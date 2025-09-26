Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Công an Hà Nội khuyến cáo: Người dân cẩn trọng với "bẫy" mạo danh ngân hàng, CIC

Đỗ Như

26/09/2025, 09:13

Các tin nhắn thường kèm theo đường link như "Ngân hàng XXX: Giao dịch 12,500,000 VND tại POS #HANOI. Nếu không phải bạn, vui lòng nhập mã hủy: xxx..."...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 26/9, Công an TP. Hà Nội cảnh báo một số kịch bản lừa đảo liên quan đến sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia (CIC) xảy ra ngày 10/9 vừa qua. Đặc biệt, người dân cần lưu ý các tin nhắn có dấu hiệu mạo danh ngân hàng, CIC…

Theo Công an TP. Hà Nội, một trong các thủ đoạn là việc giả mạo, mạo danh các ngân hàng, CIC, tổ chức tín dụng… nhắn tin hoặc gửi email, tin nhắn qua mạng xã hội thông báo những thông tin giả.

Ví dụ như: “Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị lộ thông tin, lộ mật khẩu… đề nghị anh/chị cung cấp thông tin hoặc xác minh lại thông tin hoặc click vào links sau để đổi mật khẩu”; “Do sự cố tại CIC đề nghị quý khách hàng đăng nhập vào tài khoản theo liên kết sau để thay đổi mật khẩu”;

“Ngân hàng XXX: Giao dịch 12,500,000 VND tại POS #HANOI. Nếu không phải bạn, vui lòng nhập mã hủy: xxx.."

“Ngân hàng XXX: Tài khoản của bạn bị tạm khóa vì nghi vấn bất thường. Truy cập ngay: http://xxx.vn/unlock để xác thực thông tin.”; “Ngân hàng XXX: Phát hiện đăng nhập khác địa điểm. Nếu không phải bạn, xác nhận tại: https://xxx-secure.com/confirm”…

Các đường link này sẽ dẫn đến một trang web giả mạo hoặc chứa mã độc có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc tải các ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Bên cạnh đó, còn có thủ đoạn khác như giả mạo tổng đài các ngân hàng, tổ chức tín dụng, CIC… gọi điện thoại thông báo tài khoản không an toàn, phát hiện rủi ro đề nghị cung cấp thông tin, mã OTP để xác minh.

Hoặc giả mạo lực lượng Công an, nhất là lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao… gọi điện thoại thông báo tài khoản có giao dịch bất hợp pháp đề nghị cung cấp thông tin để xác minh hoặc đe dọa, thao túng tâm lý bị hại (như: nộp tiền để chứng minh vô tội; thực hiện “bắt cóc online”…). Đưa ra thông tin giả mạo về việc có thể chỉnh sửa thông tin tín dụng trong hệ thống CIC, “xóa nợ xấu CIC” hoặc bán dữ liệu cá nhân liên quan đến sự kiện trên.

Để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các thông báo, cảnh báo từ cơ quan công an, các ngân hàng và báo chí chính thống để biết các phương thức, thủ đoạn lừa đảo; biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân; biết cách phòng ngừa bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình; cách thức tố giác tội phạm…

Trong mọi trường hợp không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác liên quan đến tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, kể cả đối tượng tự xưng là lực lượng Công an, cán bộ ngân hàng.

Đặc biệt, không chuyển tiền đến bất kỳ tài khoản lạ nào mà chưa xác minh thông tin cụ thể, kể cả các tài khoản có tên tương tự cơ quan, tổ chức Nhà nước như: TK TAM GIU CA TINH ABC, CHI CUC THUE TINH ABC, DIEN LUC HA NOI… Tất cả cơ quan, tổ chức Nhà nước khi thu tiền đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Khi cần thay đổi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc thông qua ứng dụng chính thức (có trong Google Play hoặc Appstore), website chính thống của ngân hàng đó…

Mục đích của các đối tượng nhằm khai thác, thu thập thông tin cá nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo tiếp theo; lừa đảo nạn nhân tự chuyển tiền; lừa nạn nhân tải ứng dụng độc hại để chiếm quyền điều khiển thiết bị, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

19:34, 16/09/2025

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Tái diễn thủ đoạn giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để lừa đảo tại TP.HCM

09:54, 11/09/2025

Tái diễn thủ đoạn giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để lừa đảo tại TP.HCM

Giả mạo website Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

15:37, 27/08/2025

Giả mạo website Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Từ khóa:

lừa đảo

Đọc thêm

Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Thủ tướng

Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Thủ tướng

Qua 70 năm phát triển, Bệnh viện Giao thông vận tải luôn giữ vai trò tuyến đầu của ngành giao thông vận tải, từng được xếp vào top 30 bệnh viện có thành tích tốt trong công tác khám chữa bệnh (năm 2011)...

Việt Nam sắp bước vào

Việt Nam sắp bước vào "giai đoạn vàng" của nền kinh tế bạc

Sự già hóa dân số đang diễn ra tại Việt Nam và nhu cầu đặc thù của người cao tuổi là cơ sở nền tảng của nền kinh tế bạc, thúc đẩy hình thành trụ cột mới phát triển kinh tế chất lượng cao nhằm duy trì, giảm bớt gánh nặng kinh tế dành cho người cao tuổi, thúc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội...

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, còn đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian qua, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ...

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Ngày 24/9, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ cơ sở dùng "nước kẹo”, một chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường cho nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng với quy mô lớn...

Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Bất động sản

3

Nông dân phải là chủ thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp

Thị trường

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy