Thanh khoản giảm mạnh chủ yếu do khối ngoại rút, dòng tiền trong nước vẫn tăng mạnh
Thu Minh
17/04/2026, 13:53
Xét theo cơ cấu dòng tiền, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư trong nước phục hồi sau kỳ nghỉ Tết, với giá trị khớp lệnh bình quân/phiên của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước lần lượt tăng 6,8% và 8,7% so với tháng 2/2026.
Rủi ro xung đột Trung Đông leo thang làm chậm lại đà hút ròng của dòng vốn ETF toàn cầu trong tháng 3/2026.
Cụ thể, theo thống kê của VnDirect, ETF cổ phiếu vẫn dẫn dắt dòng tiền với giá trị hút ròng 98,1 tỷ USD, nhưng giảm mạnh 43,2% so với tháng trước khi khẩu vị rủi ro suy giảm.
ETF trái phiếu ghi nhận hút ròng 44,2 tỷ USD (giảm 28,7% so với tháng trước), cho thấy nhu cầu đối với tài sản thu nhập cố định vẫn được duy trì nhằm cân bằng danh mục trong bối cảnh bất định gia tăng.
ETF tiền tệ hút ròng 8,4 tỷ USD, giảm 56% so với tháng trước, phản ánh xu hướng thận trọng hơn của dòng tiền ngắn hạn, dù chưa chuyển hẳn sang trạng thái phòng thủ.
Ở chiều ngược lại, ETF hàng hóa bị rút ròng 9,4 tỷ USD, đảo chiều so với tháng trước, chủ yếu do hoạt động chốt lời sau giai đoạn giá hàng hóa đặc biệt là vàng và dầu tăng mạnh dưới tác động của căng thẳng Trung Đông.
Dòng vốn ETF cổ phiếu toàn cầu giảm tốc và trở nên thận trọng hơn trong tháng 3/2026 dưới tác động của xung đột Trung Đông leo thang. Cụ thể, ETF cổ phiếu tại các thị trường phát triển vẫn duy trì hút ròng khoảng 70,4 tỷ USD trong tháng 3/2026, nhưng giảm đáng kể so với mức hút ròng 109,6 tỷ USD của tháng trước, cho thấy dòng tiền vào tài sản rủi ro đang hạ nhiệt.
Ngược lại, ETF cổ phiếu tại thị trường đang phát triển ghi nhận rút ròng nhẹ khoảng 1,2 tỷ USD, đảo chiều so với tháng trước, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng tại các thị trường có độ nhạy cao với biến động bên ngoài.
Dòng vốn ETF cổ phiếu toàn cầu phân hóa rõ nét theo khu vực trong tháng 3/2026, với Mỹ vẫn dẫn dắt nhưng đà hút ròng suy giảm, trong khi châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều. Cụ thể, Mỹ hút ròng khoảng 33,6 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 59,6 tỷ USD của tháng trước, phản ánh sự chững lại của dòng tiền vào tài sản rủi ro trước các lo ngại về địa chính trị và triển vọng kinh tế.
Tại châu Á, Đài Loan nổi bật với dòng vốn vào ròng hơn 7,6 tỷ USD, cải thiện rõ rệt nhờ kỳ vọng tích cực vào triển vọng vĩ mô và ngành công nghệ. Ngược lại, Trung Quốc tiếp tục bị rút ròng khoảng 8 tỷ USD, dù áp lực đã phần nào hạ nhiệt, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các rủi ro về tăng trưởng và bất định chính sách.
Xung đột Trung Đông leo thang làm gia tăng tâm lý thận trọng, qua đó kìm hãm thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3/2026.
Cụ thể, thanh khoản trên HoSE nhìn chung vẫn ở mức thấp dù cải thiện so với tháng trước (nền thấp do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), với giá trị và khối lượng khớp lệnh bình quân lần lượt đạt 27,3 nghìn tỷ đồng/phiên và 946 triệu cổ phiếu/phiên tương ứng tăng 6% và 18,4% so với tháng trước.
Ngược lại, dòng tiền khối ngoại suy yếu khi quy mô giao dịch của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và tổ chức nước ngoài giảm lần lượt 8,5% và 3,1%, phản ánh xu hướng thận trọng gia tăng trước các rủi ro bên ngoài.
Xung đột Trung Đông leo thang gia tăng áp lực rút vốn tại các thị trường mới nổi, qua đó thúc đẩy đà bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3/2026.
Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 17,5 nghìn tỷ đồng trên HoSE, tăng 2,2 lần so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm.
Xét theo nhóm nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài tiếp tục gia tăng bán ròng tháng thứ ba liên tiếp, với giá trị hơn 11,7 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng trong tháng trước. Nhóm cá nhân nước ngoài cũng duy trì xu hướng bán ròng với giá trị hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 2,4 nghìn tỷ đồng của tháng 2/2026. Ở chiều ngược lại, dòng vốn nội từ khối tổ chức tiếp tục đóng vai trò lực cầu hấp thụ chính lượng bán ròng của khối ngoại trong thời gian gần đây.
Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong T3/2026 chủ yếu tập trung ở các nhóm vốn hóa lớn, nổi bật là Bất động sản, Ngân hàng. Các nhóm như Công nghệ thông tin, Dầu khí, Dịch vụ tài chính, hay Tiện ích cũng chịu áp lực nhưng với quy mô nhỏ hơn. Đáng chú ý, dòng vốn bán ra có xu hướng tập trung vào một số ít cổ phiếu trụ trong từng ngành, cho thấy tính chất cục bộ thay vì lan tỏa toàn thị trường.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng tại một số nhóm như Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống và Hóa chất. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đang có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, thay vì rút ròng mang tính hệ thống khỏi thị trường.
Áp lực bán ròng gia tăng từ khối ngoại khiến dòng vốn ETF tại Việt Nam đảo chiều rút ròng trong tháng 3/2026. Cụ thể, các ETF Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái vào ròng nhẹ trong hai tháng trước đó. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị rút ròng của các ETF cổ phiếu Việt Nam đạt 2.874 tỷ đồng, giảm 29,2% so với cùng kỳ năm 2025.
