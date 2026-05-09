Cơ hội kinh doanh từ sự kiện gây quỹ nghệ thuật

Không gian triển lãm mới, kỷ lục gây quỹ hàng chục triệu USD và sự trở lại của Beyoncé là những yếu tố góp phần giúp Met Gala 2026 năm nay trở nên nổi bật hơn bao giờ hết...

Tối thứ Hai đầu tuần này tại bảo tàng Metropolitan Museum of Art, New York, khoảng 450 khách mời hạng A đã bước lên thảm xanh được vẽ thủ công, lấy cảm hứng từ những khu vườn miền Bắc nước Ý. Sự kiện gây quỹ Met Gala 2026 đã quyên góp được 42 triệu USD cho Costume Institute, vượt qua kỷ lục 31 triệu USD của năm trước và trở thành đêm gây quỹ thành công nhất trong gần 80 năm lịch sử của Met Gala.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC ÔNG LỚN CÔNG NGHỆ QUYỀN LỰC

Những nhà tài trợ lớn nhất của sự kiện năm nay là CEO Jeff Bezos từ tập đoàn Amazon và vợ là bà Lauren Sánchez Bezos, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch danh dự.

Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi đã đóng góp gần 10 triệu USD cho sự kiện. Đây cũng là lần đầu tiên một tỷ phú công nghệ giữ vai trò lớn đến vậy trong việc dẫn dắt Met Gala 2026. Các đồng chủ trì của đêm tiệc bao gồm Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour.

Từ trái qua: nữ diễn viên Nicole Kidman, bà Lauren Sánchez Bezos và cựu tổng biên tập Vogue Anna Wintour.

Việc tham dự Met Gala vốn nổi tiếng đắt đỏ và mang tính chọn lọc cao. Vé tham dự không được bán công khai và khách mời chỉ có thể tham dự thông qua thư mời. Năm nay, giá một vé được cho là đã tăng lên khoảng 100.000 USD, so với mức khoảng 75.000 USD của năm trước. Trong khi đó, một bàn dành cho 10 khách có giá khởi điểm từ 350.000 USD.

Các công ty công nghệ lớn cũng nằm trong nhóm chi tiêu mạnh tay nhất tại sự kiện năm nay. Amazon, Meta, OpenAI và Snapchat được cho là đều đã "mua bàn" tại sự kiện. Điều này cho thấy Met Gala 2026 giờ đây không chỉ còn là một sự kiện thời trang, mà còn trở thành nơi kết nối và quảng bá dành cho giới doanh nhân quyền lực, người nổi tiếng và các thương hiệu lớn.

Nhiều lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn cũng xuất hiện tại sự kiện Met Gala năm nay, bao gồm Evan Spiegel, Adam Mosseri, Sergey Brin, Charles Porch cùng các lãnh đạo của Amazon là Christine Beauchamp và Jenny Freshwater. Mark Zuckerberg cũng lần đầu tham dự Met Gala, dù ông và Jeff Bezos đều không xuất hiện trên thảm đỏ.

Jeff Bezos, người sáng lập và giám đốc điều hành Amazon cùng vợ Mark Zuckerberg, CEO Meta cùng vợ Shou Zi Chew, CEO TikTok Evan Spiegel, CEO Snap Inc. cùng vợ Nhiều lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn cũng xuất hiện tại sự kiện Met Gala năm nay.

Đằng sau những bức ảnh thảm đỏ và các tiêu đề xoay quanh người nổi tiếng, Met Gala 2026 còn vận hành như một cỗ máy kinh doanh khổng lồ của ngành thời trang. Các thương hiệu xa xỉ sẵn sàng chi hàng triệu USD để tài trợ trang phục cho người nổi tiếng, bởi sự kiện này mang lại mức độ chú ý trên quy mô toàn cầu.

Phần lớn các ngôi sao không thực sự mua những bộ trang phục đắt đỏ họ mặc tại Met Gala. Thay vào đó, các nhà mốt thường cho mượn trang phục, trang sức và phụ kiện để họ xuất hiện trên thảm đỏ. Nhiều thiết kế may đo riêng có giá lên tới hàng trăm nghìn USD; theo FAB, một số bộ couture thậm chí có giá trị tương đương một căn nhà tại Los Angeles.

Nữ ca sĩ Beyoncé với bộ trang sức có tổng trọng lượng kim cương hơn 146 carat từ Chopard.

