Cổ phiếu SVI chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 23/2 tới

Nguyên nhân là do SVI không còn tư cách công ty đại chúng, căn cứ theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu SVI của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HOSE).

Theo đó, HOSE thông báo sẽ hủy niêm yết toàn bộ hơn 12.8 triệu cổ phiếu SVI vào ngày 23/02, ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE được ấn định vào 13/02. Lý do Sovi không còn tư cách công ty đại chúng, căn cứ theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo giới thiệu Nhà máy SoVi được thành lập năm 1968, là nhà máy sản xuất bao bì sóng đầu tiên tại miền Nam Việt Nam với công nghệ Nhật Bản với dây chuyền thiết bị có công suất thiết kế 4.000 tấn/năm. Tháng 09/2003, nhà máy bao bì Biên Hòa được cổ phần hóa và chuyển đổi thành ông ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Đến ngày 12/3/2012, cổ phiếu của công ty chính thức lên sàn HOSE với mã chứng khoán SVI với giá 18.700 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó tại phiên giao dịch cuối cùng tại HNX ngày 27/2, cổ phiếu SVI chốt tại mức giá 18.900 đồng.

Được biết, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 31/12/2020, TCG Solution Pte.Ltd (Singapore) đã thực hiện mua thành công 12.076.587 cổ phiếu, chiếm 94,11% vốn tại SVI như đăng ký nhằm đầu tư. Giao dịch được thực hiện ngoài biên độ thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Do đó, phần cổ phần còn lại chỉ chiếm 5,89%, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về số lượng và tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ theo quy định, khiến doanh nghiệp không còn đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, SVI đã đề nghị với cổ đông lớn là TCG Solution Pte.Ltd (TCGS) về việc TCGS sẽ mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu SVI mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu sau khi công ty hoàn tất thủ tục hủy tư các công ty đại chúng, hủy niêm yết tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC và TCGS đã đồng ý mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu SVI do các cổ đông còn lại nắm giữ với giá đàm phán và thỏa thuận giữa hai bên tại thời điểm giao dịch. Thời gian mua lại sẽ được thực hiện trong 2 năm kể từ ngày hủy đăng ký chứng khoán của SVI trên VSDC.

Kết phiên ngày 15/01, SVI đứng im tại mức 37.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 38% trong vòng 1 năm.