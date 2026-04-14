Cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền có thể bị loại khỏi rổ VN-Diamond

Thu Minh

14/04/2026, 11:10

Chứng khoán BSC dự báo cổ phiếu Nhà Khang Điền (mã: KDH) có thể bị đưa vào danh sách chờ loại khỏi rổ VN-Diamond do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 20/04/2026 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) sẽ công bố danh mục các cổ phiếu thuộc bộ chỉ số VN-Diamond Index đồng thời sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5/2026.

Dựa trên số liệu kết thúc ngày 31/3, Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số.

Theo đó, BSC dự báo cổ phiếu Nhà Khang Điền (mã: KDH) có thể đối mặt với rủi ro bị đưa vào danh sách chờ loại do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%. Ngoài ra, theo quy tắc của VN-Diamond Index, KDH có thể bị áp dụng mức giảm 50% tỷ trọng trong danh mục đầu tư.

Hơn 4 triệu cổ phiếu KDH có thể bị các quỹ ETF bán ra nhằm loại khỏi danh mục. Cùng chiều, các quỹ ETF cũng có thể bán bớt NLG (-3,3 triệu cổ phiếu), HDB (-1 triệu cổ phiếu),…

Ở chiều ngược lại, BSC dự phóng sẽ không có cổ phiếu nào được thêm mới vào chỉ số. Một số mã được tăng tỷ trọng nhờ đó sẽ được các ETF mua mạnh, nổi bật là FPT (4,6 triệu cổ phiếu), MBB (900 nghìn cổ phiếu), TCB (900 nghìn cổ phiếu),....

Mới đây, Chứng khoán Mirae Asset dự phóng KDH sẽ đưa vào danh sách chờ loại khỏi danh mục cổ phiếu thành phần do tiếp tục không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65% (61.8%) theo nguyên tắc thành lập rổ chỉ số tại mục 3.7 – tính theo dữ liệu tại ngày 31/03/2026. Việc bị đưa vào danh sách chờ loại đồng nghĩa với việc tỷ trọng đóng góp của KDH sẽ bị giảm 50% so với trước đó – tương đương giảm về mức đóng góp khiêm tốn 0.8%.

Trong kỳ đánh giá bán niên kế tiếp vào tháng 7/2026, KDH có khả năng sẽ chính thức bị loại khỏi rổ cổ phiếu VNDiamond không có sự cải thiện trên mốc 65%.

Trong khi đó, FPT được gia tăng tỷ trọng. Tính từ thời điểm đầu năm 2026, FPT chịu áp lực bán ròng khá lớn đến từ nhà đầu tư nước ngoài với giá trị ước tính 9.350 tỷ, tương đương với 80% quy mô rút ròng trong suốt cả năm 2025 và chiếm đến 30% tổng quy mô bán ròng toàn thị trường hiện tại.

Làn sóng bán mạnh này tạo ra hiệu suất khá tệ với FPT khi cổ phiếu này đã giảm 22% từ đầu năm, giảm đáng kể so với mức -6,1% của VN-Index, và khiến cho tỷ trọng đóng góp của FPT chỉ còn mức 11,5%, so với mức trần 15% trước đó.

Mặc dù vậy, nhờ việc có tỷ lệ giới hạn vốn hóa ở mức khá thấp (38%) trong kỳ trước, FPT sẽ được tăng tỷ trọng trở lại nhờ việc điều chỉnh nới lỏng tỷ lệ giới hạn vốn hóa lên mức 80%, qua đó đưa tỷ trọng đóng góp của FPT về lại mức 15%. Sự điều chỉnh tăng này cũng triệt tiêu hoàn toàn cho tác động tiêu cực từ việc giới hạn đóng góp theo tỷ lệ FOL có lần điều chỉnh giảm thứ 2 liên tiếp về mức 50% (-25%).

