Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Lãnh đạo ACV bị bắt vì vi phạm đấu thầu nghiêm trọng

Hà Anh

09/03/2026, 09:41

Ngày 04/03/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Sơ đồ giá cổ phiếu ACV trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ACV trên TradingView.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã ACV-UPCoM) vừa công bố thông tin bất thường. Theo đó, hai ông này có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Trước đó, ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên (thành viên HĐQT và đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu 11,22%) làm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Phiệt, có hiệu lực từ ngày 25/02/26, và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Quản lý, có hiệu lực từ ngày 02/02/26.

Theo thông tin từ Chứng khoán Vietcap, cuộc điều tra được cho là liên quan đến các hoạt động đấu thầu gắn với việc triển khai các dự án hạ tầng, bao gồm các hạng mục thuộc dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTH) – một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia trong đó ACV là chủ đầu tư chính. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng các lãnh đạo này đã nhận tiền để tạo điều kiện cho một số nhà thầu trúng thầu.

Riêng biệt, vào ngày 25/02/2026, Công an tỉnh Đồng Nai được cho là đã khởi tố nhiều cán bộ và thu giữ hơn 10.000 tài liệu liên quan đến các sai phạm bị cáo buộc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quá trình triển khai dự án Sân bay Long Thành (LTA). Dù quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, các động thái này thường liên quan đến vấn đề tuân thủ và giám sát thủ tục hơn là các yếu tố cơ bản của dự án. 

Về kết quả kinh doanh, ACV ghi nhận quý 4/2025 với hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững bị ảnh hưởng bởi chi phí bảo dưỡng tăng mạnh với doanh thu đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng năm trước; +5% cùng kỳ quý trước); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng năm trước; -2% cùng kỳ quý trước).

Vietcap đánh giá lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi khoản lỗ 20 tỷ đồng ở lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (so với lãi 233 tỷ đồng/440 tỷ đồng trong quý 4/2024/quý 3/2025), do chi phí sửa chữa tài sản khu bay tăng 3,3 lần so với cùng năm trước lên mức 612 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi (không bao gồm, lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không) duy trì tích cực ở mức 3,2 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng năm trước; +14% cùng kỳ quý trước).

Về kết quả kinh doanh năm 2025 nhìn chung phù hợp kỳ vọng với doanh thu đạt 26,0 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng năm trước; 102% dự báo cả năm); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 12,1 nghìn tỷ đồng (+4% so với cùng năm trước; 102% dự báo); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi vượt dự báo, đạt 10,8 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng năm trước; 105% dự báo), bù đắp cho kết quả lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thấp hơn kỳ vọng ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng (-2% so với cùng năm trước; 82% dự báo) do chi phí sửa chữa tài sản tăng đột biến trong quý 4.

Theo đó, Vietcap nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng lưu ý rằng dự báo hiện tại chưa phản ánh việc chuyển giao Sân bay Phú Quốc (khoảng 6% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của ACV; hoàn tất vào cuối năm 2025).

ACV chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức

08:51, 30/07/2025

ACV lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 64,58%

09:21, 16/07/2025

Hơn 96% cổ đông đồng thuận việc ACV chia cổ tức bằng cổ phiếu

10:04, 24/05/2025

Từ khóa:

ACV chứng khoán đấu thầu nghiêm trọng lãnh đạo LTH

Đọc thêm

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 9.366.100 cổ phiếu DIG.

PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

Công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Platinum Victory quyết tâm thoái hết 2,51% vốn tại Vinamilk

Platinum Victory mới bán được 73,21 triệu cổ phiếu trong tổng số 125,76 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn, từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2026 do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Chủ tịch HAG muốn mua 5 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy