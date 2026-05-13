Cổ phiếu CAN bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính

Ngày 11/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định chuyển cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) sang diện bị kiểm soát.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 (đã được kiểm toán) quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

HNX cho biết trong vòng 15 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực (13/5), công ty phải gửi tới HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp, cũng như lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát.

Trước đó, HNX thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu CAN vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, từ ngày 29/4 do chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

Được biết, ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng), để điều tra về hành vi thu mua hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó, có một số lượng đã được chế biến thành đồ hộp “Pate cột đèn”.

Cùng bị bắt với Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn còn có 3 cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp này gồm: bà Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), bà Bùi Thị Thoan (SN 1979, quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và bà Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào thuộc Phòng Quản lý chất lượng).

Các quyết định bắt giữ đối với Tổng giám đốc và 3 cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Những cán bộ, nhân viên cùng bị bắt với Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn được xác định liên quan tới hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất chế biến thực phẩm đồ hộp.

Sau đó, Đồ hộp Hạ Long cho biết công ty sẽ thực hiện tạm dừng sản xuất nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng trong vòng 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026, việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp này sẽ do ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc sản xuất, sẽ thực hiện điều hành tạm thời nhà máy.

Kết thúc quý 1/2026, CAN ghi nhận doanh thu thuần giảm 24% xuống còn 109,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của công ty giảm 57%, chỉ còn gần 14,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 4 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 394,5 triệu đồng).

CAN cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2026 lỗ 2,237 tỷ, tức là giảm 2,1 tỷ, tương ứng giảm 1.538% so với quý 1/2025. Nguyên nhân chủ yếu là trong quý 1/2026 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (chủ yếu doanh thu xuất khẩu) giảm 24% trong khi giá vốn giảm 13%, chi phí đi vay tăng 43% do dư nợ vay tăng, chi phí bán hàng giảm 58% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận hợp nhất lỗ 2,237 tỷ trước thuế và 4,084 tỷ sau thuế.

Trong quý 1/2026, doanh thu thuần và doanh thu tài chính hợp nhất đạt lần lượt 109,202 tỷ đồng và 1,984 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng doanh thu này không đủ bù đắp giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ, dẫn đến lợi nhuận hợp nhất lỗ 2,237 tỷ trước thuế và 4,084 tỷ sau thuế.