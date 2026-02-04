Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất phát động thi đua năm 2026

Năm 2026, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phát động thi đua với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm” bao gồm 5 nhóm nội dung chính.

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2025.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và góp ý kiến vào các báo cáo của Cơ quan gồm: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 của Cơ quan; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2025. Đồng thời đề nghị, từ những nội dung của Hội nghị, các ban, đơn vị Cơ quan cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong công việc, chủ động triển khai nhiệm vụ, đảm bảo rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban, đơn vị phải thực sự là hạt nhân gắn kết, tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan năm 2026", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Mặt trận.

Theo bà Hà Thị Nga, lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gương mẫu, thực sự là "đầu tàu" để dẫn dắt hoạt động của ban, đơn vị mình, đảm bảo theo kế hoạch đề ra với chất lượng hiệu quả cao nhất. Đồng thời cần xác định sự hài lòng, niềm vui, hạnh phúc của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, lấy làm thước đo để đánh giá mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của toàn cơ quan; mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan sẽ phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo ban, đơn vị, với Ban Thường trực để lãnh đạo Cơ quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời điều chỉnh công tác điều hành, hoạt động.

Đồng thời, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp lãnh đạo các ban, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2026.

Đại biểu tiến hành biểu quyết kiện toàn thành viên Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2027. Ảnh: Mặt trận.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn thành viên Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2025 - 2027; triển khai các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 và thống nhất phát động thi đua năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Các nội dung chính gồm: Thi đua thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ và văn hóa công vụ; Thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; Thi đua lan tỏa giá trị đoàn kết và nhân văn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức thành công và triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.