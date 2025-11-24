Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
Đỗ Mến
24/11/2025, 16:17
Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, các bị can thực hiện hành vi buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam với số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Trong đó có 8 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985), Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long)…
Các bị can là lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam gồm: Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết (1981, Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, kế toán trưởng) về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9 – 2/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.
Các bị can thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Trong đó, Hoàn mua của "Bà Béo" số lượng hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, mua của Phạm Tuấn Hải số lượng 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng.
Bị can Hải bị cáo buộc thực hiện hành vi buôn lậu 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.
Các bị can khác đồng phạm với Hoàn buôn lậu vàng theo từng công đoạn như vận chuyển, giao nhận tiền, vàng. Theo Viện kiểm sát, các bị can này đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi.
Cũng theo cáo buộc, từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My chỉ đạo bị can Thuyết, Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam; từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng (gồm hơn 2,3 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng năm 2023 và hơn 1,5 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024).
Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan có lời khai về các đối tượng người Trung Quốc, trong đó có “Bà Béo” mua vàng có nguồn gốc tại Trung Quốc, sau đó giao người vận chuyển qua biên giới tỉnh Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn và Hải.
Ngoài ra, còn đối tượng có tên là “A Vương” làm trung gian thanh toán tiền mua bán vàng giữa “Bà Béo”, Trần Thị Hoàn và đối tượng là Zeng Qing Yun (Trịnh Thanh Vân, vợ Phạm Tuấn Hải), giúp Hải theo dõi, đôn đốc nhóm Hoàn thanh toán tiền mua vàng; mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân để nhận tiền.
Tuy nhiên, Vân không thỏa thuận với Hoàn về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, không biết vàng được vận chuyển về đâu. Vân đã xuất cảnh về Trung Quốc trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Đến nay không thu thập được tài liệu xác định đầy đủ thông tin về nhân thân, lai lịch và nơi cư trú của các đối tượng này.
