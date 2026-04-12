“Cơn sốt” pickleball đã lan đến đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump

Sau nhiều năm website Trump Store bán các sản phẩm liên quan đến golf, thì gần đây, danh mục kinh doanh đang được mở rộng sang pickleball. Đặc biệt, dấu ấn của Tổng thống Mỹ xuất hiện trên tất cả sản phẩm...

Cửa hàng cá nhân Trump Store của Tổng thống Donald Trump vừa tung ra những mặt hàng mới cho mùa xuân, bao gồm quần áo, phụ kiện, đồ thể thao, mũ, đồ thủy tinh và nhiều mặt hàng khác. Nhưng món đồ chiếm trọn "spotlight" chính là cây vợt pickleball có giá lên tới 180 USD (khoảng 4,7 triệu đồng).

Mẫu vợt trong bộ sưu tập có bảng màu khá đa dạng từ hồng, xanh đến họa tiết hoa lá. Theo tờ The Mirror US, phần mô tả sản phẩm cho biết vợt được “thiết kế từ vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và có tay cầm thoải mái”. Một số mẫu in dùng chữ “Trump” cỡ lớn ở chính giữa, nhiều thiết kế khác sở hữu mặt vợt có hình lá cờ Mỹ hay tuyên ngôn quen thuộc “Make America great again”.

Trump Store cũng mở bán bóng pickleball với mức giá 24 USD/trái (khoảng 632.000 đồng). Ngoài ra, những món phụ kiện khác phục vụ môn thể thao này cũng xuất hiện, bao gồm chiếc túi đựng vợt trị giá 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng). Động thái này cho thấy sự nhạy bén, nhanh chóng bắt nhịp với thị trường của ông Trump, khi pickleball ngày càng khẳng định sức hút trên khắp thế giới.

Theo nghiên cứu thị trường trang phục pickleball 2026 - 2033 do tổ chức tư vấn kinh doanh Coherent Market Insights phát hành cuối năm 2025, ngành công nghiệp này được ước tính đạt giá trị 626,6 triệu USD vào năm 2026 và dự kiến chạm mốc 1,2 tỷ USD vào năm 2033 trên phạm vi toàn cầu. Kết quả này đến từ nhu cầu lớn, chiến lược cạnh tranh, xu hướng thể thao mới nổi và các tiến bộ công nghệ.

Tuy nhiên, dù được quảng bá là sử dụng vật liệu siêu nhẹ, tối ưu hiệu suất, nhưng các "tay chơi" chuyên nghiệp cho rằng thông số này trên những cây vợt tại Trump Store chỉ ở mức tiêu chuẩn. Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng tranh cãi đang rất sôi nổi.

TikToker Connor Clary đánh giá "Tôi không biết nhiều về pickleball, nhưng tôi biết rằng một cây vợt không nên có giá 180 USD," Clary nói. Một TikToker khác thẳng thắn nhận xét: "Tôi biết ngài là Tổng thống, nhưng một cây vợt trông như đồ chơi này thực sự có giá 180 USD sao?"

Các "tay chơi" chuyên nghiệp cho rằng thông số này trên những cây vợt tại Trump Store chỉ ở mức tiêu chuẩn.

Ngược lại, nhiều người khác lại cho rằng một khi đã gắn mác "Tổng thống", mức giá gần 200 USD dường như không còn là con số dùng để đo lường chất liệu nữa. Trong hệ sinh thái thương hiệu của nhà Trump, người mua không chỉ trả tiền cho công nghệ, mà là trả tiền cho giá trị biểu tượng.

Sở hữu cây vợt này giống như việc sở hữu một món đồ lưu niệm từ chính đương kim Tổng thống Mỹ - một món đồ mang đậm tính thời đại và quan điểm cá nhân. Nhiều người khác cũng dự đoán, với sức hút của cái tên Donald Trump, mẫu vợt này vẫn sẽ "cháy hàng" nhanh chóng.

Hồi cuối năm 2024, ông Trump từng lên kế hoạch phát triển thêm hệ thống sân pickleball trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Doonbeg của mình ở Ireland. Tuy nhiên, kế hoạch của ông bị gián đoạn bởi Hội đồng quận Clare (Ireland) tuyên bố cần xác minh tình trạng của hàng triệu con ốc sên Vertigo Angustior sinh sống ở resort trước khi cho phép xây dựng. Trong khi đó, kế hoạch của Tổng thống Mỹ bao gồm phát triển sân pickleball, sân bóng rổ và khu vui chơi mềm.

Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng tranh cãi đang rất sôi nổi.

Theo tờ Good Morning America, giới đầu tư đánh giá pickleball là “người anh em ít tính độc quyền hơn” của tennis. Pickleball không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hay thể lực vượt trội, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau. Chính yếu tố dễ tiếp cận đã giúp pickleball lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh giá trị các đội bóng tại NBA hay NFL đã vọt lên mức vượt ngoài tầm với của ngay cả nhiều tỷ phú, pickleball nổi lên như một lựa chọn hợp lý hơn về mặt tài chính. Giá trị các đội pickleball hiện được ước tính dao động từ 1 triệu đến 10 triệu USD, trong khi đội bóng bầu dục Washington Commanders vừa được bán với mức giá lên tới 6 tỷ USD.

Tuy vậy, mức định giá của pickleball cũng đang tăng nhanh, khiến giới đầu tư muốn “đi trước đón đầu”. Ông Patrick Rishe, Giám đốc chương trình kinh doanh thể thao tại Đại học Washington (St. Louis), cảnh báo: “Chúng ta có thể đang tiến rất gần tới thời điểm mà việc tham gia đầu tư trở nên quá muộn để kỳ vọng một tỷ suất sinh lời thực tế".

Sự phát triển chóng mặt của pickleball đặt ra bài toán quen thuộc cho ngành thể thao: làm thế nào để chuyển hóa sự phổ biến ở cấp độ phong trào thành sức hút bền vững trên thị trường giải trí chuyên nghiệp. Với giới đầu tư, pickleball có thể là mỏ vàng mới nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không chinh phục được khán giả đại chúng.

Một trong những động thái mang đến niềm tin cho giới đầu tư tại Mỹ là việc huyền thoại quần vợt Andre Agassi tiếp tục thể hiện vai trò “đại sứ” của pickleball. Phát biểu tại sự kiện Joola Titans Tour 2026 diễn ra ngày 8/4 tại Malaysia, cựu tay vợt từng giành 8 danh hiệu Grand Slam cho rằng pickleball đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành môn thi đấu tại Thế vận hội.

“Sẽ thật tuyệt nếu điều này xảy ra. Chúng ta đã thấy pickleball phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, và dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn”, Agassi chia sẻ. Sau khi giải nghệ, Agassi chuyển hướng sang pickleball và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong việc quảng bá môn thể thao này.

Hiện tại, pickleball là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới, đặc biệt tại Mỹ và châu Á, đồng thời đang mở rộng sang châu Âu và Nam Mỹ. Theo Agassi, khu vực Đông Nam Á cũng đang nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng.

Trong thời gian tới, Agassi sẽ tham dự sự kiện Pickleball Slam 4, nơi ông đánh cặp cùng James Blake để đối đầu với Anna Leigh Waters và Eugenie Bouchard. Với tổng giải thưởng lên tới 1 triệu USD, sự kiện này hứa hẹn tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và truyền thông.