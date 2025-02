Cổ phiếu Tesla “bốc hơi” hơn 8%, Elon Musk "mất" hơn 22 tỷ USD tài sản trong 1 ngày

Cổ phiếu Tesla sụt giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 25/2, để mất gần như toàn bộ thành quả tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump - người có mối quan hệ thân thiết với CEO Elon Musk của hãng xe điện này - tái đắc cử vào đầu tháng 11 năm ngoái.

Cú giảm 8,4% khiến giá trị vốn hóa thị trường của Tesla tụt dưới mốc 1 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu Tesla chốt phiên ở mức 302,8 USD/cổ phiếu, tương đương vốn hóa gần 949 tỷ USD - mức thấp nhất kể từ hôm 7/11, hai ngày sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Năm nay, cổ phiếu Tesla đã giảm 25%, trong khi Nasdaq - chỉ số chứng khoán Mỹ mà Tesla là một thành viên - mới giảm 1,5%. So với mức kỷ lục thiết lập vào ngày 16/12, cổ phiếu Tesla hiện đã sụt hơn 35%.

Kể từ khi cổ phiếu Tesla đạt đỉnh nói trên tới nay, ông Musk đã mất khoảng 130 tỷ USD giá trị tài sản ròng. Riêng ngày 25/2, khối tài sản ròng của vị tỷ phú này giảm 22,2 tỷ USD, đánh dấu ngày giảm mạnh thứ tư từ trước đến nay. Dù vậy, ông Musk vẫn đang là chủ nhân của khối tài sản khoảng 358 tỷ USD và đứng ở vị trí giàu nhất thế giới - theo xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index.

Nếu so với thời điểm trước khi ông Trump thắng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, tài sản của ông Musk hiện cao hơn khoảng 100 tỷ USD. Cổ phiếu Tesla để mất gần hết thành quả tăng hậu bầu cử nhưng tài sản của ông Musk vẫn tăng là do ngoài cổ phần gần một nửa trong Tesla, ông còn nắm cổ phần trong những công ty khác không niêm yết trên sàn chứng khoán như xAI, SpaceX, X, Neuralink, và The Boring Company.

Cổ phiếu Tesla đang bị nhà đầu tư bán mạnh trong xu thế xả cổ phiếu công nghệ ở Phố Wall trong những phiên gần đây do mối lo triển vọng kinh tế Mỹ xấu đi do căng thẳng thương mại leo thang.

Các chính sách chủ chốt của ông Trump, bao gồm cắt giảm ngân sách liên bang và áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu, đang gây áp lực giảm lên thị trường chứng khoán Mỹ - trái ngược với lời hứa sẽ tạo ra sự bùng nổ thị trường mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Chỉ số S&P 500 đã giảm 3,1% trong 4 ngày giao dịch gần nhất, trong khi Magnificent 7 Index - chỉ số đo giá cổ phiếu 7 công ty công nghệ vốn hóa lớn - đã rơi vào trạng thái điều chỉnh trong phiên ngày 25/2.

Áp lực bán đối với cổ phiếu Tesla càng lớn hơn do ông Musk - người giữ cương vị đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong chính quyền Trump 2.0 - vướng vào những tranh cãi xung quanh nỗ lực sa thải hàng loạt công chức liên bang để cắt giảm chi phí.

Ngoài ra, cổ phiếu Tesla trong phiên ngày 25/2 còn đương đầu với sức ép giảm từ một bài báo của hãng tin Reuters nói rằng đợt nâng cấp mới nhất của hệ thống tự lái một phần xe Tesla khiến người dùng thất vọng. Nhiều người dùng tiết lộ với Reuters rằng tính năng tự lái trên đường phố ở Trung Quốc của xe Tesla không đạt được tới mức như lời hứa của ông Musk về công nghệ xe tự lái.

Thông tin trên làm gia tăng mối lo ngại của cổ đông Tesla. Một phần mối lo đó xuất phát từ kết quả kinh doanh gần đây của hãng, một phần liên quan đến ông Musk - người đang dành quá nhiều thời gian cho công việc ở DOGE.

Cùng với ê-kíp của mình, ông Musk đang có trong tay quyền truy cập chưa từng có tiền lệ vào hệ thống máy tính liên bang và dữ liệu của người nộp thuế. Ông Trump cũng cho phép ông Musk quyền được sa thải hàng loạt công chức trong các cơ quan chính phủ, bao gồm cả những cơ quan có thẩm quyền giám sát các công ty của ông Musk như Tesla.

Những hành động bị cho là cực đoan của ông Musk tại DOGE đã dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối ông, bao gồm tại các đại lý và trung tâm dịch vụ Tesla.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 4/2024 của Tesla mang tới cả doanh thu và lợi nhuận không đạt dự báo của giới phân tích, với doanh thu từ ô tô giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận hoạt động giảm 23%. Hãng cho biết giá bán bình quân giảm xuống của các dòng sản phẩm cũ gồm Model 3, Model Y, Model S và Model X là nguyên nhân chính phía sau sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận.

Theo Hiệp hội Các nhà phân phối ô tô mới California (CNADA), doanh số xe Tesla tại bang này trong quý 4/2024 giảm 11,6%. Bang California là thị trường lớn nhất của Tesla tại Mỹ.