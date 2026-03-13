Cơ hội lớn cho "học sinh tạm trú" tại Thủ đô

Với
chị Nguyễn Thị Xuân (quê Ninh Bình), hiện đang thuê trọ tại khu vực phường Xuân Phương, tin Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện hộ khẩu khiến chị như “trút được gánh nặng” sau nhiều tháng lo lắng.
ÁP LỰC HỌC PHÍ Ở TRƯỜNG TƯ
Hai
vợ chồng chị Xuân lên Hà Nội làm việc đã gần 10 năm nhưng cơ hội mua nhà gần như không có khi giá nhà tại Hà Nội luôn vượt quá khả năng của gia đình chị.
Gia đình chị Xuân có hai con đang đi
học. Con gái lớn năm nay học lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10, con nhỏ đang học
cấp 2. Điều khiến anh chị trăn trở suốt thời gian qua chính là việc gia đình
chưa có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.
“Nếu
con không đủ điều kiện thi vào trường công lập thì gần như chắc chắn phải học
trường tư. Nghĩ đến khoản học phí mỗi tháng mà vợ chồng tôi mất ngủ”, chị Xuân chia sẻ.
Thời
gian qua, anh chị đã đi tìm hiểu nhiều trường tư thục, dân lập quanh khu vực Mỹ
Đình như Lomonoxop, Lê Quý Đôn, Phenikaa, Đoàn Thị Điểm… Tuy nhiên, mức học phí
tại các trường này đều khá cao so với thu nhập của gia đình.
Theo
tính toán của chị Xuân, riêng tiền học của con gái lớn nếu học tư thục có thể lên
tới khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, con nhỏ cũng đang học một
trường tư thục với mức học phí, ăn bán trú khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.
“Chỉ
riêng tiền học của hai con đã mất khoảng 9 triệu đồng một tháng. Cộng thêm tiền
thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt ở Hà Nội thì thực sự rất áp lực. Có lúc vợ chồng
tôi nghĩ đến chuyện phải cho con về quê học”, chị Xuân nói.
Câu
chuyện của gia đình chị Xuân không phải là cá biệt. Tại Hà Nội, có hàng vạn gia đình đang thuê trọ để làm việc lâu dài nhưng chưa có điều kiện đăng
ký hộ khẩu thường trú. Vì vậy, việc con em họ gặp rào cản lớn khi tiếp cận trường
công lập.
Tuy
nhiên, từ năm học 2026–2027, câu chuyện này có thể sẽ thay đổi.
Theo
kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của UBND thành phố Hà Nội, công bố ngày
10/3, thành phố dự kiến thực hiện nhiều điều chỉnh quan trọng trong phương thức
tuyển sinh.
CƠ HỘI TIẾP CẬN GIÁO DỤC CÔNG BẰNG CHO TRẺ EM
Cụ
thể, với tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, Hà Nội dự kiến thực hiện phương
thức “xét tuyển theo nơi cư trú” của học sinh trên địa bàn xã, phường. Cách làm
này dựa trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh”, thông qua ứng dụng
bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo.
Việc
này nhằm bảo đảm phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý; đồng thời tăng cường
xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID, bảo đảm tính minh bạch,
khách quan và chính xác.
Đối
với tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thành phố dự kiến bỏ khu vực
tuyển sinh và bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh
đăng ký vào các trường trung học phổ thông công lập.
Theo
đó, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội là có thể đăng ký tuyển sinh
vào các trường trung học phổ thông công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa
giới hành chính.
Mỗi
học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ. Chính sách này được kỳ vọng
sẽ tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh, đồng thời thúc đẩy giáo dục bình đẳng
và công bằng hơn.
“Chỉ
cần con được thi công bằng với các bạn là chúng tôi đã thấy nhẹ lòng, Cơ hội vào công lập vẫn khó, thi cử vẫn rất căng thẳng nhưng ít nhất gia đình tôi không còn bị loại
ngay từ vòng gửi xe là tốt rồi", chị Xuân cho biết.
Theo
UBND thành phố Hà Nội, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027 được xây
dựng với mục tiêu tổ chức tuyển sinh chính xác, an toàn, công bằng, khách quan,
đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thành phố
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyển
sinh, bảo đảm minh bạch, thuận tiện và giảm thủ tục hành chính cho phụ huynh,
học sinh.
Hà
Nội hiện là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với
hơn 2.900 trường mầm non và phổ thông; hơn 2,3 triệu học sinh; hơn 129.000 giáo
viên; cùng 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp –
giáo dục thường xuyên và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.
Với nhiều phụ
huynh đang sinh sống tại Thủ đô nhưng chưa có hộ khẩu thường trú, thay đổi
trong chính sách tuyển sinh lớp 10 được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội công bằng hơn cho
con em họ trên hành trình học tập.