Các thương hiệu không bỏ ra 350.000 USD cho một bàn tiệc hay 100.000 USD cho một tấm vé cá nhân chỉ để tham dự đêm thời trang được theo dõi sát sao nhất năm. Điều họ thực sự chi trả là giá trị của các mối quan hệ, nguồn lực sáng tạo và cơ hội giành lấy sự hiện diện trong thuật toán mạng xã hội thông qua thảm đỏ được quan tâm bậc nhất toàn cầu.

CÂU CHUYỆN KINH DOANH THÔNG MINH

Theo Launchmetrics, Met Gala năm ngoái đã tạo ra tổng giá trị truyền thông (Media Impact Value - MIV) lên tới 1,3 tỷ USD. Các thương hiệu làm đẹp cũng chi hàng nghìn USD chỉ để nước hoa của họ được sử dụng cho người nổi tiếng trước thảm đỏ. Không có khung hình nào thực sự ghi lại khoảnh khắc đó, nhưng các thương hiệu vẫn sẵn sàng chi tiền cho “đặc quyền” này, bởi họ hiểu rằng lợi tức đầu tư sẽ đến từ những bài viết và sự nhắc đến của báo chí vào sáng hôm sau.

Dù thường được ví như “Super Bowl của thời trang”, Met Gala 2026 lại không mang tính “mở” như Super Bowl - nơi bất kỳ thương hiệu nào sẵn sàng chi hơn 10 triệu USD cho 30 giây quảng cáo đều có thể xuất hiện. Tại Met Gala, cựu Tổng biên tập tạp chí Vogue - bà Anna Wintour là người kiểm soát danh sách khách mời, quyết định ai được tham dự và ai bị từ chối, bất kể khả năng tài chính của họ lớn đến đâu.

Suy cho cùng, tính độc quyền luôn là điều kiện tiên quyết của xa xỉ phẩm. Khi chỉ một “vũ trụ” được tuyển chọn gồm các nhà thiết kế, người nổi tiếng và thương hiệu mới có quyền tham gia, những cái tên xuất hiện tại sự kiện sẽ sở hữu một giá trị mà không khoản ngân sách quảng cáo nào có thể mua được.

Hãy nhìn vào hành trình của Amazon: khi Jeff Bezos lần đầu tham dự Met Gala năm 2012 và tài trợ cho sự kiện nhằm khẳng định tham vọng thời trang của công ty, Amazon khi đó vẫn chủ yếu được nhìn nhận như một nhà bán sách đang mở rộng sang bán lẻ. Jeff Bezos dường như đã sớm nhận ra điều mà nhiều ông lớn công nghệ khác chưa thấy: sự gần gũi với hệ sinh thái văn hóa của Met Gala có thể mang lại tính chính danh về mặt hình ảnh.

14 năm sau, Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos đã trở thành chủ tịch danh dự của sự kiện Met Gala sau khi đóng góp hàng triệu USD để bảo trợ cho đêm tiệc. Suy cho cùng, tiền bạc vẫn có tiếng nói - nhưng càng xuất phát ngoài “vòng tròn” của ngành công nghiệp này, tấm séc bạn phải viết sẽ càng lớn.

Với OpenAI, Meta và Snapchat - những công ty đều sở hữu bàn tiệc trị giá 350.000 USD tại sự kiện năm nay - Jeff Bezos đã bước đi trên “sàn diễn” thời trang trước để họ có thể tiếp bước sau đó.

Việc Jeff Bezos tài trợ cho sự kiện có thể xem là bước phát triển tất yếu của những gì Met Gala đã trở thành: một nền tảng mang tính trao đổi, nơi tiền bạc và giá trị văn hóa liên tục hoán đổi vai trò cho nhau. Các nhà mốt mua bàn tiệc để tiếp tục củng cố hình ảnh trong mắt khách hàng, trong khi những nhân vật giàu có nhất giới công nghệ chi tiền để được ngồi cùng “những người có ảnh hưởng nhất” của ngành thời trang.

Lợi ích mà Met Gala mang lại rất hào phóng với những ai có sự chuẩn bị kỹ lưỡng - và gần như thờ ơ với phần còn lại. Các nhà tài trợ chính thức, những đồng chủ trì diện trang phục “full look” từ một nhà mốt duy nhất, hay các stylist đã xây dựng mối quan hệ với khách hàng suốt 12 tháng thay vì chỉ 12 ngày - tất cả đều bận rộn thu về giá trị truyền thông, trong khi các đội ngũ PR tiếp tục chuyển hóa sự chú ý đó thành lợi nhuận danh tiếng.

Thời trang có thể là nghệ thuật, nhưng trước và hậu bữa tiệc Met Gala vẫn luôn là câu chuyện của kinh doanh.