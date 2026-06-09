Sức nóng World Cup 2026 tạo “cú hích” quảng bá thương hiệu và kích cầu tiêu dùng
Minh Huy
09/06/2026, 08:33
FIFA World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh mà còn được kỳ vọng tạo động lực cho hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu và kích thích tiêu dùng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua nhiều nền tảng và hoạt động tương tác...
Tại tọa đàm “Biến sức nóng World Cup thành doanh thu và giá
trị thương hiệu” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ)
tổ chức ngày 8/6, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng với 48 đội tuyển tham
dự và 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA World Cup 2026 được
đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu.
Bên cạnh sức hút trên sân cỏ, giải đấu còn tạo ra một thị trường tiêu dùng khổng
lồ, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp gia tăng hiện diện thương hiệu, mở rộng
tương tác với khách hàng và khai thác hiệu quả sức nóng của ngày hội bóng đá lớn
nhất hành tinh.
Chia sẻ tại tọa đàm, bà Trần Thị Thanh Mai, nguyên Giám đốc
Kantar Media Việt Nam, cho rằng World Cup 2026 là cơ hội để kích hoạt các hoạt động
kinh tế đêm và mở rộng không gian tiêu dùng gắn với thể thao, giải trí. Theo bà
Mai, với quy mô dân số hơn 14 triệu người, cùng hệ sinh thái nội dung đa dạng
và khả năng tiếp cận hàng chục triệu khán giả, TP. Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện
để tận dụng sức hút của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
“Đây không chỉ là nơi hội tụ cộng đồng người hâm mộ bóng đá mà
còn tạo ra nhiều điểm kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng thông qua các
hoạt động trải nghiệm, tương tác và dịch vụ đi kèm”, bà Mai nhận định.
Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm
Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, cho biết 104 trận đấu của World Cup 2026 sẽ
được phát sóng trên VTV Nam Bộ thông qua hai kênh VTV9, VTV10 và các nền tảng số.
Theo ông Từ Lương, việc đồng hành cùng World Cup trên VTV Nam
Bộ không chỉ giới hạn ở các nền tảng của đơn vị mà còn được kết nối với toàn bộ
hệ sinh thái nội dung World Cup của VTV.
“Đây là cơ hội để doanh nghiệp gia tăng độ phủ thương hiệu,
tiếp cận người tiêu dùng trên nhiều điểm chạm và khai thác hiệu quả sức nóng của
sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh”, ông Từ Lương cho biết.
Nhằm lan tỏa không khí World Cup đến đông đảo người hâm mộ,
VTV Nam Bộ đã tuyển chọn và đào tạo 12 bình luận viên giọng Nam Bộ để đồng hành
cùng giải đấu. Đây là lần đầu tiên toàn bộ các trận đấu trên VTV9 và VTV10 được
bình luận theo phong cách và ngôn ngữ đặc trưng của khu vực Nam Bộ.
Nhà báo, bình luận viên Huỳnh Sang cho rằng việc đưa giọng bình luận Nam Bộ vào các trận đấu World Cup mang đến thêm lựa chọn cho khán giả khi theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cách tiếp cận này không chỉ tạo nên sự mới mẻ trong trải nghiệm xem bóng đá mà còn góp phần tăng tính kết nối văn hóa vùng miền với người hâm mộ.
Bên cạnh hoạt động phát sóng, VTV Nam Bộ cũng phối hợp với
các doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình xem bóng đá cộng đồng tại các địa
điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, qua đó lan tỏa không khí sôi động của giải đấu
và phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của đông đảo người dân.
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