Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả tinh vi

Đỗ Như

22/01/2026, 09:46

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công an các tỉnh, thành đã triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi...

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp kiểm tra cơ sở của Vũ Thị Thu Hà.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp kiểm tra cơ sở của Vũ Thị Thu Hà.

Tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996), Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics cầm đầu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng. Hoạt động sản xuất được tổ chức bí mật, lén lút. Mỗi khi công nhân đến làm việc, cổng xưởng đều bị khóa chặt bên ngoài nhằm ngụy trang giống như cơ sở không hoạt động, bên trong cửa đóng kín, cài then.

Xưởng sản xuất được bố trí khép kín, phân chia rõ từng khu vực chức năng riêng biệt như: khu tập kết nguyên liệu, khu pha trộn, chiết rót, đóng gói và khu sinh hoạt của công nhân.

Đáng chú ý, Hà lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá năng lực sản xuất, giới thiệu dây chuyền máy móc, nhận gia công mỹ phẩm, qua đó tạo dựng hình ảnh một cơ sở gia công chuyên nghiệp, thu hút đối tác; ngụy trang hoạt động sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa gia công sản phẩm.

Với phương thức trên, từ tháng 11/2024 đến khi cơ quan công an kiểm tra, Hà đã nhận sản xuất cho Lê Thị Phương Liên (SN 1994, ở tỉnh Quảng Ninh) 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.

Tại TP.HCM, ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng để điều tra về tội Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. 

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây có tổ chức, chuyên sản xuất, tiêu thụ các loại thực phẩm giả là sản phẩm từ đà điểu, dê, nai, nhím… được làm giả từ thịt heo, đưa ra thị trường tiêu thụ rộng rãi, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thực phẩm giả, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng; thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. 

Tại Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là khí dầu mỏ hoá lỏng (gas) với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thành phố từ tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Tang vật cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh thu giữ trong vụ sản xuất gas giả
Tang vật cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh thu giữ trong vụ sản xuất gas giả

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm: 6.252 vỏ chai LPG các loại; 4.552 chai LPG có nước gas các loại; 22.945 màng co; 27.453 tem; 661 nút nhựa; 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò; 17 điện thoại di động; 01 bồn chứa; 20 xe ô tô tải, 03 xe mô tô; 02 cân và nhiều đồ vật, giấy tờ, tài liệu, sổ sách có liên quan.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán gas giả đối với các nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như: Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas...

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý hình sự các đối tượng theo quy định pháp  luật.

Bộ Y tế mở cao điểm chống buôn lậu, hàng giả lĩnh vực y tế dịp Tết

08:27, 05/01/2026

Bộ Y tế mở cao điểm chống buôn lậu, hàng giả lĩnh vực y tế dịp Tết

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

09:05, 24/10/2025

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

Lấp “lỗ hổng” để tránh hàng giả, quảng cáo "thổi phồng" sản phẩm

10:38, 18/08/2025

Lấp “lỗ hổng” để tránh hàng giả, quảng cáo

Từ khóa:

buôn bán hàng giả hàng giả thực phẩm giả

Đọc thêm

Hưng Yên nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo

Hưng Yên nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo

Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...

Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...

Tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng trong năm 2026

Tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng trong năm 2026

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...

Nỗ lực nâng tầm thương hiệu sầu riêng Việt Nam

Nỗ lực nâng tầm thương hiệu sầu riêng Việt Nam

Sầu riêng là sản phẩm nông sản chủ đạo của các tỉnh như Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh... Những năm qua, nhiều tổ hợp tác nông nghiệp, các hộ dân tại các địa phương này đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng loại nông sản đặc biệt này...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy