Dòng tiền chưa bền vững, chứng khoán tiếp tục khó trong quý 2?

14/04/2026, 10:15

Sự cải thiện thanh khoản hiện tại chưa đủ để xác nhận dòng tiền quay lại bền vững, do đó thị trường cần thêm thời gian tích lũy và kiểm định khi tiến gần các vùng kháng cự mạnh.

Trong cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán mới đây, Chứng khoán Kafi đánh giá thị trường đã hình thành vùng điểm cao trào trong trung – dài hạn (đỉnh) quanh vùng 1900 điểm. Thị trường có xác suất cao hình thành nhịp hồi phục sau biên độ điều chỉnh lớn trong tháng 3, tuy vậy rất khó để thị trường vượt lên vùng điểm số hình thành đầu năm.

Rủi ro địa chính trị Trung Đông sẽ mất thời gian để hai bên tiến đến đàm phán cuối cùng tuy vậy mức độ ảnh hưởng đã bớt cực đoạn và kỳ vọng không còn mở rộng.

Ngay cả trong kịch bản lệnh ngừng bắn hoàn toàn được thông qua, độ trễ gián đoạn vẫn rất lớn. Theo nhận định từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quá trình khắc phục hoàn toàn hạ tầng dầu khí và đảm bảo an toàn lưu thông qua Hormuz sẽ cần ít nhất 6 tháng. Hệ thống vẫn thâm hụt khoảng 12 đến 14 triệu thùng dầu thô mỗi ngày gây áp lực leo thang đối với mặt bằng giá dầu thô toàn cầu và cước phí vận tải biển. Kafi nhận định mức giá dầu thô thế giới bình quân cả năm duy trì ở mức 80-90 USD/thùng.

Trong bối cảnh bất định đó, chu kỳ nới lỏng tiền tệ toàn cầu nhiều khả năng sẽ chậm hơn và kém quyết liệt hơn so với kỳ vọng trước đây, đồng nghĩa mặt bằng lãi suất vẫn chưa đủ thuận lợi để hỗ trợ một nhịp mở rộng định giá mạnh của tài sản đầu tư.

Bước sang Quý 2/2026, bức tranh điều hành vĩ mô toàn cầu rơi vào trạng thái đình trệ và hạn chế tối đa các dư địa chính sách tiền tệ hỗ trợ kinh tế tăng trưởng. Hệ quả trực tiếp, lãi suất tại nền kinh tế lớn điều chỉnh tăng gây áp lực rút ròng dòng vốn đầu tư tại các nền kinh tế đang phát triển.

Tiến trình hạ nhiệt lạm phát toàn cầu đang gặp phải lực cản lớn từ đà leo thang của giá năng lượng và sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Cụ thể, dữ liệu tháng 3 cho thấy chỉ số PPI tại các nền kinh tế lớn đã tăng vọt trở lại (Mỹ tăng 0,6%, Châu Âu tăng 0,8% so với tháng trước) dưới áp lực trực tiếp từ đà tăng hơn 60% của giá năng lượng thế giới chỉ trong một quý.

Điều này trực tiếp làm đình trệ đà giảm của lạm phát lõi, từ đó đặt các nhà hoạch định chính sách vào thế bị động. Tại nhóm Ngân hàng Trung ương lớn của Mỹ (FED), Châu Âu (ECB), Anh Quốc (BoE) đồng thuận giữ nguyên lãi suất điều hành, tuyên bố tạm ngừng lộ trình cắt giảm lãi suất trước đó để phòng thủ trước rủi ro lạm phát khó kiểm soát.

Trong khi, từ phía Ngân hàng Trung ương Nhật bản (BOJ) và Úc (RBA) càng thúc đẩy định hướng thắt chặt chính sách tiền tệ từ trước; lần lượt BOJ phát tín hiệu “diều hâu” tiếp tục nâng lãi suất từ giữa năm và RBA đã tăng 50 bps lãi suất điều hành trong 3 tháng đầu năm.

"Trọng tâm không nằm ở diễn biến quân sự cụ thể mà ở mức độ ảnh hưởng đến giá dầu, lạm phát và điều kiện tài chính, làm dấy lên lo ngại về rủi ro "lạm phát đình trệ" trên toàn cầu", báo cáo nhấn mạnh.

Trong kịch bản cơ sở, đối với kinh tế Việt Nam, Kafi đánh giá áp lực lạm phát tiềm ẩn trong ngắn hạn, làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát giá cả và buộc ngân hàng trung ương phải trì hoãn lộ trình nới lỏng tiền tệ. Nền kinh tế Việt Nam chịu áp lực kép về cân đối tỷ giá khi diễn biến chỉ số DXY tăng trở lại và áp lực lạm phát trước biến động giá xăng dầu. Song, ở kịch bản hiện tại, Kafi nhận định Ngân hàng Nhà nước duy trì điều tiết thanh khoản linh hoạt, không dẫn đến điều hướng nâng lãi suất điều hành.

Dư địa nới lỏng tiền tệ còn hạn chế và xu hướng kiểm soát tín dụng bất động sản vẫn hiện hữu, nhưng được bù đắp phần nào bởi động lực từ nhóm chính sách lớn, phát triển thị trường vốn và câu chuyện nâng hạng FTSE. Vì vậy, chiến lược phù hợp là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, ưu tiên nhóm phòng thủ và các cổ phiếu có luận điểm đầu tư nhờ vào hỗ trợ của chính sách rõ ràng.

Về kỹ thuật, VN-Index xác lập vùng cân bằng ngắn hạn quanh 1.570 – 1.600 điểm sau nhịp điều chỉnh mạnh giữa Quý 1, với các tín hiệu kỹ thuật tích cực (phân kỳ dương, MACD cắt lên) tạo nền cho nhịp hồi phục.

Bước sang đầu tháng 4, chỉ số ghi nhận nhịp tăng đồng thuận đi kèm thanh khoản vượt MA20, qua đó củng cố vùng đáy và mở rộng đà hồi phục theo hướng kiểm định vùng 1.780 – 1.800 điểm, xa hơn là 1.800+. Tâm lý nhà đầu tư, được hỗ trợ bởi kỳ vọng địa chính trị hạ nhiệt và thông tin tích cực về lộ trình nâng hạng. Tuy nhiên, sự cải thiện thanh khoản hiện tại chưa đủ để xác nhận dòng tiền quay lại bền vững, do đó thị trường cần thêm thời gian tích lũy và kiểm định khi tiến gần các vùng kháng cự mạnh.

Ở kịch bản cơ sở,  VN-Index trong Quý 2 được kỳ vọng vận động theo hướng kiểm định vùng 1.800+ điểm, nhưng đi kèm với các nhịp rung lắc đan xen. Biên độ dao động khả năng trong khoảng 1.600 – 1.800 điểm, phản ánh quá trình: Tái tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh; Cơ cấu lại dòng tiền giữa các nhóm ngành và Hấp thụ áp lực cung tại vùng giá cao.

Đây là giai đoạn tích lũy nền cần thiết, tạo tiền đề cho lộ trình nâng hạng thị trường dự kiến bắt đầu từ Quý 3/2026, khi dòng tiền có thể cải thiện rõ rệt hơn và đóng vai trò dẫn dắt xu hướng.

áp lực lạm phát chu kỳ nới lỏng tiền tệ Chứng khoán Kafi dự báo kinh tế 2026 giá dầu thô toàn cầu lạm phát toàn cầu Ngân hàng Trung ương Việt Nam tình hình địa chính trị Trung Đông Triển vọng thị trường chứng khoán VN-Index

Giới phân tích nhận định, mục đích của Tổng thống Donald Trump khi đưa ra quyết định trên là nhằm xoay chuyển cục diện cuộc chiến giữa Mỹ với Iran...

Nhà đầu tư phấn khởi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Phía bên kia đã gọi cho chúng tôi. Họ muốn đi đến một thỏa thuận lắm rồi"...

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10%. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/4/2026

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1237,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 589,3 tỷ đồng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

