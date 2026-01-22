Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả tinh vi

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công an các tỉnh, thành đã triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi...

Tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996), Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics cầm đầu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng. Hoạt động sản xuất được tổ chức bí mật, lén lút. Mỗi khi công nhân đến làm việc, cổng xưởng đều bị khóa chặt bên ngoài nhằm ngụy trang giống như cơ sở không hoạt động, bên trong cửa đóng kín, cài then.

Xưởng sản xuất được bố trí khép kín, phân chia rõ từng khu vực chức năng riêng biệt như: khu tập kết nguyên liệu, khu pha trộn, chiết rót, đóng gói và khu sinh hoạt của công nhân.

Đáng chú ý, Hà lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá năng lực sản xuất, giới thiệu dây chuyền máy móc, nhận gia công mỹ phẩm, qua đó tạo dựng hình ảnh một cơ sở gia công chuyên nghiệp, thu hút đối tác; ngụy trang hoạt động sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa gia công sản phẩm.

Với phương thức trên, từ tháng 11/2024 đến khi cơ quan công an kiểm tra, Hà đã nhận sản xuất cho Lê Thị Phương Liên (SN 1994, ở tỉnh Quảng Ninh) 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.

Tại TP.HCM, ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng để điều tra về tội Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây có tổ chức, chuyên sản xuất, tiêu thụ các loại thực phẩm giả là sản phẩm từ đà điểu, dê, nai, nhím… được làm giả từ thịt heo, đưa ra thị trường tiêu thụ rộng rãi, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thực phẩm giả, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng; thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tại Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là khí dầu mỏ hoá lỏng (gas) với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thành phố từ tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Tang vật cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh thu giữ trong vụ sản xuất gas giả

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm: 6.252 vỏ chai LPG các loại; 4.552 chai LPG có nước gas các loại; 22.945 màng co; 27.453 tem; 661 nút nhựa; 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò; 17 điện thoại di động; 01 bồn chứa; 20 xe ô tô tải, 03 xe mô tô; 02 cân và nhiều đồ vật, giấy tờ, tài liệu, sổ sách có liên quan.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán gas giả đối với các nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như: Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas...

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý hình sự các đối tượng theo quy định pháp luật.