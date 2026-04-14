Cổ phiếu blue-chips phục hồi

Kim Phong

14/04/2026, 12:04

Sắc xanh phủ gần kín bảng điện của nhóm VN30 sáng nay và nhóm này đang đỡ thanh khoản cho toàn thị trường. VN-Index vẫn được kéo tăng 0,61% dù sức ép ở vùng giá cao của đa số cổ phiếu xuất hiện khá sớm.

Nhóm cổ phiếu blue-chips đang xanh trên diện rộng.

Độ rộng chỉ số co hẹp dần theo thời gian, đồng pha với nhịp trượt giảm nhẹ ở VN-Index cho thấy có lực cản nhất định đang xuất hiện. Chỉ số đạt đỉnh ngay sau khi mở cửa, tăng 1,45% tương đương +25,47 điểm. Đến cuối phiên sáng mức tăng chỉ còn 0,61% tương đương +10,69 điểm. Độ rộng tốt nhất lúc 9h22 là 217 mã tăng/34 mã giảm, đến 10h là 199 mã tăng/79 mã giảm, đến 11h còn 157 mã tăng/127 mã giảm và kết phiên là 157 mã tăng/135 mã giảm.

Thống kê biên độ lùi giá ở cổ phiếu cũng xác nhận bên bán đang dần mạnh lên: Ở giá cao nhất có 196 mã tăng trên 1% (khoảng 55% số mã có giao dịch) những đến cuối phiên chỉ còn 58 mã (16,3%). Điều này đồng nghĩa với hơn một nửa thị trường đã trượt giá tối thiểu 1% so với đỉnh. Đây là khoảng dao động xác nhận bên bán chiếm ưu thế.

Dĩ nhiên lực bán cũng không mạnh: Tổng thanh khoản sàn HoSE giảm 5% so với sáng hôm qua, đạt 9.350 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Nhóm bị ép mạnh đến mức giảm sâu quá 1% rất ít, chỉ khoảng 50 cổ phiếu, chiếm 19,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Thậm chí tổng giao dịch của nhóm giá đỏ cũng chưa tới một phần ba sàn (31,9% thanh khoản).

Thị trường vẫn đang có điểm tựa khá tốt từ nhóm cổ phiếu blue-chips. Rổ VN30 đang có 22 mã tăng và 5 mã giảm, chỉ số đại diện tăng 0,91%. Một số blue-chips lớn đang đỡ điểm rất tốt là VIC tăng 2,31%, VPB tăng 2,04%, HPG tăng 1,8%, HDB tăng 1,16%, LPB tăng 2,29%, ACB tăng 1,05%. 5 mã đỏ là VNM giảm 0,96%, SHB giảm 1%, VIB giảm 0,28%, PLX giảm 0,25% và GAS giảm 0,25%.

Nhóm giảm giá trong rổ VN30 không nhiều và cũng không mạnh dù sức ép từ phía bán rất rõ. Toàn bộ 30 mã trong rổ đều đã lùi giá nhất định, trong đó 20 mã lùi hơn 1% so với mức cao nhất. Tất cả những mã đỏ trong rổ đều xuất hiện lực bán đè giá xuống với biên độ khá rộng. Ví dụ GAS đã trượt giảm tới 1,35% và đảo chiều; PLX trượt giảm 1,46%, SHB trượt giảm 1,98%, VIB trượt giảm 1,12% và VNM trượt giảm 2,05%. Trong số này chỉ có SHB là giao dịch lớn với gần 637,1 tỷ đồng, xác nhận có lượng bán mạnh, còn lại các mã khác đều thanh khoản nhỏ cho thấy vấn đề từ bên mua là chính.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Với nhóm cổ phiếu đỏ nói chung cũng rất ít cổ phiếu thực sự bị xả. Chỉ có 13 cổ phiếu đang giảm quá 1% so với tham chiếu và thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài SHB, đáng kể chỉ thêm vài mã như NVL giảm 1,74% với 256,3 tỷ; GEX giảm 1,81% với 189,1 tỷ; BSR giảm 1,28% với 134,3 tỷ; VCK giảm 2,02% với 107,9 tỷ; KBC giảm 2,5% với 86,1 tỷ…

Phía tăng tình hình cũng không khả quan hơn, không nhiều cổ phiếu có lực đỡ đủ mạnh để duy trì biên độ tăng tốt. Trong 58 cổ phiếu đang tăng trên 1% cũng chỉ khoảng 21 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. 8 mã trong số này khớp vượt trăm tỷ là HPG tăng 1,8%, CII tăng 1,01%, VIC tăng 2,31%, VPB tăng 1,86%, HDB tăng 1,16%, TCH tăng 3,8%, ACB tăng 1,05%, EIB tăng 1,09%.

Như vậy đại đa số cổ phiếu sáng nay nằm trong diện dao động rất hẹp và phần lớn thanh khoản cũng vậy. Thị trường như thế là khá cân bằng, điểm số chủ yếu nhờ các trụ như VIC, VPB, HPG đã đem về gần 8 điểm trong tổng mức tăng 10,69 điểm của VN-Index.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp nối sáng hôm qua, giao dịch rất nhỏ. Phía bán ở HoSE chỉ khoảng 746 tỷ và mua là 896 tỷ, tương ứng mức ròng -149 tỷ. Mức bán ròng không lớn, chỉ là ở số lượng nhiều hơn. Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất là FPT -70,3 tỷ, VCB -31,9 tỷ, BID -31,8 tỷ, NVL -29,3 tỷ, VNM -29,2 tỷ… Phía mua ròng có HPG +142,7 tỷ, MBB +54,1 tỷ, VIC +38,9 tỷ, GMD +34,2 tỷ, TCH +31,3 tỷ.

Dòng tiền chưa bền vững, chứng khoán tiếp tục khó trong quý 2?

Lãi suất đã tạo đỉnh?

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng gần 1.300 tỷ đồng

Cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền có thể bị loại khỏi rổ VN-Diamond

Dòng tiền chưa bền vững, chứng khoán tiếp tục khó trong quý 2?

Những điều cần biết về việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu trượt mạnh khỏi ngưỡng 100 USD/thùng

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

