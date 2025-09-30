Cổ phiếu NTC được chấp thuận niêm yết trên HOSE

NTC chính thức lên sàn UPCoM vào ngày 19/12/2016 với giá 14.300 đồng/cổ phiếu và cổ đông công ty đã thông qua việc hủy niêm yết để chuyển sang HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ngày 29/09 chấp thuận cho gần 24 triệu cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên được niêm yết trên HOSE, với tổng giá trị niêm yết gần 240 tỷ đồng.

Được biết, NTC chính thức lên sàn UPCoM vào ngày 19/12/2016 với giá 14.300 đồng/cổ phiếu và cổ đông công ty đã thông qua việc hủy niêm yết trên UPCoM và đang ký niêm yết trên HOSE và chốt phiên ngày 30/9, giá cổ phiếu này tăng 0,68% lên 161.700 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HOSE, NTC đã chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng). Thời gian chi trả là ngày 25/09/2025.

Kết thúc quý 2/2025, NTC báo lãi sau thuế tăng 48,05% đạt hơn 97 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, NTC báo lãi tăng 28,84% đạt hơn 168,66 tỷ đồng, nguyên nhân là do doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp từ phân bổ giá trị hợp đồng cho thuê theo năm bằng việc ghi nhận 1 lần toàn bộ giá trị hợp đồng cho thuê đối với 1 hợp đồng cho thuê lại đất so với cùng kỳ trước.

Tính đến cuối tháng 6, NTC có ba cổ đông lớn đều niêm yết trên sàn HOSE gồm CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) nắm giữ 32,85%, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR) nắm giữ 20,42% và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) là 19,95%.

Hiện NTC đang quản lý 3 Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, với khoảng 966.5ha đất khu công nghiệp. Trong đó, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn II (quy mô hơn 344ha) đã được cấp phép xây dựng và sẽ trở thành nguồn cung đất công nghiệp quan trọng trong vài năm tới.

Năm 2025, Nam Tân Uyên đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 792,696 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt gần 346 và hơn 286 tỷ đồng; Đồng thời cho thuê khoảng 75ha đất khu công nghiệp. Nghiên cứu mở rộng ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng tại KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2.