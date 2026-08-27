Cổ phiếu trụ “đuối”, đà tăng “hụt hơi”

Quán tính tăng mạnh hôm qua chỉ kéo dài khoảng 45 phút đầu phiên sáng nay. Sự suy yếu khá nhanh của các cổ phiếu dẫn dắt, nhất là ngân hàng, đã nhanh chóng hạ nhiệt điểm số lẫn toàn thị trường.

Nhóm trụ ngân hàng sáng nay chỉ còn TCB và VPB là tương đối mạnh.

VN-Index đạt đỉnh lúc 9h35, tăng 16,9 điểm tương đương +0,93%. Tuy nhiên từ sau 9h45 đà trượt dốc lộ rõ. Kết phiên sáng chỉ số tăng nhẹ 0,07% (+1,34 điểm).

Độ rộng thị trường cũng xác nhận trạng thái trượt giảm: Lúc VN-Index cao nhất ghi nhận 133 mã tăng/87 mã giảm, tới 10h là 110 mã tăng/128 mã giảm, đến 11h còn 93 mã tăng/164 mã giảm và kết phiên là 98 mã tăng/165 mã giảm. Như vậy trạng thái suy yếu của chỉ số có đi kèm với giá cổ phiếu thu hẹp biên độ tăng và nhiều mã đảo chiều thành giảm.

Dĩ nhiên ảnh hưởng chính về điểm số vẫn là nhóm trụ. Chiều qua cổ phiếu ngân hàng tăng bùng nổ, nhưng sáng nay rất khác. TCB đột phá thêm trong khoảng 5 phút sau khi có giá mở cửa nhưng đến khoảng 9h45 đã lùi xuống sát tham chiếu. Toàn thời gian còn lại cổ phiếu này hầu như đi ngang, chỉ còn tăng 1,49% so với tham chiếu, tương đương trượt giảm 5,23% so với giá cao nhất đầu ngày. Loạt cổ phiếu ngân hàng đã đỏ sáng nay là LPB giảm 0,4%, MBB giảm 0,48%, SHB giảm 0,41%, SSB giảm 0,31%. Những cổ phiếu còn tăng khá tốt ngoài TCB là ACB tăng 1,35%, STB tăng 1,07%, VPB tăng 1,31%.

Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất còn lại, VIC tăng 0,13%, VHM tăng 0,68%, HPG tăng 0,91%. Những trụ này cũng lao dốc rõ ràng: VIC lúc mạnh nhất tăng tới 3,39% so với tham chiếu, VHM tăng 2,17%, HPG tăng 1,59%.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,23% với 12 mã tăng và 15 mã giảm. Toàn bộ cổ phiếu trong rổ đã trượt khỏi giá cao nhất, bao gồm 17% trượt giảm quá 1%. Rất may là cũng không có nhiều cổ phiếu giảm mạnh trong nhóm này, dẫn đầu là TCX giảm 1,32%, GVR giảm 1,2% và BSR giảm 1,12%. Những cổ phiếu này chưa gây ảnh hưởng lớn vì vốn hóa cũng hạn chế.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại, độ rộng co hẹp theo thời gian đã xác nhận trạng thái trượt giảm diện rộng. Thống kê có 41% số cổ phiếu đã trượt giảm tối thiểu 1% so với giá cao nhất chỉ trong buổi sáng. Hai yếu tố này kết hợp với mức thanh khoản chỉ tăng nhẹ 9% so với sáng hôm qua khẳng định dòng tiền mua đã chậm lại, không còn hào hứng như phiên trước.

Tuy vậy cũng không có nhiều cổ phiếu giảm sâu hay thanh khoản lớn. 55 mã đang giảm từ 1% trở lên ở HoSE thì chỉ 13 mã thanh khoản quá 10 tỷ đồng. PLX giảm 3,07% với 162,9 tỷ; BSR giảm 1,12% với 93,2 tỷ; PNJ giảm 1,51% với 82,2 tỷ; GAS giảm 1,07% với 47 tỷ; TCX giảm 1,32% với 39,1 tỷ; PDR giảm 1,19% với 35,7 tỷ; BCM giảm 1,12% với 30,5 tỷ là những cổ phiếu giao dịch nhiều nhất.

Ở phía tăng, dòng tiền yếu nên không có nhiều cổ phiếu thực sự được nâng đỡ “có chất lượng”. Trong 37 mã đang tăng từ 1% trở lên cũng chỉ 11 mã xuất hiện thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Hầu hết số này là các blue-chips TCB, VPB, HPG, VRE, STB, ACB.

Hiện tượng hụt hơi của dòng tiền lẫn giá cổ phiếu ngân hàng sáng nay cho thấy tâm lý chưa hoàn toàn bị thuyết phục sau đột biến chiều qua. Đặc biệt nhóm ngân hàng chỉ sót lại vài cổ phiếu mạnh, số còn lại lao dốc cả loạt. VN-Index đánh mất gần như toàn bộ mức tăng đầu phiên dù thanh khoản không lớn đã xác nhận tâm lý thận trọng đã quay lại chỉ sau một đêm. Dù vậy nhờ biên độ mạnh hôm qua, chỉ số vẫn còn dư địa trên ngưỡng 1800 điểm, khi đạt 1822,66 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng khá tốt TCB với 212,9 tỷ đồng ròng nhưng cũng chỉ đủ cân bằng. Tổng giá trị mua ròng đạt 4,4 tỷ ở HoSE và không nhiều cổ phiếu khác được mua tốt. Phía bán cũng rất nhỏ, nhiều nhất là VIX -61,8 tỷ đồng.