Cổ phiếu blue-chips phục hồi

Sắc xanh phủ gần kín bảng điện của nhóm VN30 sáng nay và nhóm này đang đỡ thanh khoản cho toàn thị trường. VN-Index vẫn được kéo tăng 0,61% dù sức ép ở vùng giá cao của đa số cổ phiếu xuất hiện khá sớm.
Độ rộng chỉ số co hẹp dần theo thời gian, đồng pha với nhịp
trượt giảm nhẹ ở VN-Index cho thấy có lực cản nhất định đang xuất hiện. Chỉ số đạt
đỉnh ngay sau khi mở cửa, tăng 1,45% tương đương +25,47 điểm. Đến cuối phiên sáng
mức tăng chỉ còn 0,61% tương đương +10,69 điểm. Độ rộng tốt nhất lúc 9h22 là
217 mã tăng/34 mã giảm, đến 10h là 199 mã tăng/79 mã giảm, đến 11h còn 157 mã tăng/127
mã giảm và kết phiên là 157 mã tăng/135 mã giảm.
Thống kê biên độ lùi giá ở cổ phiếu cũng xác nhận bên bán đang
dần mạnh lên: Ở giá cao nhất có 196 mã tăng trên 1% (khoảng 55% số mã có giao dịch)
những đến cuối phiên chỉ còn 58 mã (16,3%). Điều này đồng nghĩa với hơn một nửa
thị trường đã trượt giá tối thiểu 1% so với đỉnh. Đây là khoảng dao động xác nhận
bên bán chiếm ưu thế.
Dĩ nhiên lực bán cũng không mạnh: Tổng thanh khoản sàn HoSE
giảm 5% so với sáng hôm qua, đạt 9.350 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Nhóm bị ép mạnh
đến mức giảm sâu quá 1% rất ít, chỉ khoảng 50 cổ phiếu, chiếm 19,1% tổng giá trị
khớp lệnh sàn này. Thậm chí tổng giao dịch của nhóm giá đỏ cũng chưa tới một phần
ba sàn (31,9% thanh khoản).
Thị trường vẫn đang có điểm tựa khá tốt từ nhóm cổ phiếu
blue-chips. Rổ VN30 đang có 22 mã tăng và 5 mã giảm, chỉ số đại diện tăng
0,91%. Một số blue-chips lớn đang đỡ điểm rất tốt là VIC tăng 2,31%, VPB tăng 2,04%,
HPG tăng 1,8%, HDB tăng 1,16%, LPB tăng 2,29%, ACB tăng 1,05%. 5 mã đỏ là VNM
giảm 0,96%, SHB giảm 1%, VIB giảm 0,28%, PLX giảm 0,25% và GAS giảm 0,25%.
Nhóm giảm giá trong rổ VN30 không nhiều và cũng không mạnh dù
sức ép từ phía bán rất rõ. Toàn bộ 30 mã trong rổ đều đã lùi giá nhất định,
trong đó 20 mã lùi hơn 1% so với mức cao nhất. Tất cả những mã đỏ trong rổ đều
xuất hiện lực bán đè giá xuống với biên độ khá rộng. Ví dụ GAS đã trượt giảm tới
1,35% và đảo chiều; PLX trượt giảm 1,46%, SHB trượt giảm 1,98%, VIB trượt giảm
1,12% và VNM trượt giảm 2,05%. Trong số này chỉ có SHB là giao dịch lớn với gần
637,1 tỷ đồng, xác nhận có lượng bán mạnh, còn lại các mã khác đều thanh khoản
nhỏ cho thấy vấn đề từ bên mua là chính.
Với nhóm cổ phiếu đỏ nói chung cũng rất ít cổ phiếu thực sự
bị xả. Chỉ có 13 cổ phiếu đang giảm quá 1% so với tham chiếu và thanh khoản từ
10 tỷ đồng trở lên. Ngoài SHB, đáng kể chỉ thêm vài mã như NVL giảm 1,74% với
256,3 tỷ; GEX giảm 1,81% với 189,1 tỷ; BSR giảm 1,28% với 134,3 tỷ; VCK giảm
2,02% với 107,9 tỷ; KBC giảm 2,5% với 86,1 tỷ…
Phía tăng tình hình cũng không khả quan hơn, không nhiều cổ
phiếu có lực đỡ đủ mạnh để duy trì biên độ tăng tốt. Trong 58 cổ phiếu đang tăng
trên 1% cũng chỉ khoảng 21 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. 8 mã trong số này
khớp vượt trăm tỷ là HPG tăng 1,8%, CII tăng 1,01%, VIC tăng 2,31%, VPB tăng
1,86%, HDB tăng 1,16%, TCH tăng 3,8%, ACB tăng 1,05%, EIB tăng 1,09%.
Như vậy đại đa số cổ phiếu sáng nay nằm trong diện dao động
rất hẹp và phần lớn thanh khoản cũng vậy. Thị trường như thế là khá cân bằng, điểm
số chủ yếu nhờ các trụ như VIC, VPB, HPG đã đem về gần 8 điểm trong tổng mức tăng
10,69 điểm của VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp nối sáng hôm qua, giao dịch rất nhỏ.
Phía bán ở HoSE chỉ khoảng 746 tỷ và mua là 896 tỷ, tương ứng mức ròng -149 tỷ.
Mức bán ròng không lớn, chỉ là ở số lượng nhiều hơn. Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất
là FPT -70,3 tỷ, VCB -31,9 tỷ, BID -31,8 tỷ, NVL -29,3 tỷ, VNM -29,2 tỷ… Phía
mua ròng có HPG +142,7 tỷ, MBB +54,1 tỷ, VIC +38,9 tỷ, GMD +34,2 tỷ, TCH +31,3
tỷ.
