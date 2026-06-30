Cơ hội lớn để dừa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại Đài Loan

Kết quả đấu thầu 9.365 tấn hạn ngạch dừa năm 2026 tại Đài Loan mở ra vận hội lớn cho hàng Việt Nam. Với 76,5% thị phần nắm giữ, đây là cơ hội để các doanh nghiệp tận dụng lợi thế, vượt rào cản kỹ thuật và giữ vững vị thế chi phối tại thị trường này...

Dừa Việt Nam đang củng cố vững chắc vị thể dẫn đầu tại thị trường Đài Loan. Ảnh minh họa.

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc vừa thông tin về kết quả trúng thầu hạn ngạch nhập khẩu dừa năm 2026. Kết quả này do Ngân hàng Đài Loan (BOT) công bố dựa trên cơ sở mở thầu ngày 11/06/2026.

Theo đó, đã có 19 doanh nghiệp được cấp quota nhập khẩu trong lần phân bổ này với tổng lượng hạn ngạch đạt 9.365 tấn.

Theo quy định hiện hành của Đài Loan, mặt hàng quả dừa đang được áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu sau khi vùng lãnh thổ này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Lượng hạn ngạch cho phép nhập khẩu hàng năm là 10.000 tấn, tương đương khoảng 22% thị phần toàn Đài Loan.

Hàng năm, Cơ quan quản lý Nông nghiệp (MOA) Đài Loan sẽ tiến hành đấu giá quyền nhập khẩu từ 1 đến 4 lần tùy thuộc vào tình hình thực tế. Các nhà nhập khẩu muốn đưa dừa tươi vào thị trường bắt buộc phải tham gia đấu giá để được MOA phê chuẩn và cấp phép.

Kết quả phân bổ lần này cho thấy sức hút của thị trường vẫn duy trì ở mức rất cao khi lượng quota cơ bản đã được các doanh nghiệp đấu thầu gần hết. Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu dừa của Đài Loan tiếp tục xu hướng tập trung mạnh vào các nhà nhập khẩu lớn có kinh nghiệm về logistics lạnh và hệ thống cung ứng ổn định.

Dẫn đầu đợt cấp quota này là LONG KAE AGRICULTURAL PRODUCT CO., LTD. với 1.835 tấn, theo sau là WUGUODUO TRADING CO., LTD. đạt 1.325 tấn. Một số tên tuổi lớn khác cũng gom về lượng hạn ngạch đáng kể gồm UNCLE DRAGON INTERNATIONAL CO., LTD. (670 tấn), VERY FRESH INC (hơn 657 tấn) và FENG XUAN ENTERPRISE CO., LTD (hơn 545 tấn).

DỪA VIỆT NAM CHIẾM TỚI 76,5% THỊ PHẦN

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan hầu như không có sản xuất nội địa đáng kể đối với mặt hàng dừa. Do đó, nguồn cung tại đây gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ các quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Số liệu thống kê từ Cơ quan Quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA), cho thấy trong giai đoạn năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, Đài Loan thực tế chỉ nhập khẩu mặt hàng dừa mã HS090112 (dừa tươi hoặc đã sơ chế, dạng còn gáo dừa - In the inner shell) từ hai nguồn cung chính là Việt Nam và Thái Lan.

Nhìn lại năm 2025, tổng lượng nhập khẩu dừa của Đài Loan đạt 3.925 tấn, tăng 26,8% so với năm 2024, tương đương kim ngạch 2,40 triệu USD, tăng 17,6%. Sự tăng trưởng này phản ánh rõ nét nhu cầu tiêu thụ dừa đang mở rộng trong các ngành đồ uống, chế biến thực phẩm và bán lẻ tại đây.

Trong cơ cấu nguồn cung của năm 2025, dừa Việt Nam thể hiện vai trò chi phối tuyệt đối khi dẫn đầu với sản lượng 3.003 tấn, đạt kim ngạch 1,75 triệu USD. Con số này tăng 17,9% về lượng và tăng 9,02% về giá trị so với năm 2024. Qua đó, Việt Nam chiếm tới 76,5% thị phần theo sản lượng và 72,9% thị phần theo giá trị tại Đài Loan.

