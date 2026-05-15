PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

Ngày 15/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HOSE: PAN) đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Phương án phát hành này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PAN thông qua trước đó.

Theo kế hoạch, PAN sẽ phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 của Công ty, theo đó đạt hơn 904,7 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025.

Sau phát hành, vốn điều lệ của PAN dự kiến tăng thêm gần 418 tỷ đồng, lên mức khoảng 2.581 tỷ đồng, qua đó nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng vốn cho các chiến lược đầu tư và mở rộng hoạt động tại các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Cùng với kế hoạch phát hành cổ phiếu, PAN cũng thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu, đưa tổng mức lợi ích cổ đông nhận được lên tới 50% và thuộc nhóm doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức cao trên thị trường năm nay. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn và nhận cổ tức tiền mặt là ngày 01/06/2026; thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 18/07/2026.

Việc đồng thời triển khai phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức tiền mặt cho thấy định hướng cân bằng giữa mở rộng quy mô vốn, duy trì năng lực đầu tư dài hạn và đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Mức chi trả này được triển khai trong bối cảnh PAN đặt kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2025 và là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Kết thúc Quý I/2026, PAN ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 585 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành gần 50% kế hoạch năm 2026 chỉ sau quý đầu tiên.

Tính đến cuối Quý I/2026, PAN duy trì nền tảng tài chính quy mô lớn với tổng tài sản hợp nhất ở mức 15.214 tỷ đồng, cùng lượng tiền dồi dào 5.830 tỷ đồng (tính cả tiền gửi dài hạn và chứng chỉ tiền gửi), tạo dư địa cho các kế hoạch mở rộng đầu tư, M&A và phát triển các lĩnh vực chiến lược trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN từng bày tỏ quan điểm: “Nếu doanh nghiệp làm tốt thì việc đầu tiên là chia sẻ lại cho cổ đông. Cổ đông cần tất cả tài sản vốn giữ lại đó phải thực sự là tài sản của doanh nghiệp, phải rõ ràng, phải minh bạch, phải bền vững, không phụ thuộc vào việc ai đang là người lái con thuyền. Đây mới thực sự là tài sản của cổ đông.”

Việc duy trì và nâng mức cổ tức trong những năm gần đây từ 5% lên đến 50% thể hiện sự nhất quán với cam kết: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.”