Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt 1800 điểm, thị trường “xanh vỏ”

Đà tăng của chỉ số chiều nay được gia tốc từ đột biến giá của nhóm cổ phiếu Vin. VIC lên giá kịch trần trong các mã còn lại VHM, VPL, VRE đều đột biến mạnh. Trong 25 điểm tăng của chỉ số thì hơn 29 điểm là nhờ 4 cổ phiếu này. Trong khi đó ở phần còn lại, số mã đỏ nhiều gấp 1,8 lần số xanh.

VN-Index đóng cửa tăng 1,41% lên mức 1800,65 điểm. Như vậy ngưỡng kháng cự tâm lý được vượt qua “trong một nốt nhạc”, dù độ rộng cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác: Sàn HoSE kết phiên chỉ có 105 mã tăng/194 mã giảm, kém hơn rất nhiều phiên sáng (160 mã tăng/124 mã giảm) dù chỉ số tăng 0,9%.

Hiện tượng đẩy trụ là cực kỳ rõ ràng: VIC vừa bước vào phiên chiều đã có dòng tiền mạnh kéo giá lên liên tục, đến 2h10 đã chạm ngưỡng kịch trần. Cổ phiếu này sau đó được chặn mua giá trần tới lúc đóng cửa. So với mức chốt phiên sáng, VIC đã tăng thêm 4,06% chiều nay. VHM cũng chứng kiến đà tăng giá mạnh, dù không kịch trần nhưng riêng buổi chiều cũng lên thêm 3,95% nữa, đóng cửa tăng 6,28%. VPL tăng thêm 5% từ mức tham chiếu buổi sáng. VRE tăng thêm 3,17%, chốt tăng 5,02%.

Tính riêng giao dịch của 4 cổ phiếu này buổi chiều, thanh khoản đã lên tới 1.373,6 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng giá trị tăng thêm của rổ VN30. Các giao dịch này cũng giúp thanh khoản VN30 chiều nay tăng gần 66% so với buổi sáng.

Điều bất ngờ là thanh khoản tăng mạnh này lại chứng kiến 21/30 cổ phiếu của rổ tụt giá, chỉ 8 mã tăng cao thêm. Ngoài 4 cổ phiếu nhóm Vin thì có thêm GVR, SHB, VJC, SAB là tăng so với mức chốt phiên sáng. VN30-Index đóng cửa tăng 0,77% và chỉ có 11 mã tăng/17 mã giảm, tệ hơn buổi sáng (19 mã tăng/7 mã giảm). Như vậy lực ép từ bên bán đã góp phần tạo thanh khoản cao lên, xác nhận có yếu tố xả hàng mạnh.

Đây cũng là tình trạng chung của sàn HoSE, bất chấp diễn biến chỉ số tốt lên. Độ rộng xác nhận điều này, thậm chí trong 194 mã đỏ còn có 93 mã giảm quá 1% (phiên sáng mới có 42 mã). Áp lực bán mạnh khiến 22 cổ phiếu nhóm này xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng (phiên sáng chỉ có 2 mã là STB và GEL). Loạt blue-chips chịu sức ép lớn là HPG giảm 1,75%, FPT giảm 1,44%, STB giảm 2,72%, MWG giảm 1,96%, VNM giảm 1,13%, DGC giảm 3,02%.

Các cổ phiếu midcap lao dốc với thanh khoản cao là CII giảm 1,77%, GEX giảm 2,56%, EIB giảm 1,3%, VCG giảm 1,97%, DCM giảm 3,37%, TCH giảm 1,73%. Các mã này đều thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Tính chung giao dịch sàn HoSE buổi chiều tăng 33% thanh khoản so với buổi sáng thì giao dịch lại dồn nhiều vào nhóm giảm giá. Chỉ riêng 93 mã yếu nhất đã chiếm 32,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Đặc biệt, các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất nhóm đại đa số phải đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá thấp nhất, xác nhận áp lực bán đã tạo sức ép tới tận giao dịch cuối cùng.

Ở phía tăng, nhóm Vin dĩ nhiên là đột biến mạnh nhất. Những mã mạnh buổi sáng còn sót lại không nhiều: HCM tăng 3,47%, NVL tăng 2,34%, EVF tăng 1,08%, KDH tăng 1,34%, BAF tăng 1,54% là những mã duy nhất còn thanh khoản khá lớn, từ 100 tỷ trở lên. Tính chung toàn sàn HoSE có 52 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng chỉ 19 mã thanh khoản vượt 10 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch thỏa thuận rất lớn VHM, đẩy vị thế bán ròng tăng vọt lên -3.621,9 tỷ đồng so với -72,3 tỷ đồng buổi sáng. Riêng VHM đã bị bán ròng gần 3.564 tỷ đồng. Ngoài ra FPT -432,4 tỷ, STB -87,5 tỷ, DCM -70 tỷ. Phía mua ròng có VIC +374,2 tỷ, VCB +64,8 tỷ, SSI +62 tỷ, VIX +51 tỷ.