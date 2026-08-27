Cổ phiếu lớn củng cố điểm số, VN-Index vượt 1830 điểm

Nhịp kéo lên trong 15 phút cuối của VIC đã kịp thời giữ cho VN-Index có thêm một phiên tăng khá tốt nữa. Chỉ số kết phiên tăng 0,56% lên 1831,56 điểm, nhưng độ rộng xác nhận sức mạnh tổng thể có phần suy yếu. Thanh khoản khớp lệnh cũng giảm hơn 16% phản ánh sự thận trọng của bên mua.

VN-Index tiếp tục bứt phá xa khỏi vùng 1800 điểm.

Trong 25 phút đầu phiên chiều nay thị trường khá kém, VN-Index giảm xuống dưới tham chiếu lần nữa và tạo đáy sâu hơn buổi sáng. Đó là thời điểm VIC, VHM cũng lùi giá qua tham chiếu. Tuy nhiên từ 2h15 trở đi VIC lên giá liên tục, từ mức giảm 0,8% đảo ngược thành tăng 2,61% chốt ngày. Chỉ riêng VIC đã đem về gần 10 điểm trong tổng mức tăng 10,24 điểm của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhìn chung không mạnh hôm nay. Ngoài VIC, ngân hàng đã chững lại, chỉ có TCB tăng 1,94% và VPB tăng 2,43% là hỗ trợ tốt điểm số. VIB tăng 1,71%, ACB tăng 1,57% là hai mã ngân hàng duy nhất còn lại trong rổ VN30 khỏe, nhưng vốn hóa hạn chế.

Nhìn chung cổ phiếu ngân hàng đã quay lại trạng thái phân hóa. Trong 28 cổ phiếu nhóm này ở các sàn có 13 mã xanh, với 7 mã tăng trên 1%. So với hôm qua sức mạnh không còn rõ ràng. VPB dẫn đầu về biên độ, tiếp đến là MSB tăng 2,3%, TCB tăng 1,94%, ABB tăng 1,8%, VIB tăng 1,7%, ACB tăng 1,6%, TPB tăng 1,4%. Về thanh khoản, cổ phiếu ngân hàng trên HoSE giảm 16% so với hôm qua. Dù vậy ngân hàng vẫn chiếm 31,6% tổng giá trị khớp lệnh của cả sàn HoSE, xác nhận dòng tiền vẫn ưu tiên mạnh nhóm này. TCB và VPB cũng là hai mã giao dịch lớn nhất, tương ứng 1.111,6 tỷ và 814,1 tỷ đồng.

VIC, TCB và VPB là 3 cổ phiếu hút tiền nổi bật hôm nay và giá cũng khá mạnh.

Trạng thái giằng co chiều nay phản ánh rõ qua biến động giá của nhóm blue-chips. Mặc dù VIC lên giá tốt so với buổi sáng nhưng chủ yếu dồn vào 15 phút cuối. Tính riêng phiên chiều VIC tăng 2,48% so với mức chốt phiên sáng. VPB cũng mạnh, tăng thêm 1,11%, VIB tăng thêm 1,36%. Đó là những cổ phiếu hiếm hoi diễn biến mạnh rõ rệt chiều nay dù thống kê rổ này cũng có 13/30 mã cải thiện. Phía giảm có 11 mã và hầu hết cũng chỉ lùi 1-2 bước giá. STB là đột biến duy nhất và cũng chỉ xuất hiện ở đợt ATC, giá đóng cửa giảm 1,47% tương đương giảm tới 2,52% so với phiên sáng.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự phiên sáng, trạng thái giằng co là chủ đạo. Độ rộng đóng cửa ghi nhận 117 mã tăng và 187 mã giảm, cũng không cải thiện nhiều so với phiên sáng (98 mã tăng/165 mã giảm). Trong đó, 54 cổ phiếu đạt mức tăng từ 1% trở lên và 65 cổ phiếu giảm quá 1%, cả hai con số này cũng không có nhiều thay đổi.

Điều đó đồng nghĩa với phần lớn thị trường tiếp tục dao động lình xình và trong bối cảnh thanh khoản giảm mạnh, đây là trạng thái cung cầu không gặp nhau. Về mặt chỉ số, nhờ sức mạnh của nhóm trụ giữ nhịp, VN-Index vẫn đang vượt xa khỏi vùng 1800 điểm, tức là hình thành xu hướng tăng ngắn hạn. Trong khi đó kỳ nghỉ kéo dài khiến người cầm tiền cũng không sẵn lòng giải ngân mạnh lúc này. Xu hướng tăng lại khuyến khích nhà đầu tư cầm cổ tự tin hơn. Hai quan điểm trái ngược này dẫn đến cung cầu khác biệt về giá và không tạo thành thanh khoản cao.

Một diễn biến khá tốt chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh lên đáng kể. Cụ thể, khối này mua mới gần 1.114 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên HoSE, đưa vị thế ròng chiều nay lên +205,5 tỷ đồng, so với +4,4 tỷ buổi sáng. TCB được mua ròng thêm hơn 230 tỷ đồng nữa, đẩy giá trị ròng cả phiên lên 444,2 tỷ đồng. HPG cũng tốt với +116,6 tỷ, VPB với +102,1 tỷ. Phía bán ròng có VIX -67,9 tỷ, POW -48,8 tỷ, TCX -42,5 tỷ, SSI -42,4 tỷ, VCB -35,6 tỷ.