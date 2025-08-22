Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu PTM của hãng phân phối xe MG chính thức chào sàn, tăng kịch trần 40%

An Phong

22/08/2025, 13:54

Cổ phiếu PTM nhanh chóng tăng hết biên độ 40% lên mức giá 28.000 đồng, tương đương giá trị vốn hóa gần 900 tỷ đồng trong phiên VN-Indx rực lửa.

Sáng ngày 22/8/2025, 32 triệu cổ phiếu PTM của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM chính thức giao dịch trở lại trên UPCoM.
Sáng ngày 22/8/2025, 32 triệu cổ phiếu PTM của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM chính thức giao dịch trở lại trên UPCoM.

Sáng ngày 22/8/2025, 32 triệu cổ phiếu PTM của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM chính thức giao dịch trở lại trên UPCoM. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm 640 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ.

Cổ phiếu PTM nhanh chóng tăng hết biên độ 40% lên mức giá 28.000 đồng, tương đương giá trị vốn hóa gần 900 tỷ đồng trong phiên VN-Indx rực lửa. 

PTM là công ty con trực thuộc Công ty CP dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAXACO, mã chứng khoán HAX) – doanh nghiệp giữ thị phần số 1 về phân phối xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. PTM hoạt động chính trong mảng phân phối xe MG trong mối quan hệ hợp tác chiến lược với SAIC Motor Việt Nam (đơn vị chủ quản MG) và đang nắm khoảng 40% thị phần phân phối xe MG.

PTM từng niêm yết lần đầu trên HNX từ năm 2009, sau đó chuyển sang UPCoM vào năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, cổ phiếu PTM bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM do không còn đủ điều kiện công ty đại chúng.

Đến năm 2024, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Haxaco ban đầu sở hữu 98,3% vốn điều lệ của PTM, nay giảm xuống còn 51,62% do yêu cầu của MG và Mercedes-Benz về việc tách bạch chủ sở hữu theo từng thương hiệu ô tô.

Tổng giám đốc PTM Trần Văn Mỹ cho biết, PTM từ khi hợp tác cùng SAIC Motor Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, mở rộng mạng lưới phân phối ô tô MG. Nhận thấy có cơ hội lớn khi trở lại thị trường chứng khoán, PTM niêm yết với mong muốn thể hiện tính minh bạch, khẳng định sự uy tín không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn đối với các đối tác quốc tế. Minh bạch là điều kiện tiên quyết để khẳng định PTM muốn đầu tư phát triển đường dài. 

Ông Trần Nam Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam đánh giá cao sự trở lại thị trường chứng khoán của PTM, sự minh bạch của PTM là một tấm gương tốt để các đại lý khác của SAIC Motor nhìn vào noi theo. "Hiện PTM đang phân phối chiếm khoảng 40% thị phần MG tại Việt Nam. Chúng tôi đang đứng Top 10 tại thị trường ô tô Việt Nam, với sự phát triển của các đại lý lớn như PTM mở ra triển vọng tích cực, hướng tới MG phấn đấu vươn lên top 5 trên thị trường trong tương lai không xa", ông Thắng cho hay.

Hiện tại, PTM sở hữu 14 đại lý MG chính hãng cùng với 02 đại lý liên kết trên khắp cả nước, với 1.086 cán bộ nhân viên. Mạng lưới này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực mở rộng quy mô, đưa các sản phẩm và dịch vụ MG chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng trên cả nước.

Từ khóa:

Cổ phiếu chào sàn

