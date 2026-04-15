Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt 1800 điểm, thị trường “xanh vỏ”
Kim Phong
15/04/2026, 15:31
Đà tăng của chỉ số chiều nay được gia tốc từ đột biến giá của nhóm cổ phiếu Vin. VIC lên giá kịch trần trong các mã còn lại VHM, VPL, VRE đều đột biến mạnh. Trong 25 điểm tăng của chỉ số thì hơn 29 điểm là nhờ 4 cổ phiếu này. Trong khi đó ở phần còn lại, số mã đỏ nhiều gấp 1,8 lần số xanh.
VN-Index đóng cửa tăng 1,41% lên mức 1800,65 điểm. Như vậy
ngưỡng kháng cự tâm lý được vượt qua “trong một nốt nhạc”, dù độ rộng cho thấy
một bức tranh hoàn toàn khác: Sàn HoSE kết phiên chỉ có 105 mã tăng/194 mã giảm,
kém hơn rất nhiều phiên sáng (160 mã tăng/124 mã giảm) dù chỉ số tăng 0,9%.
Hiện tượng đẩy trụ là cực kỳ rõ ràng: VIC vừa bước vào phiên
chiều đã có dòng tiền mạnh kéo giá lên liên tục, đến 2h10 đã chạm ngưỡng kịch
trần. Cổ phiếu này sau đó được chặn mua giá trần tới lúc đóng cửa. So với mức
chốt phiên sáng, VIC đã tăng thêm 4,06% chiều nay. VHM cũng chứng kiến đà tăng
giá mạnh, dù không kịch trần nhưng riêng buổi chiều cũng lên thêm 3,95% nữa, đóng
cửa tăng 6,28%. VPL tăng thêm 5% từ mức tham chiếu buổi sáng. VRE tăng thêm
3,17%, chốt tăng 5,02%.
Tính riêng giao dịch của 4 cổ phiếu này buổi chiều, thanh khoản
đã lên tới 1.373,6 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng giá trị tăng thêm của rổ VN30. Các
giao dịch này cũng giúp thanh khoản VN30 chiều nay tăng gần 66% so với buổi sáng.
Điều bất ngờ là thanh khoản tăng mạnh này lại chứng kiến
21/30 cổ phiếu của rổ tụt giá, chỉ 8 mã tăng cao thêm. Ngoài 4 cổ phiếu nhóm
Vin thì có thêm GVR, SHB, VJC, SAB là tăng so với mức chốt phiên sáng. VN30-Index
đóng cửa tăng 0,77% và chỉ có 11 mã tăng/17 mã giảm, tệ hơn buổi sáng (19 mã tăng/7
mã giảm). Như vậy lực ép từ bên bán đã góp phần tạo thanh khoản cao lên, xác nhận
có yếu tố xả hàng mạnh.
Đây cũng là tình trạng chung của sàn HoSE, bất chấp diễn biến
chỉ số tốt lên. Độ rộng xác nhận điều này, thậm chí trong 194 mã đỏ còn có 93 mã
giảm quá 1% (phiên sáng mới có 42 mã). Áp lực bán mạnh khiến 22 cổ phiếu nhóm này
xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng (phiên sáng chỉ có 2 mã là STB và
GEL). Loạt blue-chips chịu sức ép lớn là HPG giảm 1,75%, FPT giảm 1,44%, STB giảm
2,72%, MWG giảm 1,96%, VNM giảm 1,13%, DGC giảm 3,02%.
Các cổ phiếu midcap lao dốc với thanh khoản cao là CII giảm
1,77%, GEX giảm 2,56%, EIB giảm 1,3%, VCG giảm 1,97%, DCM giảm 3,37%, TCH giảm
1,73%. Các mã này đều thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.
Tính chung giao dịch sàn HoSE buổi chiều tăng 33% thanh khoản
so với buổi sáng thì giao dịch lại dồn nhiều vào nhóm giảm giá. Chỉ riêng 93 mã
yếu nhất đã chiếm 32,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Đặc biệt, các cổ phiếu
thanh khoản lớn nhất nhóm đại đa số phải đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc có dư
mua giá thấp nhất, xác nhận áp lực bán đã tạo sức ép tới tận giao dịch cuối cùng.
Ở phía tăng, nhóm Vin dĩ nhiên là đột biến mạnh nhất. Những
mã mạnh buổi sáng còn sót lại không nhiều: HCM tăng 3,47%, NVL tăng 2,34%, EVF
tăng 1,08%, KDH tăng 1,34%, BAF tăng 1,54% là những mã duy nhất còn thanh khoản
khá lớn, từ 100 tỷ trở lên. Tính chung toàn sàn HoSE có 52 cổ phiếu tăng trên
1% nhưng chỉ 19 mã thanh khoản vượt 10 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch thỏa thuận rất lớn
VHM, đẩy vị thế bán ròng tăng vọt lên -3.621,9 tỷ đồng so với -72,3 tỷ đồng buổi
sáng. Riêng VHM đã bị bán ròng gần 3.564 tỷ đồng. Ngoài ra FPT -432,4 tỷ, STB
-87,5 tỷ, DCM -70 tỷ. Phía mua ròng có VIC +374,2 tỷ, VCB +64,8 tỷ, SSI +62 tỷ,
VIX +51 tỷ.
Điểm danh hai cổ phiếu dầu khí còn tiềm năng tăng giá tốt nhờ triển vọng lợi nhuận
13:51, 15/04/2026
Quỹ ngoại báo lỗ tháng 3, tăng phòng thủ tiền mặt
13:50, 15/04/2026
FiinGroup: Ngân hàng còn đối mặt với áp lực thanh khoản suốt cả năm 2026
“Ông trùm” quỹ phòng hộ cảnh báo suy thoái toàn cầu nếu eo biển Hormuz còn đóng cửa
Ông Griffin chỉ là một trong số các nhà dự báo gần đây đưa ra cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu...
Điểm danh hai cổ phiếu dầu khí còn tiềm năng tăng giá tốt nhờ triển vọng lợi nhuận
Với giá dầu neo cao, dự phóng hầu hết các doanh nghiệp dầu khí nội địa đều sẽ hưởng lợi trong quý 1/2026 với lượng backlog dự án và giá bán sản phẩm tăng cao.
Quỹ ngoại báo lỗ tháng 3, tăng phòng thủ tiền mặt
Đối với Lumen Vietnam Fund, trong bối cảnh lãi suất tăng dần kể từ cuối năm 2025, quỹ đã tái cơ cấu danh mục theo hướng ưu tiên các ngành mang tính phòng thủ hơn như năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời tăng tỷ trọng tiền mặt lên mức hợp lý.
Ước tính 58.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 2/2026
Ước tính sẽ có khoảng hơn 16,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 4/2026 và xấp xỉ 58 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong quý 2, tăng mạnh so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 1 (~14 nghìn tỷ đồng).
Giao dịch tài chính bùng nổ, các ngân hàng Phố Wall “kiếm đậm”
Biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong quý 1 do xung đột địa chính trị - từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cho tới chiến sự Iran - đã mang lại cú hích lớn cho các ngân hàng lớn nhất Phố Wall...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: