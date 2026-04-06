Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Một cổ phiếu bất động sản vào danh sách chờ loại khỏi rổ VnDiamond

Thu Minh

06/04/2026, 14:46

Chứng khoán Mirae Asset dự phóng KDH sẽ đưa vào danh sách chờ loại khỏi danh mục cổ phiếu thành phần do tiếp tục không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65%...

VnEconomy

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VN-Diamond vào ngày 20/04/2026 và chỉ số có hiệu lực chính thức vào ngày 04/05/2026. Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục chậm nhất tới ngày 01/05/2026.

Trong kỳ này, Chứng khoán Mirae Asset dự phóng KDH sẽ đưa vào danh sách chờ loại khỏi danh mục cổ phiếu thành phần do tiếp tục không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65% (61.8%) theo nguyên tắc thành lập rổ chỉ số tại mục 3.7 – tính theo dữ liệu tại ngày 31/03/2026. Việc bị đưa vào danh sách chờ loại đồng nghĩa với việc tỷ trọng đóng góp của KDH sẽ bị giảm 50% so với trước đó – tương đương giảm về mức đóng góp khiêm tốn 0.8%.

Trong kỳ đánh giá bán niên kế tiếp vào tháng 7/2026, KDH có khả năng sẽ chính thức bị loại khỏi rổ cổ phiếu VNDiamond không có sự cải thiện trên mốc 65%.

Trong khi đó, FPT được gia tăng tỷ trọng. Tính từ thời điểm đầu năm 2026, FPT chịu áp lực bán ròng khá lớn đến từ nhà đầu tư nước ngoài với giá trị ước tính 9.350 tỷ, tương đương với 80% quy mô rút ròng trong suốt cả năm 2025 và chiếm đến 30% tổng quy mô bán ròng toàn thị trường hiện tại.

Làn sóng bán mạnh này tạo ra hiệu suất khá tệ với FPT khi cổ phiếu này đã giảm 22% từ đầu năm, giảm đáng kể so với mức -6,1% của VN-Index, và khiến cho tỷ trọng đóng góp của FPT chỉ còn mức 11,5%, so với mức trần 15% trước đó.

Mặc dù vậy, nhờ việc có tỷ lệ giới hạn vốn hóa ở mức khá thấp (38%) trong kỳ trước, FPT sẽ được tăng tỷ trọng trở lại nhờ việc điều chỉnh nới lỏng tỷ lệ giới hạn vốn hóa lên mức 80%, qua đó đưa tỷ trọng đóng góp của FPT về lại mức 15%. Sự điều chỉnh tăng này cũng triệt tiêu hoàn toàn cho tác động tiêu cực từ việc giới hạn đóng góp theo tỷ lệ FOL có lần điều chỉnh giảm thứ 2 liên tiếp về mức 50% (-25%).

Trong kỳ đánh giá lần này, Mirae Asset cho rằng phần lớn những cổ phiếu có sự biến động mạnh về mặt trọng số đóng góp đều liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ số lượng cổ phiếu được giao dịch tự do trong kỳ. Sau cơ cấu, các cổ phiếu như FPT (15%), MWG (15%), PNJ (10.9%), TCB (9.0%), và GMD (7.5%) sẽ là tiếp tục là các thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.

Trong khi đó, nhóm ngành ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì đóng góp tỷ trọng tối đa 40%, với tỷ trọng giới hạn vốn hóa tiếp tục được giữ quanh mốc 18% như trước đó.

Việt Nam có thể đáp ứng 17/18 tiêu chí của MSCI?

Ngày mai FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng, cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút tiền?

Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng

Từ khóa:

chỉ số VN-Diamond cơ cấu danh mục cổ phiếu fpt cổ phiếu kdh cổ phiếu ngân hàng đánh giá cổ phiếu Mirae Asset Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tỷ lệ FOL tỷ trọng đóng góp

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hải Phòng phân quyền giải quyết thủ tục đất cho cấp xã

Bất động sản

2

Giữ nhịp thị trường bằng các giải pháp bình ổn giá

Thị trường

3

Chỉ can thiệp cong vẹo cột sống cho trẻ khi có chẩn đoán y khoa

Sức khỏe

4

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Khóa XVI

Tiêu điểm

5

Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt 8 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 4

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy