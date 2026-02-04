Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất phát động thi đua năm 2026

Như Nguyệt

04/02/2026, 09:39

Năm 2026, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phát động thi đua với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm” bao gồm 5 nhóm nội dung chính.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Mặt trận.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Mặt trận.

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2025.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và góp ý kiến vào các báo cáo của Cơ quan gồm: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 của Cơ quan; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2025. Đồng thời đề nghị, từ những nội dung của Hội nghị, các ban, đơn vị Cơ quan cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong công việc, chủ động triển khai nhiệm vụ, đảm bảo rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban, đơn vị phải thực sự là hạt nhân gắn kết, tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan năm 2026", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Mặt trận.
Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Mặt trận.

Theo bà Hà Thị Nga, lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gương mẫu, thực sự là "đầu tàu" để dẫn dắt hoạt động của ban, đơn vị mình, đảm bảo theo kế hoạch đề ra với chất lượng hiệu quả cao nhất. Đồng thời cần xác định sự hài lòng, niềm vui, hạnh phúc của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, lấy làm thước đo để đánh giá mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của toàn cơ quan; mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan sẽ phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo ban, đơn vị, với Ban Thường trực để lãnh đạo Cơ quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời điều chỉnh công tác điều hành, hoạt động.

Đồng thời, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp lãnh đạo các ban, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2026.

Đại biểu tiến hành biểu quyết kiện toàn thành viên Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2027. Ảnh: Mặt trận.
Đại biểu tiến hành biểu quyết kiện toàn thành viên Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2027. Ảnh: Mặt trận.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn thành viên Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2025 - 2027; triển khai các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 và thống nhất phát động thi đua năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Các nội dung chính gồm: Thi đua thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ và văn hóa công vụ; Thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; Thi đua lan tỏa giá trị đoàn kết và nhân văn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức thành công và triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

18:09, 03/02/2026

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2024–2029

10:22, 15/01/2026

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2024–2029

Giải pháp đột phá của công tác Mặt trận trong năm 2026

14:00, 14/01/2026

Giải pháp đột phá của công tác Mặt trận trong năm 2026

Từ khóa:

mặt trận tổ quốc việt nam người lao động viên chức

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Hai bên khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy gắn kết chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác gắn kết chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác gắn kết chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm có các hoạt động đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Viêng Chăn lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào với nhiều kết quả quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào với nhiều kết quả quan trọng

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy gắn kết chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với lãnh đạo Lào: Thống nhất trọng tâm hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với lãnh đạo Lào: Thống nhất trọng tâm hợp tác chiến lược

Tại cuộc hội đàm ở Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã rà soát toàn diện quan hệ song phương, thống nhất các trọng tâm hợp tác trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh gắn kết kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy