Một cổ phiếu bất động sản vào danh sách chờ loại khỏi rổ VnDiamond

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VN-Diamond vào ngày 20/04/2026 và chỉ số có hiệu lực chính thức vào ngày 04/05/2026. Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục chậm nhất tới ngày 01/05/2026.

Trong kỳ này, Chứng khoán Mirae Asset dự phóng KDH sẽ đưa vào danh sách chờ loại khỏi danh mục cổ phiếu thành phần do tiếp tục không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65% (61.8%) theo nguyên tắc thành lập rổ chỉ số tại mục 3.7 – tính theo dữ liệu tại ngày 31/03/2026. Việc bị đưa vào danh sách chờ loại đồng nghĩa với việc tỷ trọng đóng góp của KDH sẽ bị giảm 50% so với trước đó – tương đương giảm về mức đóng góp khiêm tốn 0.8%.

Trong kỳ đánh giá bán niên kế tiếp vào tháng 7/2026, KDH có khả năng sẽ chính thức bị loại khỏi rổ cổ phiếu VNDiamond không có sự cải thiện trên mốc 65%.

Trong khi đó, FPT được gia tăng tỷ trọng. Tính từ thời điểm đầu năm 2026, FPT chịu áp lực bán ròng khá lớn đến từ nhà đầu tư nước ngoài với giá trị ước tính 9.350 tỷ, tương đương với 80% quy mô rút ròng trong suốt cả năm 2025 và chiếm đến 30% tổng quy mô bán ròng toàn thị trường hiện tại.

Làn sóng bán mạnh này tạo ra hiệu suất khá tệ với FPT khi cổ phiếu này đã giảm 22% từ đầu năm, giảm đáng kể so với mức -6,1% của VN-Index, và khiến cho tỷ trọng đóng góp của FPT chỉ còn mức 11,5%, so với mức trần 15% trước đó.

Mặc dù vậy, nhờ việc có tỷ lệ giới hạn vốn hóa ở mức khá thấp (38%) trong kỳ trước, FPT sẽ được tăng tỷ trọng trở lại nhờ việc điều chỉnh nới lỏng tỷ lệ giới hạn vốn hóa lên mức 80%, qua đó đưa tỷ trọng đóng góp của FPT về lại mức 15%. Sự điều chỉnh tăng này cũng triệt tiêu hoàn toàn cho tác động tiêu cực từ việc giới hạn đóng góp theo tỷ lệ FOL có lần điều chỉnh giảm thứ 2 liên tiếp về mức 50% (-25%).

Trong kỳ đánh giá lần này, Mirae Asset cho rằng phần lớn những cổ phiếu có sự biến động mạnh về mặt trọng số đóng góp đều liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ số lượng cổ phiếu được giao dịch tự do trong kỳ. Sau cơ cấu, các cổ phiếu như FPT (15%), MWG (15%), PNJ (10.9%), TCB (9.0%), và GMD (7.5%) sẽ là tiếp tục là các thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.

Trong khi đó, nhóm ngành ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì đóng góp tỷ trọng tối đa 40%, với tỷ trọng giới hạn vốn hóa tiếp tục được giữ quanh mốc 18% như trước đó.