Dù vậy, áp lực cạnh tranh đã xuất hiện khi Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong năm 2025 với sản lượng đạt 921.939 kg (tăng 68%) và kim ngạch đạt 651.832 USD (tăng 48,8%), nâng tổng thị phần sản lượng của Thái Lan lên mức 23,5%.

Sang giai đoạn đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu khi xuất khẩu sang 242.078 kg, chiếm tới 81,9% thị phần. Kim ngạch đạt 96.498 USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, chứng minh nhu cầu đối với dừa Việt Nam vẫn gia tăng ổn định.

Ngược lại, Thái Lan có dấu hiệu hụt hơi trong 5 tháng đầu năm 2026 khi sản lượng sụt giảm xuống còn 53.525 kg (giảm 11,6%) và kim ngạch giảm 15,8%, khiến thị phần của quốc gia này bị thu hẹp lại còn 18,1%.

PHẢI BƯỚC QUA CÁC RÀO CẢN KỸ THUẬT NGHIÊM NGẶT

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đánh giá Đài Loan là thị trường có nhu cầu rất ổn định. Xu hướng tiêu dùng tại đây đang chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới các loại thực phẩm tự nhiên, không chứa chất bảo quản và có lợi cho sức khỏe.

Trên thị trường bán lẻ, dừa tươi nhập khẩu của Việt Nam hiện đã xuất hiện phổ biến và được ghi rõ thông tin xuất xứ tại các hệ thống siêu thị lớn như PX Mart, Mega PX Mart cùng nhiều cửa hàng trái cây truyền thống.

Về thị hiếu và phân khúc sản phẩm, thị trường đang có sự phân hóa rõ ràng. Dừa tươi nguyên trái (còn vỏ hoặc gọt sơ) rất được ưa chuộng tại hệ thống siêu thị, chuỗi quán cà phê, nhà hàng và các thương hiệu trà sữa phục vụ phân khúc đồ uống tươi trực tiếp.

Dừa sơ chế sâu - các loại dừa đã bóc vỏ, nạo sẵn hoặc đóng gói hút chân không đang tăng nhanh về nhu cầu để phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và các nhà bán lẻ hiện đại.

Ngoài ra, sản phẩm nước dừa đóng hộp ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng giải khát không đường; trong khi cơm dừa nạo, dừa sấy khô hay dầu dừa tìm được chỗ đứng vững chắc trong kênh bán lẻ và sản xuất thực phẩm.

Người tiêu dùng Đài Loan rất chú trọng đến yếu tố an toàn, sản phẩm tươi, nguồn gốc rõ ràng và bao bì bắt mắt. Dù là một thị trường khá nhạy cảm về giá, song người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm có thương hiệu, đạt chứng nhận hữu cơ (organic) hoặc có xuất xứ uy tín.

Đặc biệt, những sản phẩm dừa phù hợp với xu hướng "eat clean" (ăn sạch), thực dưỡng hoặc nằm trong thực đơn ăn chay (vegan) đang được đón nhận vô cùng tích cực.

Tuy nhiên, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cũng lưu ý cơ hội luôn đi kèm thử thách. Để đưa được trái dừa vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với không ít rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt. Đối với mặt hàng trái dừa tươi, nhà xuất khẩu bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (mã F02) cùng quy trình kiểm dịch thực vật chặt chẽ (mã B01).

Cùng với đó, các tiêu chuẩn về bao bì, nhãn mác cùng sự phức tạp trong quy trình đấu giá hạn ngạch cũng yêu cầu doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đặc biệt, do đặc thù thời tiết và mùa vụ, Đài Loan thường có xu hướng gia tăng mạnh lượng nhập khẩu dừa vào các giai đoạn không có sản xuất nội địa, cụ thể là từ tháng 1 đến tháng 2 và từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Việc nắm bắt được quy luật thời gian này kết hợp với kết quả đấu thầu quota vừa công bố sẽ là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, điều phối logistics hợp lý, từ đó tối ưu hóa giá trị xuất khẩu và giữ vững ngôi vị chi phối tại thị trường Đài Loan.