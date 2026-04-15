Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt 1800 điểm, thị trường “xanh vỏ”

Kim Phong

15/04/2026, 15:31

Đà tăng của chỉ số chiều nay được gia tốc từ đột biến giá của nhóm cổ phiếu Vin. VIC lên giá kịch trần trong các mã còn lại VHM, VPL, VRE đều đột biến mạnh. Trong 25 điểm tăng của chỉ số thì hơn 29 điểm là nhờ 4 cổ phiếu này. Trong khi đó ở phần còn lại, số mã đỏ nhiều gấp 1,8 lần số xanh.

VN-Index đã vượt mốc 1800 điểm.
VN-Index đã vượt mốc 1800 điểm.

VN-Index đóng cửa tăng 1,41% lên mức 1800,65 điểm. Như vậy ngưỡng kháng cự tâm lý được vượt qua “trong một nốt nhạc”, dù độ rộng cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác: Sàn HoSE kết phiên chỉ có 105 mã tăng/194 mã giảm, kém hơn rất nhiều phiên sáng (160 mã tăng/124 mã giảm) dù chỉ số tăng 0,9%.

Hiện tượng đẩy trụ là cực kỳ rõ ràng: VIC vừa bước vào phiên chiều đã có dòng tiền mạnh kéo giá lên liên tục, đến 2h10 đã chạm ngưỡng kịch trần. Cổ phiếu này sau đó được chặn mua giá trần tới lúc đóng cửa. So với mức chốt phiên sáng, VIC đã tăng thêm 4,06% chiều nay. VHM cũng chứng kiến đà tăng giá mạnh, dù không kịch trần nhưng riêng buổi chiều cũng lên thêm 3,95% nữa, đóng cửa tăng 6,28%. VPL tăng thêm 5% từ mức tham chiếu buổi sáng. VRE tăng thêm 3,17%, chốt tăng 5,02%.

Tính riêng giao dịch của 4 cổ phiếu này buổi chiều, thanh khoản đã lên tới 1.373,6 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng giá trị tăng thêm của rổ VN30. Các giao dịch này cũng giúp thanh khoản VN30 chiều nay tăng gần 66% so với buổi sáng.

Điều bất ngờ là thanh khoản tăng mạnh này lại chứng kiến 21/30 cổ phiếu của rổ tụt giá, chỉ 8 mã tăng cao thêm. Ngoài 4 cổ phiếu nhóm Vin thì có thêm GVR, SHB, VJC, SAB là tăng so với mức chốt phiên sáng. VN30-Index đóng cửa tăng 0,77% và chỉ có 11 mã tăng/17 mã giảm, tệ hơn buổi sáng (19 mã tăng/7 mã giảm). Như vậy lực ép từ bên bán đã góp phần tạo thanh khoản cao lên, xác nhận có yếu tố xả hàng mạnh.

VnEconomy

Đây cũng là tình trạng chung của sàn HoSE, bất chấp diễn biến chỉ số tốt lên. Độ rộng xác nhận điều này, thậm chí trong 194 mã đỏ còn có 93 mã giảm quá 1% (phiên sáng mới có 42 mã). Áp lực bán mạnh khiến 22 cổ phiếu nhóm này xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng (phiên sáng chỉ có 2 mã là STB và GEL). Loạt blue-chips chịu sức ép lớn là HPG giảm 1,75%, FPT giảm 1,44%, STB giảm 2,72%, MWG giảm 1,96%, VNM giảm 1,13%, DGC giảm 3,02%.

Các cổ phiếu midcap lao dốc với thanh khoản cao là CII giảm 1,77%, GEX giảm 2,56%, EIB giảm 1,3%, VCG giảm 1,97%, DCM giảm 3,37%, TCH giảm 1,73%. Các mã này đều thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Tính chung giao dịch sàn HoSE buổi chiều tăng 33% thanh khoản so với buổi sáng thì giao dịch lại dồn nhiều vào nhóm giảm giá. Chỉ riêng 93 mã yếu nhất đã chiếm 32,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Đặc biệt, các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất nhóm đại đa số phải đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá thấp nhất, xác nhận áp lực bán đã tạo sức ép tới tận giao dịch cuối cùng.

Ở phía tăng, nhóm Vin dĩ nhiên là đột biến mạnh nhất. Những mã mạnh buổi sáng còn sót lại không nhiều: HCM tăng 3,47%, NVL tăng 2,34%, EVF tăng 1,08%, KDH tăng 1,34%, BAF tăng 1,54% là những mã duy nhất còn thanh khoản khá lớn, từ 100 tỷ trở lên. Tính chung toàn sàn HoSE có 52 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng chỉ 19 mã thanh khoản vượt 10 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch thỏa thuận rất lớn VHM, đẩy vị thế bán ròng tăng vọt lên -3.621,9 tỷ đồng so với -72,3 tỷ đồng buổi sáng. Riêng VHM đã bị bán ròng gần 3.564 tỷ đồng. Ngoài ra FPT -432,4 tỷ, STB -87,5 tỷ, DCM -70 tỷ. Phía mua ròng có VIC +374,2 tỷ, VCB +64,8 tỷ, SSI +62 tỷ, VIX +51 tỷ.

Điểm danh hai cổ phiếu dầu khí còn tiềm năng tăng giá tốt nhờ triển vọng lợi nhuận

Quỹ ngoại báo lỗ tháng 3, tăng phòng thủ tiền mặt

FiinGroup: Ngân hàng còn đối mặt với áp lực thanh khoản suốt cả năm 2026

Từ khóa:

cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC cổ phiếu Vingroup nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1800 điểm

Đọc thêm

Ông Griffin chỉ là một trong số các nhà dự báo gần đây đưa ra cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu...

Với giá dầu neo cao, dự phóng hầu hết các doanh nghiệp dầu khí nội địa đều sẽ hưởng lợi trong quý 1/2026 với lượng backlog dự án và giá bán sản phẩm tăng cao.

Đối với Lumen Vietnam Fund, trong bối cảnh lãi suất tăng dần kể từ cuối năm 2025, quỹ đã tái cơ cấu danh mục theo hướng ưu tiên các ngành mang tính phòng thủ hơn như năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời tăng tỷ trọng tiền mặt lên mức hợp lý.

Ước tính sẽ có khoảng hơn 16,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 4/2026 và xấp xỉ 58 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong quý 2, tăng mạnh so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 1 (~14 nghìn tỷ đồng).

Biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong quý 1 do xung đột địa chính trị - từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cho tới chiến sự Iran - đã mang lại cú hích lớn cho các ngân hàng lớn nhất Phố Wall...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy