ dư thừa từ đó giúp các vùng da này được săn chắc hơn, đồng thời cũng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Được biết, việc xông hơi thường xuyên có liên quan trực tiếp đến việc giảm cortisol, hormone liên quan đến căng thẳng, giúp ổn định tâm trạng của một người. Tắm xông hơi còn thúc đẩy não sản xuất nhiều “hormone hạnh phúc” hơn, chẳng hạn như serotonin, dopamine và oxytocin. Báo cáo của một nghiên cứu diễn ra trong 20 năm, thử nghiệm với 2315 nghìn người trong độ tuổi từ 40 - 62 và thu được kết quả đối với những người xông hơi thường xuyên 3-4 lần/tuần: giảm nguy cơ đột tử thấp hơn 22%, giảm khả năng tử vong do xơ vữa động mạch vàng tới 23%, giảm tử vong do bệnh tim mạch đến 27%, giảm tình trạng đột quỵ 57%, kéo dài tuổi thọ 2 - 5 năm.

Đáng chú ý, tác dụng của phương pháp xông hơi này đã được kiểm chứng tại Phần Lan - đất nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Tại đây, người dân sẽ xây phòng xông hơi trước khi xây nhà, số lượng phòng tắm hơi nhiều hơn số lượng ô tô, cụ thể, có khoảng 3,2 triệu phòng tắm hơi cho 5,5 triệu người.

Phòng xông hơi lạnh.

Sau khi trải qua quá trình xông hơi dưới tác động của nhiệt độ cao để đào thải độc tố, giãn nở mạch máu, tăng cường tuần hoàn máu não, phòng xông hơi lạnh công nghệ Nhật Bản ở nền nhiệt từ 0 - 5 độ C giúp cư dân cân bằng thân nhiệt, điều chỉnh lại mạch máu và se khít lỗ chân lông, hơi lạnh làm máu tập trung tại bề mặt da giúp da tăng tính đàn hồi, loại bỏ các nếp nhăn và phục hồi làn da bị thương tổn.

Tổ hợp gym, yoga hiện đại với tầm view thu trọn thiên nhiên.

Thêm một điểm cộng dành cho tổ hợp sức khỏe và làm đẹp tại Central Park Residence là hệ thống Gym & Yoga Center, được đầu tư thiết bị phòng tập hiện đại, không gian chuyên nghiệp, sang trọng chuẩn 5 sao, đảm bảo sự riêng tư và cá nhân hóa. Đây không chỉ là nơi rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng cư dân văn minh, chung đam mê và sở thích, mở ra những mối quan hệ chất lượng trong công việc, đồng thời thúc đẩy sự bền bỉ luyện tập.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản xanh chăm sóc sức khỏe luôn hấp dẫn, nâng cao giá trị theo thời gian. Tại Central Park Residence, hội tụ đầy đủ những điều kiện trên sẽ đưa dự án trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đẳng cấp bậc nhất thành Vinh - nơi mỗi ngày cư dân trở về nhà đều là một kỳ nghỉ, trải nghiệm tuyệt vời.