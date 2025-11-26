Truy tố 15 bị can trong vụ huy động vốn bằng tiền điện tử

Giới thiệu nền tảng Speeding được ví như “nhà máy in tiền”, chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng “hoa hồng” từ 12-16%, các bị can đã khiến cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam (viết tắt là Công ty BBI) và Công ty cổ phần BBA Toàn cầu (viết tắt là Công ty BBA).

Các bị can gồm Hồ Quốc Anh (SN 1990, ở Hà Nội, hiện đang bỏ trốn), Thân Văn Thoại (SN 1984, nguyên Tổng Giám đốc Công ty BBA), Vũ Phong (SN 1972, ở Hà Nội), Vũ Thị Minh Hà (SN 1983, nguyên Tổng giám đốc Công ty BBA)…

CHIẾM ĐOẠT HƠN 33 TỶ ĐỒNG THÔNG QUA ỨNG DỤNG BBI MALL

Theo cáo trạng, Hồ Quốc Anh là Chủ tịch HĐQT Công ty BBI còn Thân Văn Thoại là đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc phụ trách mảng phát triển thị trường công ty này

Cáo buộc thể hiện, Hồ Quốc Anh là người xây dựng ứng dụng BBI Mall - ứng dụng hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm. Ứng dụng này chưa được Bộ Công thương cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, Quốc Anh và Thoại vẫn đưa ứng dụng trên vào vận hành từ tháng 9/2018. Các bị can quảng bá ứng dụng này là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm.

Quá trình vận hành ứng dụng trên, các bị can sử dụng 3 tài khoản đứng tên Công ty BBI để nhận tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2020, có 435.521 tài khoản đã tham gia ứng dụng, trong đó có 23.686 tài khoản đã nạp tiền (không xác định được cụ thể số người tham gia mở tài khoản).

Tổng cộng, Công ty BBI đã nhận hơn 780 tỷ đồng từ các khách hàng; trả chiết khấu hơn 582 tỷ đồng và chi các hoạt động của công ty hơn 120 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 77,6 tỷ đồng, Quốc Anh và Thoại sử dụng để chi thưởng “hoa hồng” cho các nhóm phát triển thị trường.

Đến nay, Công ty BBI không còn khả năng chi trả cho khách hàng. Ứng dụng BBI Mall bị dừng hoạt động từ tháng 4/2020.

Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại, đến nay xác định có 42 bị hại nộp tiền vào công ty với số tiền hơn 37,3 tỷ đồng; mới được trả chiết khấu hơn 7,3 tỷ đồng; còn bị chiếm đoạt hơn 29,9 tỷ đồng.

HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA DỰ ÁN TIỀN ĐIỆN TỬ

Cáo trạng thể hiện, bị can Thân Văn Thoại còn tự thành lập Công ty BBA để huy động vốn, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức vận hành phát triển đồng tiền điện tử kỹ thuật số Cashback Pro (gọi tắt là đồng CBP).

Theo đó, vào năm 2019, Thoại mua lại 102 triệu đồng CBP để xây dựng dự án đồng tiền CashbackPro trên nền tảng Blockchain Binace Smart Chain.

Bị can quảng bá đồng CBP là phương tiện thanh toán thay cho tiền truyền thống, cung cấp một giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ.

Để triển khai dự án, Thoại lập website cashbackpro.net để vận hành kinh doanh đồng tiền CBP. Mỗi nhà đầu tư tham gia mở tài khoản và nạp CBP vào tài khoản thì sẽ được hưởng lợi nhuận. Việc kinh doanh phát triển đồng CBP cũng được chia thành từng tầng, lớp, nhánh, theo mô hình đa cấp.

Cáo buộc thể hiện, để thu hút nhiều nhà đầu tư, Thoại đưa ra các chính sách trả thưởng hấp dẫn. Đến đầu năm 2021, Thoại tiếp tục lập website: speeding.vip, vận hành đồng tiền CBP trên nền tảng này để mời chào, kêu gọi nhà đầu tư tham gia.

Thoại cũng chỉ đạo các bị can trong nhóm tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, các lớp học, sự kiện để quảng bá đồng CBP như “Lớp Câu lạc bộ Triệu phú”, “Lớp VIP”, Lớp Happy”…

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra thông báo tới 75 bị hại trong vụ án này được biết và nắm bắt tiến độ giải quyết vụ án.

Ngoài ra, Thoại cũng tạo ra các sàn giao dịch tiền ảo để phát triển cộng đồng CBP khác nhau như NFT, Blocknodes và Sharing với mục tiêu giảm áp lực bán đồng CBP, giữ giá đồng CBP trên thị trường và thu hút các nhà đầu tư tiếp tục mua đồng CBP.

Đặc biệt, bị can Thoại tự cài đặt mức giá đồng CBP trong Speeding luôn cao hơn khoảng 100 lần so với giá trị của đồng CBP ngoài sàn cộng đồng để nhà đầu tư nhìn thấy lợi nhuận đạt được ngay nếu chuyển tiền đầu tư.

Bên cạnh đó, Thoại còn tạo ra sự chênh lệch về giá, tạo động lực cho nhà đầu tư giữ tiền với hy vọng giá đồng CBP ngoài sàn sẽ tăng lên trong tương lai.

Đến tháng 12/2021, khi thấy giá trị đồng CBP cao gấp nhiều lần, Thoại bắt đầu khống chế chiều nạp vào, thực hiện việc điều tiết trao đổi đồng CBP.

Theo Viện kiểm sát, các bị can giới thiệu nền tảng Speeding được ví như “nhà máy in tiền”, chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng “hoa hồng” từ 12-16%. Ngoài ra, các bị can còn thực hiện việc thao túng, gom tiền mua chung để đẩy giá đồng CBP khiến nhà đầu tư lầm tưởng đồng CBP có giá trị.

Cáo buộc thể hiện, từ tháng 9/2021 đến ngày 11/6/2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh đồng CBP với số lượng 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản, tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (tương ứng khoảng 130 tỷ đồng).

Đến nay xác định, Thoại cùng đồng phạm gây thiệt hại cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.