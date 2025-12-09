Những năm gần đây, các loại thực phẩm giàu protein đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các kệ hàng. Từ sinh tố, ngũ cốc, mì ống cho đến kem, bỏng ngô… giờ đây đều có thể trở thành thực phẩm dành cho người tập gym...

Cơn sốt thực phẩm bổ sung protein đang trở thành một hiện tượng toàn cầu, với sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm giàu protein. Theo các chuyên gia, xu hướng này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu.

Dữ liệu từ Mordor Intelligence cho thấy, doanh số bán thực phẩm giàu protein tại Hoa Kỳ đã tăng 4,8% về khối lượng từ tháng 3/2024 đến tháng 3/2025. Quy mô thị trường protein dự kiến sẽ đạt 28,32 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 36,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,31%. Điều này lý giải tại sao các thương hiệu lớn như Danone, General Mills, Nestlé, PepsiCo, Tyson và Unilever đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng được ghi nhận, với 60% người tiêu dùng toàn cầu thể hiện nhận thức cao hơn về việc ăn vặt có mục đích. 61% người tiêu dùng đang tích cực tìm kiếm các lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn. Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng này, với các hashtag như #protein thu hút hàng triệu bài đăng. Đặc biệt, hơn một nửa số người tiêu dùng Gen Z và Millennials có thói quen kiểm tra hàm lượng protein trên bao bì sản phẩm.

Khảo sát của Euromonitor International cho thấy, số người cố gắng tăng lượng protein trong khẩu phần ăn năm 2025 đã nhiều hơn đáng kể so với năm 2019, với phụ nữ chiếm tới 51% trong nhóm này. Tại Bắc Mỹ, tỷ lệ phụ nữ bổ sung thêm protein đã tăng từ 14% lên 29%. Các khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latinh cũng ghi nhận mức tăng mạnh ở nhóm phụ nữ chủ động tìm kiếm thực phẩm giàu protein.

Cơn sốt protein đang định hình lại ngành công nghiệp thực phẩm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ của việc tiêu thụ quá nhiều protein. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị nạp 0,8 g protein cho mỗi kilogram trọng lượng cơ thể mỗi ngày, nhưng người trưởng thành ở Anh và Mỹ hiện đang vượt quá mức này. Dư thừa protein có thể dẫn đến tăng cân và các bệnh chuyển hóa mãn tính. Ngoài ra, một số sản phẩm bổ sung protein còn chứa kim loại độc hại, đặc biệt là chì, vượt quá giới hạn an toàn hàng ngày.

Nhìn chung, cơn sốt protein đang định hình lại ngành công nghiệp thực phẩm, với sự đổi mới không ngừng trong nguồn protein và công nghệ chế biến. Các công ty đang khám phá các thành phần protein mới, từ vi sinh vật, côn trùng đến các nguồn thực vật thay thế. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn sản phẩm để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

