Cổ phiếu nào được tự doanh gom nhiều nhất phiên 16/1?

Những thông tin tích cực về lợi nhuận ngân hàng quý 4/2022 đang dần được hé lộ trở thành nội lực giúp cổ phiếu nhóm này bật tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số nhóm tăng 2,16% với riêng BID bật tăng hết biên độ, 12 cổ phiếu khác tăng khá mạnh như CTG tăng 3,09%; ACB tăng 3,52%; VCB tăng 1,75%; MBB tăng 1,37%...đóng góp gần 9 điểm cho chỉ số.

Nhờ đó, Vn-Index kết thúc phiên tăng 6,51 điểm về vùng giá 1.066,68 điểm - một con số được giới đầu tư kỳ vọng mang lại nhiều phát lộc cho Xuân 2023.

Thanh khoản ba sàn giảm mạnh chỉ còn 10.300 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước hơn 13.000 tỷ đồng do chỉ còn 3 phiên giao dịch nữa là nghỉ Tết nguyên đán nên dòng tiện co xu hướng thận trọng. Trong diến biễn đó khối ngoại vẫn là điểm sáng khi mua ròng 227 tỷ đồng tập trung gom HPG, BID, CTG, HSG.

Tự doanh hôm nay mua ròng 120 tỷ đồng cổ phiếu, trong đó tập trung gom nhiều nhất HPG 15,62 tỷ đồng, GEX 14,92 tỷ đồng, SSI 7,48 tỷ đồng, FPT 7,44 tỷ đồng, VNM 7,31 tỷ đồng, các mã còn lại mua với giá trị ròng không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, tự doanh bán ròng không đáng kể VND 3 tỷ đồng, DWG chưa đến 1 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh, tự doanh Long 2.188 hợp đồng giá trị ròng 234 tỷ đồng và Short ròng 1.196 hợp đồng tương đương giá trị 127 tỷ đồng. Như vậy, tự doanh Long ròng với giá trị 100 tỷ đồng tương đương trên thị trường cổ phiếu.

Trong tháng 12 vừa qua, khối tự doanh ghi nhận giá trị mua ròng trên HOSE là 16 tỷ đồng (so với bán ròng 57 tỷ đồng trong tháng 11). Top cổ phiếu bán ròng của khối tự doanh bao gồm NVL (-379 tỷ đồng), VPB (-300 tỷ đồng) và PDR (-296 tỷ đồng). Trong khi đó, khối tự doanh mua ròng mạnh nhất 3 cổ phiếu là EIB (1.138 tỷ đồng), FPT (223 tỷ đồng) và MWG (192 tỷ đồng).

Giao dịch tự doanh thận trọng trong suốt năm 2022 khi thị trường sụt giảm mạnh, trái ngược hẳn với xu hướng mua bán của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại mua ròng kỷ lục 26.482 tỷ đồng chỉ thua năm 2018. Sau 2 năm bán ròng quyết liệt, khối ngoại bắt đầu mua ròng trở lại trong năm 2022. Đặc biệt, khối này mua ròng đột biến vào những tháng cuối năm. Trong đó, Ngân hàng, Hóa chất là lĩnh vực ưa thích và được mua ròng nhiều nhất.

Nước ngoài mua ròng 12.834 tỷ đồng trong tháng 12, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 13.555 tỷ đồng. Đây là tháng thứ 2 nước ngoài mua ròng mạnh liên tiếp, sau khi mua 15.974 tỷ đồng trên HoSE trong tháng 11. Tính cả năm 2022, nước ngoài mua ròng mạnh thứ 2 trong lịch sử đạt 26.482 tỷ đồng, chỉ đứng sau năm 2018 với mức mua ròng 43.373 tỷ đồng.