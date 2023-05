Cổ phiếu chứng khoán nóng trở lại, trụ tiếp tục đỡ chỉ số, thanh khoản sụt giảm mạnh

VN-Index tăng tốt hơn trong nửa sau của phiên giao dịch sáng nay nhờ sự bứt phá của cổ phiếu trụ VHM. Độ rộng của chỉ số này khá cân bằng và hầu hết tăng nhẹ, riêng nhóm chứng khoán đều hơn cả. Thanh khoản HoSE giảm tới 23% và giao dịch cũng chủ yếu tập trung vào cổ phiếu tài chính.

Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang là cứu cánh giữ nhịp cho chỉ số. VN-Index chốt phiên tăng 0,4% tương đương 4,23 điểm thì VHM tăng 1,87%, VIC tăng 0,56%, VCB tăng 0,65% đã cộng vào gần 2 điểm.

Dù vậy nhóm blue-chips VN30 nói chung cũng không phải là mạnh. Độ rộng tuy có 18 mã tăng/9 mã giảm nhưng ngoài VIB, VHM, TPB và STB thì không đáng kể. Chỉ số đại diện nhóm này cũng chỉ tăng 0,56% so với tham chiếu.

Nhìn rộng ra cả sàn HoSE, tương quan số lượng cổ phiếu tăng giảm không quá chênh lệch, với 185 mã tăng/150 mã giảm. Phía tăng có 65 cổ phiếu tăng trên 1% và phía giảm có 54 mã giảm hơn 1%. Như vậy đại đa số cổ phiếu trong VN-Index chỉ dao động rất hẹp. Điểm tích cực là thanh khoản tập trung khá lớn vào nhóm tăng giá, chiếm 60,8% tổng giá trị khớp sàn này, trong khi thanh khoản ở nhóm giảm chiếm 33%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán sáng nay giao dịch khá tốt, sức mạnh vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa nhỏ như BSI tăng 3,8%, VIG tăng 2,74%, VDS tăng 2,69%, APS tăng 2,13%. Các mã lớn yếu hơn: SSI tăng 0,89%, HCM tăng 0,6%, VCI tăng 1,09%, VND tăng 0,98%, MBS tăng 1,79%... Gần như tất cả các cổ phiếu nhóm chứng khoán trên các sàn đều tăng giá, trừ TVB, AAS, HBS, TCI, VFS. Nhóm này đóng góp 4 cổ phiếu thuộc top 10 thanh khoản toàn thị trường là SSI, SHS, VND và VCI, trong đó SSI dẫn đầu với 220,5 tỷ đồng.

Ngoài nhóm chứng khoán, ngân hàng sáng nay cũng nhiều mã thanh khoản cao như VIB tăng 3,61% thanh khoản 150,5 tỷ đồng, STB tăng 1,11% thanh khoản 135,9 tỷ là 2 trong số 5 mã giao dịch lớn nhất thị trường. Tuy vậy nhóm này đại đa số là tăng yếu, thậm chí SHB, BID, HDB còn giảm giá.

Vn-Index được VHM kéo mạnh nửa sau phiên sáng nay.

Nhìn chung thị trường vẫn chỉ đang trong trạng thái giằng co và số ít mã thu hút được dòng tiền còn đủ mạnh để có biên độ tăng tốt hơn. Thanh khoản đang quay lại đà sụt giảm là một tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đã giảm cường độ giao dịch. Vì vậy các cổ phiếu có truyền thống thanh khoản lớn rất dễ suy yếu, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ lại có lợi thế hơn. Ngay trong nhóm mạnh nhất sáng nay là chứng khoán cũng thể hiện điều này. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết giảm hơn 21% so với sáng hôm qua, đạt 4.406 tỷ đồng, trong đó HoSE giảm 23%, đạt 3.818 tỷ đồng. Đây vẫn là mức giao dịch kém nhất 9 phiên ở sàn này. Trong 65 cổ phiếu ở HoSE tăng hơn 1% so với tham chiếu thì chỉ có 16 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng, duy nhất 5 mã giao dịch trên 50 tỷ là VIB, STB, VCI và VHM.

Dòng tiền giảm sáng nay chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại mua vào khoảng 357,4 tỷ đồng trên HoSE, tăng 48,8 tỷ đồng so với sáng hôm qua trong khi giao dịch ở HoSE giảm 1.136 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn ngoại do đó tăng lên gần 7,9% sàn này. Thực tế ngay cả những cổ phiếu hút tiền mạnh, thanh khoản cao gần đây cũng đã suy giảm. Ví dụ DIG sáng nay giảm tới 23% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua, HPG giảm 43%, DXG giảm 47%, KBC giảm 33%...