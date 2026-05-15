Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

Thu Minh

15/05/2026, 09:37

PAN sẽ phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 15/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HOSE: PAN) đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Phương án phát hành này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PAN thông qua trước đó.

Theo kế hoạch, PAN sẽ phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 của Công ty, theo đó đạt hơn 904,7 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025.

Sau phát hành, vốn điều lệ của PAN dự kiến tăng thêm gần 418 tỷ đồng, lên mức khoảng 2.581 tỷ đồng, qua đó nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng vốn cho các chiến lược đầu tư và mở rộng hoạt động tại các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Cùng với kế hoạch phát hành cổ phiếu, PAN cũng thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu, đưa tổng mức lợi ích cổ đông nhận được lên tới 50% và thuộc nhóm doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức cao trên thị trường năm nay. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn và nhận cổ tức tiền mặt là ngày 01/06/2026; thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 18/07/2026.

Việc đồng thời triển khai phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức tiền mặt cho thấy định hướng cân bằng giữa mở rộng quy mô vốn, duy trì năng lực đầu tư dài hạn và đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Mức chi trả này được triển khai trong bối cảnh PAN đặt kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2025 và là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Kết thúc Quý I/2026, PAN ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 585 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành gần 50% kế hoạch năm 2026 chỉ sau quý đầu tiên.

Tính đến cuối Quý I/2026, PAN duy trì nền tảng tài chính quy mô lớn với tổng tài sản hợp nhất ở mức 15.214 tỷ đồng, cùng lượng tiền dồi dào 5.830 tỷ đồng (tính cả tiền gửi dài hạn và chứng chỉ tiền gửi), tạo dư địa cho các kế hoạch mở rộng đầu tư, M&A và phát triển các lĩnh vực chiến lược trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN từng bày tỏ quan điểm: “Nếu doanh nghiệp làm tốt thì việc đầu tiên là chia sẻ lại cho cổ đông. Cổ đông cần tất cả tài sản vốn giữ lại đó phải thực sự là tài sản của doanh nghiệp, phải rõ ràng, phải minh bạch, phải bền vững, không phụ thuộc vào việc ai đang là người lái con thuyền. Đây mới thực sự là tài sản của cổ đông.”

Việc duy trì và nâng mức cổ tức trong những năm gần đây từ 5% lên đến 50% thể hiện sự nhất quán với cam kết: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.”

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index có đỉnh cao lịch sử mới?

22:41, 14/05/2026

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

21:16, 14/05/2026

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng đủ sức thay thế?

16:36, 14/05/2026

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng đủ sức thay thế?

Từ khóa:

chi trả cổ tức tiền mặt cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kế hoạch kinh doanh 2026 lợi nhuận sau thuế Nguyễn Duy Hưng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần tổng tài sản hợp nhất Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Đọc thêm

DDG đối mặt nguy cơ hủy niêm yết sau 3 năm thua lỗ

HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DDG theo quy định và HNX cũng đề nghị công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Quỹ KIM Việt Nam rời nhóm cổ đông lớn tại CTD

Quỹ KIM Việt Nam vừa thông báo 4 quỹ thành viên của Quỹ này đã bán tổng cộng 950.000 cổ phiếu CTD, trong phiên 08/05.

Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery hoàn tất bán cổ phiếu VCI để cơ cấu danh mục

Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 06-08/05.

DGC bầu Chủ tịch mới, ký hợp đồng kiểm toán 2025

Ông Đào Hữu Kha (1970), em trai của cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hiện đang nắm giữ 5,97% cổ phần tại DGC, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xây dựng kế hoạch tái hoang dã nhằm khôi phục thiên nhiên Việt Nam

Thị trường

2

5 điểm đáng chú ý trong ngày đầu thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thế giới

3

Trung Quốc cam kết “mở cửa rộng hơn” với doanh nghiệp Mỹ

Thế giới

4

Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Phước An: 1 năm nhìn lại và cam kết chiến lược tương lai

Doanh nghiệp

5

Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh dù giá dầu neo cao

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy