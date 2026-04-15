Quỹ ngoại báo lỗ tháng 3, tăng phòng thủ tiền mặt

Quỹ Lumen Vietnam Fund (LVF) vừa báo cáo hiệu suất tháng 3 vừa qua ghi nhận âm 6,52% tính theo USD qua đó đưa hiệu suất lũy kế từ đầu năm (year-to-date) lên mức +4,97% tính theo USD trong bối cảnh chỉ số Vietnam All Share Index (VNAS) giảm -10,21% trong tháng và đạt -7,83% lũy kế từ đầu năm, tính theo USD.
Lumen Vietnam cho biết, quỹ đã trải qua một giai đoạn chuyển đổi đáng kể trong tháng 3, phục hồi từ mức giảm mạnh đầu tháng để kết thúc với hiệu suất âm -6,52% tính theo USD. Diễn biến thị trường phản ánh xu hướng này, áp lực bán ban đầu đã đẩy giá trị giao dịch hàng ngày lên mức cao 1,414 triệu USD, trước khi hạ nhiệt xuống khoảng 710 triệu USD vào cuối tháng.
Sự thay đổi này cho thấy thị trường chứng khoán đang chuyển từ trạng thái phân phối mạnh sang giai đoạn thận trọng hơn, khi nhà đầu tư bắt đầu tham gia bắt đáy, đồng thời dần hấp thụ các cú sốc bên ngoài và sự thay đổi trong khả năng cung ứng vốn trong nước. Trên nền tảng đó, các biến động giá đã tạo điều kiện cho việc đánh giá rõ nét hơn các yếu tố dẫn dắt cũng như xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành trong tháng.
Áp lực kép từ xung đột Iran – đặc biệt là lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng tại eo biển Hormuz – cùng với việc lãi suất liên ngân hàng tăng vọt lên 10,4%/năm trong tháng là các yếu tố chính thúc đẩy biến động giá. Sự gia tăng chi phí vốn này đã làm hạ nhiệt nhóm bất động sản, trong đó các cổ phiếu liên quan đến Vingroup như VIC và VHM chịu áp lực bán đáng kể.
Trong khi đó, được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung, các ngành năng lượng và tiện ích ban đầu thể hiện sự chống chịu tốt, nhưng nhanh chóng đi theo xu hướng chung của thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng, với giá trị rút ròng đạt 592 triệu USD. Áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và FPT. Dù vậy, nhà đầu tư trong nước tiếp tục đóng vai trò trụ cột của thị trường khi chiếm gần 87% tổng giá trị giao dịch.
Tuy nhiên, theo đánh giá của quỹ, đợt điều chỉnh trong tháng 3 được xem là một giai đoạn tích lũy cần thiết cho sự tăng trưởng cân bằng và kiểm soát rủi ro của thị trường.
Triển vọng dài hạn vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi mục tiêu tăng trưởng GDP và việc triển khai các dự án hạ tầng mang tính chuyển đổi, bao gồm nhiều tuyến metro tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tăng lên 54,3, cho thấy sức khỏe kinh tế vững chắc và triển vọng tích cực.
Với việc neo tăng trưởng vào các trụ cột như đầu tư công và động lực công nghiệp, thị trường có vị thế tốt để chuyển hóa biến động ngắn hạn thành nền tảng cho tăng trưởng cấu trúc dài hạn. Quỹ này cho rằng sự bất định hiện tại của thị trường mang lại cơ hội giải ngân hấp dẫn, khi câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam vẫn duy trì tích cực.
Vâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm Thị trường Mới nổi (FTSE Emerging Market) vào năm 2026, cùng với việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, có thể thu hút sự tham gia lớn hơn từ các nhà đầu tư toàn cầu. Đồng thời, sự trở lại của làn sóng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được kỳ vọng sẽ mở rộng danh mục tài sản đầu tư, mang lại nhiều cơ hội đa dạng hơn trên nhiều lĩnh vực, thay vì tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu tài chính như trước đây.
Đối với Lumen Vietnam Fund, trong bối cảnh lãi suất tăng dần kể từ cuối năm 2025, quỹ đã tái cơ cấu danh mục theo hướng ưu tiên các ngành mang tính phòng thủ hơn như năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời tăng tỷ trọng tiền mặt lên mức hợp lý. Việc định vị này đã giúp giảm thiểu một phần tác động tiêu cực từ biến động chung của thị trường trong tháng 3.
Với lượng tiền mặt hiện tại, quỹ sẽ tiếp tục giải ngân dần vào các ngành và doanh nghiệp đã ghi nhận mức chiết khấu định giá đáng kể trong môi trường lãi suất cao hơn, nhưng vẫn thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các thách thức ngắn hạn.
Ước tính sẽ có khoảng hơn 16,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 4/2026 và xấp xỉ 58 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong quý 2, tăng mạnh so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 1 (~14 nghìn tỷ đồng).
