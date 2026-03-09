Lãnh đạo ACV bị bắt vì vi phạm đấu thầu nghiêm trọng

Ngày 04/03/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã ACV-UPCoM) vừa công bố thông tin bất thường. Theo đó, hai ông này có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Trước đó, ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên (thành viên HĐQT và đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu 11,22%) làm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Phiệt, có hiệu lực từ ngày 25/02/26, và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Quản lý, có hiệu lực từ ngày 02/02/26.

Theo thông tin từ Chứng khoán Vietcap, cuộc điều tra được cho là liên quan đến các hoạt động đấu thầu gắn với việc triển khai các dự án hạ tầng, bao gồm các hạng mục thuộc dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTH) – một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia trong đó ACV là chủ đầu tư chính. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng các lãnh đạo này đã nhận tiền để tạo điều kiện cho một số nhà thầu trúng thầu.

Riêng biệt, vào ngày 25/02/2026, Công an tỉnh Đồng Nai được cho là đã khởi tố nhiều cán bộ và thu giữ hơn 10.000 tài liệu liên quan đến các sai phạm bị cáo buộc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quá trình triển khai dự án Sân bay Long Thành (LTA). Dù quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, các động thái này thường liên quan đến vấn đề tuân thủ và giám sát thủ tục hơn là các yếu tố cơ bản của dự án.

Về kết quả kinh doanh, ACV ghi nhận quý 4/2025 với hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững bị ảnh hưởng bởi chi phí bảo dưỡng tăng mạnh với doanh thu đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng năm trước; +5% cùng kỳ quý trước); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng năm trước; -2% cùng kỳ quý trước).

Vietcap đánh giá lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi khoản lỗ 20 tỷ đồng ở lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (so với lãi 233 tỷ đồng/440 tỷ đồng trong quý 4/2024/quý 3/2025), do chi phí sửa chữa tài sản khu bay tăng 3,3 lần so với cùng năm trước lên mức 612 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi (không bao gồm, lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không) duy trì tích cực ở mức 3,2 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng năm trước; +14% cùng kỳ quý trước).

Về kết quả kinh doanh năm 2025 nhìn chung phù hợp kỳ vọng với doanh thu đạt 26,0 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng năm trước; 102% dự báo cả năm); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 12,1 nghìn tỷ đồng (+4% so với cùng năm trước; 102% dự báo); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi vượt dự báo, đạt 10,8 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng năm trước; 105% dự báo), bù đắp cho kết quả lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thấp hơn kỳ vọng ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng (-2% so với cùng năm trước; 82% dự báo) do chi phí sửa chữa tài sản tăng đột biến trong quý 4.

Theo đó, Vietcap nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng lưu ý rằng dự báo hiện tại chưa phản ánh việc chuyển giao Sân bay Phú Quốc (khoảng 6% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của ACV; hoàn tất vào cuối năm 2025).